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Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я зазначає, що поки немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що мухи і комарі переносять вірусний збудник COVID-19.
Про це міністерство повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+5 I Ka #397486
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+4 Підлога Маккартні
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+3 Огусто
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А клящи?
А дикие?
"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус."
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А дикие переносят?
В Донецкой области (думаю что так везде!) врачи считают, что ВИЧ переносят и комары в т.ч.!
И это обратная вязь после семинаров и тренингов!
Наши Врачи! Которым мало, мало, платят!
Они тупые как валенки - вот это действительно, "доктора смерть"!
А не домашні🤯?!!!