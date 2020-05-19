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У Минздрава и ГП "Медзакупки Украины" нет конфликта, - Степанов

У Минздрава и ГП

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у министерства и государственного предприятия "Медицинский закупки Украины" нет конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Как у Минздрава может быть конфликт с предприятием, органом управления которого он является? МЗУ - это обычное предприятие, не производственное, со сложными процессами, которое просто должно производить закупки и выполнять свои функции. Когда я пришел на должность, у меня была встреча с его руководителем. Первый документ от МЗУ, который он принес и сказал, что его нужно срочно утвердить, было его штатное расписание с достаточно хорошей зарплатой, во всяком случае, почти в разы выше, чем у министра здравоохранения. Но я к этому отношусь спокойно", - рассказал министр.

Кроме того, Степанов отметил, что относительно статуса центральной закупочной организации, который должно получить МЗУ, то соответствующие документы готовит Минэкономики.

"Мы подали все требуемые от Минздрава документы, чтобы МЗУ смогло получить такой статус. Не понимаю, почему этого не было сделано в 2018-19 годах, для меня это загадка. Думаю, этот вопрос будет решен достаточно быстро. У меня есть опыт построения систем, в том числе и организации работы предприятий. Я в состоянии сделать так, чтобы ГП "МЗУ" выполняло свои задачи, закупало как можно более качественную продукцию по как можно более низким ценам и по прозрачной системе", - объяснил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав не будет закупать аппараты ИВЛ "Новатор" для больниц, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4899) закупки (747) Степанов Максим (2062)


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Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой. Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 18:01 Ответить
Именно поэтому медикаменты для тяжелых пациентов на 2020 год будут закуплены и дойдут к больным только в самом конце 2020 года.
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19.05.2020 18:03 Ответить
бутусов, а почему ни слова про питра? или так и надо,, чтобы страной руководили коррупционные президенты и даже перевыполняли план по гноблению народа
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19.05.2020 18:06 Ответить
У Минздрава и ГП "Медзакупки Украины" нет конфликта, - Степанов - Цензор.НЕТ 4446
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19.05.2020 18:07 Ответить
Степанов, иди НХ. Пора
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19.05.2020 18:15 Ответить
Че то я такое уже слышал.......
НАБУ и САП........ НАБУ и СБУ........
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19.05.2020 18:18 Ответить
Большая половина министерств не нужна совсем! Оставшиеся министерства надо уполовинить...
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19.05.2020 18:46 Ответить
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Ответить
 
 