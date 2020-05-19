Зеленский назначил Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №188/2020 размещен на сайте главы государства.
"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом №187/2020 уволил Александра Устименко, возглавлявшего "Альфу" с 2015 года.
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а как ему коктейль Молотова за пазуху ?
справится ?
только хотел спросить не тот ли это пупсик, который работал охранником в квартале ?
Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" находится на зарплате Коломойского.
Теперь в ЦСО "А" СБУ будут свои люди на зарплате Бени. Будет Дусик рулит в интересах Бени и Ко.