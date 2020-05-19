РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4566 посетителей онлайн
Новости
5 308 15

В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС

В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС

В Святошинском районе Киева в водоеме обнаружено тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

19 мая, в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженом теле мужского пола на озере Беличи в Святошинском районе столицы.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что на расстоянии 4 м от берега находится тело мужчины, на вид около 40 лет. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело из воды и передали его правоохранительным органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на водоемах Украины погибли семь человек, с начала мая - уже 47 утонувших, - ГСЧС

Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 10 человек.

Автор: 

Киев (25472) смерть (9211) ГСЧС (4945) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Жаль,если не гордон
показать весь комментарий
19.05.2020 19:57
+2
Ще не купаються, тому мабуть це вбивство.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:11
+1
Или водка...
показать весь комментарий
19.05.2020 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще не купаються, тому мабуть це вбивство.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:11 Ответить
Или водка...
показать весь комментарий
19.05.2020 19:22 Ответить
Заикание мать повторения? Или одна бумажка от старшого досталась?
показать весь комментарий
19.05.2020 19:56 Ответить
Там жмурів ще з 70-х знаходять..
показать весь комментарий
19.05.2020 19:43 Ответить
Жаль,если не гордон
показать весь комментарий
19.05.2020 19:57 Ответить
Ждем
показать весь комментарий
20.05.2020 00:14 Ответить
 
 