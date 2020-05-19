Для подготовки детсадов Киева к открытию понадобится максимум две недели, - Кличко
Детские сады в Киеве будут подготовлены для приема детей в течение максимум двух недель после соответствующего решения Кабинета Министров Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во вторник в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы понимаем, что по окончании карантина абсолютное большинство людей будут возвращаться к работе, вопросы родителей с детьми будут решаться… Это решение должен принять Кабинет Министров", - объяснил мэр столицы.
По словам Кличко, необходимо будет определить и выполнить ключевые требования открытия дошкольных детских учреждений.
"Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям… и их открытия", - отметил он.
Кличко добавил, что все действия в этом вопросе будут проводиться в соответствии с протоколами правительства.
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