Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що поки немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що мухи і комарі переносять вірусний збудник COVID-19.

Про це міністерство повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Домашні мухи і комарі не переносять коронавірус. Принаймні за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку захворювання через цих комах", - сказано в повідомленні.

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