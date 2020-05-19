В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС
В Святошинском районе Киева в водоеме обнаружено тело мужчины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
19 мая, в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженом теле мужского пола на озере Беличи в Святошинском районе столицы.
Прибыв к месту вызова спасатели установили, что на расстоянии 4 м от берега находится тело мужчины, на вид около 40 лет. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело из воды и передали его правоохранительным органам.
Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 10 человек.
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