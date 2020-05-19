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10 062 42

Зеленський призначив Дусика начальником ЦСО "А" СБУ, - указ

Зеленський призначив Дусика начальником ЦСО

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Дусика на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №188/2020 розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Дусика Сергія Вікторовича начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - сказано в тексті указу.

Іншим указом №187/2020 звільнив Олександра Устименка, який очолював "Альфу" з 2015 року.

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Автор: 

Альфа (49) Зеленський (23667) призначення (2272) СБУ (12770) наказ (445)


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Топ коментарі
+26
а кем этот дусик был в квартале??
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19.05.2020 17:19
+13
Бери выше,работал на Беню.полковник Сергей Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" вообще находился на зарплате Коломойского как и весь коллектив отдела! Коломойский финасировал не только доровольчиские батальоны он также финансировал доблестную Альфу им также планировалось протянуть назначение Сергея Дусика на должность начальника ЦСО "А" ещё в 2015 году.
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19.05.2020 17:39
+12
Пусиком.
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19.05.2020 17:27
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а кем этот дусик был в квартале??
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19.05.2020 17:19 Відповісти
Пусиком.
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19.05.2020 17:27 Відповісти
лелик и болик
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19.05.2020 18:07 Відповісти
Бери выше,работал на Беню.полковник Сергей Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" вообще находился на зарплате Коломойского как и весь коллектив отдела! Коломойский финасировал не только доровольчиские батальоны он также финансировал доблестную Альфу им также планировалось протянуть назначение Сергея Дусика на должность начальника ЦСО "А" ещё в 2015 году.
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19.05.2020 17:39 Відповісти
Насмотрелись сезонов "Невского", вот и украинский Архитектор (А) появился
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19.05.2020 17:43 Відповісти
крутой пацан этот пупсик

а как ему коктейль Молотова за пазуху ?
справится ?
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19.05.2020 18:03 Відповісти
И?
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19.05.2020 18:56 Відповісти
У!
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19.05.2020 20:05 Відповісти
Цікаво чи усі кварталівці вже працевлаштовані?
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19.05.2020 17:40 Відповісти
Лисого в резерві тримають.
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19.05.2020 19:10 Відповісти
а ким Сірожа приходиться? Кум, брат, сват?
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19.05.2020 17:52 Відповісти
однополчанин Зеленского
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19.05.2020 17:59 Відповісти
Сторожем. Бубочка своих не бросает. Осталось еще пристроить техничку, бабу Валю, зам министра экономики.
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19.05.2020 17:55 Відповісти
опередили !!!!!

только хотел спросить не тот ли это пупсик, который работал охранником в квартале ?
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19.05.2020 17:57 Відповісти
у нас "Квартал-95" теперь = Академия государственного управления
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19.05.2020 17:58 Відповісти
И почему Дусика не назначили начальником ДУСи?
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19.05.2020 19:07 Відповісти
Дусік, значить..... невже черговий кловун ?
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19.05.2020 17:21 Відповісти
Что это за мамина поця на фото?
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19.05.2020 17:21 Відповісти
Как порох радостно докладывал, что перевыполнил приказ по поднятию тарифов для населения https://www.youtube.com/watch?v=p3C2gNGAT7c&feature=emb_logo
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19.05.2020 17:24 Відповісти
Вам интернет провели в лаптестан? У нас тут 2020,преЗедент новый, как там тарифы снизил после Пороха, покращення ощутили?)))
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19.05.2020 17:31 Відповісти
Щас уже нас\рать кто президент, из гов\на в которое вогнал страну твой бог алкаш, выйти уже не реально.
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19.05.2020 17:43 Відповісти
Репоед обосранный, водки нет, и тут таким нищебродам, как ты, быдло лаптекопытное, не подают. Иди к своим, на русвесна.сру, ******* там собираются.
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19.05.2020 17:58 Відповісти
А в какое гавно вогнал, Чучело безмозглое? Рост ВВП, экономики, ЗВР, безвиз, что именно для тебя гавно лаптеногий?)))
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19.05.2020 18:21 Відповісти
Ну ты ******* существо, какой рост, ***** ты глупая?
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20.05.2020 15:06 Відповісти
Ооо да вы интеллектуал, не удивительно что вы гугл не освоили для поиска информации, обучение на матах решил закончить?)))
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20.05.2020 15:56 Відповісти
Забыли написать кто этот Дусик и что он делал в 2014-2020 годах, а ещё лучше года этак с 2005. Весь ли мусор выгребли из ЦСО А или ещё полно и чем Устименко не угодил?
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19.05.2020 17:34 Відповісти
Дусик для борьбы с терроризмом. Новое шоу 95 квартала))).
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19.05.2020 17:35 Відповісти
Профессиональные качества и боевой опыт при назначении на такие должности похоже уже никого не интересуют.
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19.05.2020 17:49 Відповісти
Почему не интересуют? Дусик до этого весьма успешно охранял реквизит 95 квартала. Во время его службы ничего не пропало, даже пустые бутылки от водяры.
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19.05.2020 18:02 Відповісти
Сергей Дусик прикормленный олигархом Коломойшой. Еще в 2015 г. его проталкивал коломойский на эту должность.
Дусик - командир днепропетровского спецподразделения "Альфа" находится на зарплате Коломойского.
Теперь в ЦСО "А" СБУ будут свои люди на зарплате Бени. Будет Дусик рулит в интересах Бени и Ко.
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19.05.2020 18:11 Відповісти
Все такие грозные прям,пока Дусик в гости не пришол
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19.05.2020 19:06 Відповісти
І що буде,як він прийде?
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19.05.2020 19:13 Відповісти
Меньше варнякать надо
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19.05.2020 19:14 Відповісти
І все?
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19.05.2020 19:15 Відповісти
Мне всеравно
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19.05.2020 21:10 Відповісти
В СБУ абы кого не берут. Там многолетняя селекция кротов, крышевателей, мажоров и просто дебилов.
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19.05.2020 19:16 Відповісти
Это не тот Дусик ,которого сам Онухрий в 16 или 17 году высшим церковным орденом РПЦ наградил?С благословления Кирюхи конечно.
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19.05.2020 19:23 Відповісти
Посмотрел его в Днепре в 18 году Ириней наградил ,как благодетеля УПЦ(МП).Вопросов к нему больше нет,будет РПЦ защищать,как орденоносец.
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19.05.2020 19:30 Відповісти
Посмотрел на фото к статье. Мелковат и несуразен ваЗЕлин в кресле президента.
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Спершу прочитав Усика - і зовсім не здивувався.
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20.05.2020 09:02 Відповісти
 
 