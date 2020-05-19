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Для подготовки детсадов Киева к открытию понадобится максимум две недели, - Кличко

Для подготовки детсадов Киева к открытию понадобится максимум две недели, - Кличко

Детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабинета Министров Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет Министров", - объяснил мэр столицы.

По словам Кличко, необходимо будет определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.

"Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия", - отметил он.

Кличко добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.

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Автор: 

детсад (428) Кабмин (14024) Киев (25472) Кличко (4635)


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И как можно заставить детей в садиках носить маски, не чихать друг на друга и не облизывать руки?
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19.05.2020 17:04 Ответить
Заставить - никак. Если родители за 2 месяца не приучили.
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19.05.2020 17:06 Ответить
19 травня - У Чехії різкий сплеск захворюваності на коронавірус

17 травня сплив термін дії надзвичайного стану.
З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
Чехія - перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.
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19.05.2020 17:20 Ответить
У нас буде те саме, боюся.
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19.05.2020 18:29 Ответить
Быстрей бы у вас в раше все накрылось медным тазом, чтоб вы не лезли в Украину и на украинские сайты.
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19.05.2020 19:15 Ответить
куда они спешат? да пускай будут закрыты Вузы и детсады до осени .. а там посмотрим..
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19.05.2020 17:22 Ответить
 
 