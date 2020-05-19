Зеленський призначив Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Дусика на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №188/2020 розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - сказано в тексті указу.

Іншим указом №187/2020 звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.

Читайте також: Вакантні місця в уряді заповнять упродовж двох тижнів, - глава фракції СН Арахамія