Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева
Нардепы от "Слуги народа" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу проведения праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.
Об этом написал нардеп от "СН" Александр Качура в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - отметил Качура.
Топ комментарии
+30 Утилизация ватников
показать весь комментарий19.05.2020 18:05
+26 Who’s Here
показать весь комментарий19.05.2020 18:11
+19 Who’s Here
показать весь комментарий19.05.2020 18:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поки що Дубинський найбільш рейтинговий з Слуг, але ОП не ризикнае висунути 'людину Бєні'..
Ткаченко здувся,решта 'киян' у СН або відверті злодії,або просто сміття..
тому скоріше всього домовлятимуться з ,..Кличком
Несут огонь,
а ху...и толку,
коза отгрызла яй...а волку )))
Х...р вам на все лицо, а не Киев, зебилье.
и все это в один день. молодцы, единство в "партии".
https://censor.net/news/3196423/na_mestnyh_vyborah_my_hotim_prodoljit_nashe_politicheskoe_tsunami_no_ne_isklyuchaem_pobochnyh_effektov