Зеленський призначив Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Дусика на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №188/2020 розміщено на сайті глави держави.
"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - сказано в тексті указу.
Іншим указом №187/2020 звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.
Топ коментарі
+26 Kolja Stambulskij
показати весь коментар19.05.2020 17:19
+13 Beer Bear
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+12 Gojib
показати весь коментар19.05.2020 17:27
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а как ему коктейль Молотова за пазуху ?
справится ?
только хотел спросить не тот ли это пупсик, который работал охранником в квартале ?
Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" находится на зарплате Коломойского.
Теперь в ЦСО "А" СБУ будут свои люди на зарплате Бени. Будет Дусик рулит в интересах Бени и Ко.