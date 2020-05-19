Зеленский назначил Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №188/2020 размещен на сайте главы государства.

"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Другим указом №187/2020 уволил Александра Устименко, возглавлявшего "Альфу" с 2015 года.

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