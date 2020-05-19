Для підготовки дитсадків Києва до відкриття знадобиться максимум два тижні, - Кличко

Дитячі садки в Києві будуть підготовлені для прийому дітей упродовж максимум двох тижнів після відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив мер Києва Віталій Кличко у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми розуміємо, що після закінчення карантину абсолютна більшість людей повертатиметься до роботи, питання батьків із дітьми вирішуватимуться... Це рішення має ухвалити Кабінет Міністрів", - пояснив мер столиці.

За словами Кличка, необхідно буде визначити і виконати ключові вимоги відкриття дошкільних дитячих установ.

"Нам знадобиться максимум два тижні для перевірки дитячих садків, щоб вони відповідали ключовим вимогам ... і їх відкриття", - зазначив він.

Кличко додав, що всі дії в цьому питанні проводитимуться відповідно до протоколів уряду.

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