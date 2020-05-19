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Зеленский назначил Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ

Зеленский назначил Дусика начальником ЦСО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и сотрудников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №188/2020 размещен на сайте главы государства.

"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

Другим указом №187/2020 уволил Александра Устименко, возглавлявшего "Альфу" с 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль

Автор: 

Альфа (2760) Зеленский (20210) назначение (2165) СБУ (19851) указ (528)


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Топ комментарии
+26
а кем этот дусик был в квартале??
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19.05.2020 17:19
+13
Бери выше,работал на Беню.полковник Сергей Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" вообще находился на зарплате Коломойского как и весь коллектив отдела! Коломойский финасировал не только доровольчиские батальоны он также финансировал доблестную Альфу им также планировалось протянуть назначение Сергея Дусика на должность начальника ЦСО "А" ещё в 2015 году.
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19.05.2020 17:39
+12
Пусиком.
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19.05.2020 17:27
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а кем этот дусик был в квартале??
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19.05.2020 17:19 Ответить
Пусиком.
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19.05.2020 17:27 Ответить
лелик и болик
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19.05.2020 18:07 Ответить
Бери выше,работал на Беню.полковник Сергей Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" вообще находился на зарплате Коломойского как и весь коллектив отдела! Коломойский финасировал не только доровольчиские батальоны он также финансировал доблестную Альфу им также планировалось протянуть назначение Сергея Дусика на должность начальника ЦСО "А" ещё в 2015 году.
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19.05.2020 17:39 Ответить
Насмотрелись сезонов "Невского", вот и украинский Архитектор (А) появился
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19.05.2020 17:43 Ответить
крутой пацан этот пупсик

а как ему коктейль Молотова за пазуху ?
справится ?
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19.05.2020 18:03 Ответить
И?
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19.05.2020 18:56 Ответить
У!
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19.05.2020 20:05 Ответить
Цікаво чи усі кварталівці вже працевлаштовані?
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19.05.2020 17:40 Ответить
Лисого в резерві тримають.
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19.05.2020 19:10 Ответить
а ким Сірожа приходиться? Кум, брат, сват?
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19.05.2020 17:52 Ответить
однополчанин Зеленского
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19.05.2020 17:59 Ответить
Сторожем. Бубочка своих не бросает. Осталось еще пристроить техничку, бабу Валю, зам министра экономики.
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19.05.2020 17:55 Ответить
опередили !!!!!

только хотел спросить не тот ли это пупсик, который работал охранником в квартале ?
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19.05.2020 17:57 Ответить
у нас "Квартал-95" теперь = Академия государственного управления
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19.05.2020 17:58 Ответить
И почему Дусика не назначили начальником ДУСи?
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19.05.2020 19:07 Ответить
Дусік, значить..... невже черговий кловун ?
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19.05.2020 17:21 Ответить
Что это за мамина поця на фото?
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19.05.2020 17:21 Ответить
Как порох радостно докладывал, что перевыполнил приказ по поднятию тарифов для населения https://www.youtube.com/watch?v=p3C2gNGAT7c&feature=emb_logo
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19.05.2020 17:24 Ответить
Вам интернет провели в лаптестан? У нас тут 2020,преЗедент новый, как там тарифы снизил после Пороха, покращення ощутили?)))
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19.05.2020 17:31 Ответить
Щас уже нас\рать кто президент, из гов\на в которое вогнал страну твой бог алкаш, выйти уже не реально.
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19.05.2020 17:43 Ответить
Репоед обосранный, водки нет, и тут таким нищебродам, как ты, быдло лаптекопытное, не подают. Иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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19.05.2020 17:58 Ответить
А в какое гавно вогнал, Чучело безмозглое? Рост ВВП, экономики, ЗВР, безвиз, что именно для тебя гавно лаптеногий?)))
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19.05.2020 18:21 Ответить
Ну ты ******* существо, какой рост, ***** ты глупая?
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20.05.2020 15:06 Ответить
Ооо да вы интеллектуал, не удивительно что вы гугл не освоили для поиска информации, обучение на матах решил закончить?)))
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20.05.2020 15:56 Ответить
Забыли написать кто этот Дусик и что он делал в 2014-2020 годах, а ещё лучше года этак с 2005. Весь ли мусор выгребли из ЦСО А или ещё полно и чем Устименко не угодил?
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19.05.2020 17:34 Ответить
Дусик для борьбы с терроризмом. Новое шоу 95 квартала))).
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19.05.2020 17:35 Ответить
Профессиональные качества и боевой опыт при назначении на такие должности похоже уже никого не интересуют.
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19.05.2020 17:49 Ответить
Почему не интересуют? Дусик до этого весьма успешно охранял реквизит 95 квартала. Во время его службы ничего не пропало, даже пустые бутылки от водяры.
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19.05.2020 18:02 Ответить
Сергей Дусик прикормленный олигархом Коломойшой. Еще в 2015 г. его проталкивал коломойский на эту должность.
Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" находится на зарплате Коломойского.
Теперь в ЦСО "А" СБУ будут свои люди на зарплате Бени. Будет Дусик рулит в интересах Бени и Ко.
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19.05.2020 18:11 Ответить
Все такие грозные прям,пока Дусик в гости не пришол
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19.05.2020 19:06 Ответить
І що буде,як він прийде?
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19.05.2020 19:13 Ответить
Меньше варнякать надо
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19.05.2020 19:14 Ответить
І все?
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19.05.2020 19:15 Ответить
Мне всеравно
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19.05.2020 21:10 Ответить
В СБУ абы кого не берут. Там многолетняя селекция кротов, крышевателей, мажоров и просто дебилов.
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19.05.2020 19:16 Ответить
Это не тот Дусик ,которого сам Онухрий в 16 или 17 году высшим церковным орденом РПЦ наградил?С благословления Кирюхи конечно.
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19.05.2020 19:23 Ответить
Посмотрел его в Днепре в 18 году Ириней наградил ,как благодетеля УПЦ(МП).Вопросов к нему больше нет,будет РПЦ защищать,как орденоносец.
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19.05.2020 19:30 Ответить
Посмотрел на фото к статье. Мелковат и несуразен ваЗЕлин в кресле президента.
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19.05.2020 22:42 Ответить
Спершу прочитав Усика - і зовсім не здивувався.
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20.05.2020 09:02 Ответить
 
 