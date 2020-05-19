У Минздрава и ГП "Медзакупки Украины" нет конфликта, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у министерства и государственного предприятия "Медицинский закупки Украины" нет конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Как у Минздрава может быть конфликт с предприятием, органом управления которого он является? МЗУ - это обычное предприятие, не производственное, со сложными процессами, которое просто должно производить закупки и выполнять свои функции. Когда я пришел на должность, у меня была встреча с его руководителем. Первый документ от МЗУ, который он принес и сказал, что его нужно срочно утвердить, было его штатное расписание с достаточно хорошей зарплатой, во всяком случае, почти в разы выше, чем у министра здравоохранения. Но я к этому отношусь спокойно", - рассказал министр.

Кроме того, Степанов отметил, что относительно статуса центральной закупочной организации, который должно получить МЗУ, то соответствующие документы готовит Минэкономики.

"Мы подали все требуемые от Минздрава документы, чтобы МЗУ смогло получить такой статус. Не понимаю, почему этого не было сделано в 2018-19 годах, для меня это загадка. Думаю, этот вопрос будет решен достаточно быстро. У меня есть опыт построения систем, в том числе и организации работы предприятий. Я в состоянии сделать так, чтобы ГП "МЗУ" выполняло свои задачи, закупало как можно более качественную продукцию по как можно более низким ценам и по прозрачной системе", - объяснил Степанов.

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