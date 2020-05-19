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Для підготовки дитсадків Києва до відкриття знадобиться максимум два тижні, - Кличко

Для підготовки дитсадків Києва до відкриття знадобиться максимум два тижні, - Кличко

Дитячі садки в Києві будуть підготовлені для прийому дітей упродовж максимум двох тижнів після відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив мер Києва Віталій Кличко у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми розуміємо, що після закінчення карантину абсолютна більшість людей повертатиметься до роботи, питання батьків із дітьми вирішуватимуться... Це рішення має ухвалити Кабінет Міністрів", - пояснив мер столиці.

За словами Кличка, необхідно буде визначити і виконати ключові вимоги відкриття дошкільних дитячих установ.

"Нам знадобиться максимум два тижні для перевірки дитячих садків, щоб вони відповідали ключовим вимогам ... і їх відкриття", - зазначив він.

Кличко додав, що всі дії в цьому питанні проводитимуться відповідно до протоколів уряду.

Дивіться також: Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: "За що жити нашим дітям?". ФОТОрепортаж

Автор: 

дитячий садок (361) Кабмін (14062) Київ (19408) Кличко (3507)


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И как можно заставить детей в садиках носить маски, не чихать друг на друга и не облизывать руки?
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19.05.2020 17:04 Відповісти
Заставить - никак. Если родители за 2 месяца не приучили.
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19.05.2020 17:06 Відповісти
19 травня - У Чехії різкий сплеск захворюваності на коронавірус

17 травня сплив термін дії надзвичайного стану.
З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення.
Чехія - перша країна у світі, яка вже дозволила не носити захисні маски у відкритих громадських місцях.
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19.05.2020 17:20 Відповісти
У нас буде те саме, боюся.
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19.05.2020 18:29 Відповісти
Быстрей бы у вас в раше все накрылось медным тазом, чтоб вы не лезли в Украину и на украинские сайты.
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19.05.2020 19:15 Відповісти
куда они спешат? да пускай будут закрыты Вузы и детсады до осени .. а там посмотрим..
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19.05.2020 17:22 Відповісти
 
 