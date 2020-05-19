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У МОЗ та ДП "Медзакупівлі України" немає конфлікту, - Степанов

У МОЗ та ДП

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у міністерства і державного підприємства "Медичні закупівлі України" немає конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Як у МОЗ може бути конфлікт із підприємством, органом управління якого він є? МЗУ - це звичайне підприємство, не виробниче, зі складними процесами, яке просто має здійснювати закупівлі і виконувати свої функції. Коли я прийшов на посаду, у мене була зустріч із його керівником. Перший документ від МЗУ, який він приніс і сказав, що його потрібно терміново затвердити, був його штатний розклад із досить хорошою зарплатою, у всякому разі, майже в рази вищою, ніж у міністра охорони здоров'я. Але я до цього ставлюся спокійно", - розповів міністр.

Крім того, Степанов зазначив, що щодо статусу центральної закупівельної організації, який має отримати МЗУ, то відповідні документи готує Мінекономіки.

"Ми подали всі необхідні від МОЗ документи, щоб МЗУ змогли отримати такий статус. Не розумію, чому цього не було зроблено в 2018-19 роках, для мене це загадка. Думаю, це питання буде вирішене досить швидко. У мене є досвід побудови систем, зокрема й організації роботи підприємств. Я в стані зробити так, щоб ДП "МЗУ" виконувало свої завдання, закуповувало якомога якіснішу продукцію за якомога нижчими цінами і за прозорою системою", - пояснив Степанов.

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Автор: 

МОЗ (5390) закупівлі (3348) Степанов Максим (2196)


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Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой. Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 18:01 Відповісти
Именно поэтому медикаменты для тяжелых пациентов на 2020 год будут закуплены и дойдут к больным только в самом конце 2020 года.
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19.05.2020 18:03 Відповісти
бутусов, а почему ни слова про питра? или так и надо,, чтобы страной руководили коррупционные президенты и даже перевыполняли план по гноблению народа
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19.05.2020 18:06 Відповісти
У Минздрава и ГП "Медзакупки Украины" нет конфликта, - Степанов - Цензор.НЕТ 4446
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19.05.2020 18:07 Відповісти
Степанов, иди НХ. Пора
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19.05.2020 18:15 Відповісти
Че то я такое уже слышал.......
НАБУ и САП........ НАБУ и СБУ........
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19.05.2020 18:18 Відповісти
Большая половина министерств не нужна совсем! Оставшиеся министерства надо уполовинить...
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19.05.2020 18:46 Відповісти
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Відповісти
 
 