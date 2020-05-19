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Новини Коронавірус і карантин
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Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ

Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що поки немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що мухи і комарі переносять вірусний збудник COVID-19.

Про це міністерство повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - сказано в повідомленні.

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Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5390) комахи (11) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
а они минздраву за отмазку заплатили, как мухи с комарами?
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19.05.2020 16:26
+4
А эсли муха сядет на коронавирусную шмарклю, отхарканый харкачь, а потом на печеньку?
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19.05.2020 16:21
+3
Опа, нова страшилка. Терміново антимоскітні сітки по голову....спочатку вагонами спродати, а потім МРІЯМИ закуповувати і через Епіцентр реалізувати. Зебіли, тримайте хайп-наводку!
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19.05.2020 16:21
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А эсли муха сядет на коронавирусную шмарклю, отхарканый харкачь, а потом на печеньку?
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19.05.2020 16:21 Відповісти
а москальские вошки с украинскими гнидками - переносят?
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19.05.2020 16:24 Відповісти
Тільки зеленого кольору.
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19.05.2020 16:25 Відповісти
как ты ловко отмазал колорадов, розовый ПОросятник и прочих блохастых ПЕСиков.
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19.05.2020 16:29 Відповісти
Я тоже подумал об этом ... , т. е . мухи через открытое оконце с котлеты на бутерброд никакую заразу не перенесут ! Ну шо ж , - пусть живут , если так . ))
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19.05.2020 16:31 Відповісти
Разводить будешь?
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19.05.2020 16:41 Відповісти
Не , готовых в магазине куплю
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19.05.2020 16:45 Відповісти
ну Вы еще заикнитесь об наколотых апельсинах?
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19.05.2020 16:40 Відповісти
Опа, нова страшилка. Терміново антимоскітні сітки по голову....спочатку вагонами спродати, а потім МРІЯМИ закуповувати і через Епіцентр реалізувати. Зебіли, тримайте хайп-наводку!
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19.05.2020 16:21 Відповісти
І це щирая правда. Точно не розносять. Хіба, трішечки. Ну чуть-чуть. І то, коли деньги дадут з-за границы, которая счас на замке
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19.05.2020 16:38 Відповісти
отэто заэбса!
А клящи?
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19.05.2020 16:22 Відповісти
а они минздраву за отмазку заплатили, как мухи с комарами?
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19.05.2020 16:26 Відповісти
А колорады или хрущи? Все что-то носят и носят, носят и носят...
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19.05.2020 16:25 Відповісти
А які мухи та комари взимку?
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19.05.2020 16:27 Відповісти
Осталось выяснит насчет моли и тараканов Мухи и комары не переносят коронавирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9845
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19.05.2020 16:28 Відповісти
и соевой ботвы.
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19.05.2020 16:31 Відповісти
Я уж было сперва подумал, что мух и комаров меньше станет
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19.05.2020 16:36 Відповісти
Полная реабилитация ....Не виновны! Долой мухоловы и антикомаринные спрейи ! С ними победим!
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19.05.2020 16:40 Відповісти
Та то понятно шо домашние не переносят.
А дикие?
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19.05.2020 16:41 Відповісти
Ну вот , и тестов не надо. Если в жилище нет мух и комаров - значит присутствует вирус.))
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19.05.2020 17:23 Відповісти
Ви не зрозуміли..."Не переносять" - означає тут же здихають від вірусу,не встигнувши долетіти до Вас...Інакше б написали - не являються переносіями...
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19.05.2020 17:58 Відповісти
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19.05.2020 19:52 Відповісти
Порвало!
"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус."
----------------------------------------------------------------------------
А дикие переносят?
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19.05.2020 17:26 Відповісти
А гедзі і воші, особливо московські?
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19.05.2020 17:28 Відповісти
Сидят, ждут инфы от комаров и мух.
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19.05.2020 17:30 Відповісти
У щурів й мишей забули інтерв'ювзяти...Недолугі бевзі
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19.05.2020 19:54 Відповісти
Через постійний холод ще мухи і комарі толком і не з'являлись, а "профессора" вже дослідили..
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19.05.2020 17:34 Відповісти
А что,мухи и комары умеют чихать и кашлять??😯😯😯
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19.05.2020 17:45 Відповісти
Что могут переносить мухи и комары то ,чего не существует?Барановирус?
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19.05.2020 18:09 Відповісти
ішако-оманських зебл_ноідів...
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19.05.2020 19:55 Відповісти
Если "нет такой информации", то это не значит, что не так! Только эксперементально можно добится тех или иных выводов! Но вряд ли этим кто-либо серьезно занимается. Еще несколько месяцев назад говорили, что кошки и собаки не болеют этим короновирусом!
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19.05.2020 18:22 Відповісти
Вы это Хероям от медицины скажите!
В Донецкой области (думаю что так везде!) врачи считают, что ВИЧ переносят и комары в т.ч.!
И это обратная вязь после семинаров и тренингов!


Наши Врачи! Которым мало, мало, платят!

Они тупые как валенки - вот это действительно, "доктора смерть"!
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19.05.2020 18:57 Відповісти
Довго винаходили Ляпарі...
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19.05.2020 19:50 Відповісти
"...Домашние мухи и комары не переносят коронавирус..."

А не домашні🤯?!!!
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19.05.2020 19:57 Відповісти
 
 