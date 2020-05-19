У МОЗ та ДП "Медзакупівлі України" немає конфлікту, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у міністерства і державного підприємства "Медичні закупівлі України" немає конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Як у МОЗ може бути конфлікт із підприємством, органом управління якого він є? МЗУ - це звичайне підприємство, не виробниче, зі складними процесами, яке просто має здійснювати закупівлі і виконувати свої функції. Коли я прийшов на посаду, у мене була зустріч із його керівником. Перший документ від МЗУ, який він приніс і сказав, що його потрібно терміново затвердити, був його штатний розклад із досить хорошою зарплатою, у всякому разі, майже в рази вищою, ніж у міністра охорони здоров'я. Але я до цього ставлюся спокійно", - розповів міністр.

Крім того, Степанов зазначив, що щодо статусу центральної закупівельної організації, який має отримати МЗУ, то відповідні документи готує Мінекономіки.

"Ми подали всі необхідні від МОЗ документи, щоб МЗУ змогли отримати такий статус. Не розумію, чому цього не було зроблено в 2018-19 роках, для мене це загадка. Думаю, це питання буде вирішене досить швидко. У мене є досвід побудови систем, зокрема й організації роботи підприємств. Я в стані зробити так, щоб ДП "МЗУ" виконувало свої завдання, закуповувало якомога якіснішу продукцію за якомога нижчими цінами і за прозорою системою", - пояснив Степанов.

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