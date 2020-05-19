Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева

Нардепы от "Слуги народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу проведения праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом написал нардеп от "СН" Александр Качура в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - отметил Качура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров": "Мы рассматриваем сейчас разные варианты"