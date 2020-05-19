В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС

В Святошинском районе Киева в водоеме обнаружено тело мужчины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

19 мая, в 16:20 в ГСЧС поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженом теле мужского пола на озере Беличи в Святошинском районе столицы.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что на расстоянии 4 м от берега находится тело мужчины, на вид около 40 лет. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело из воды и передали его правоохранительным органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на водоемах Украины погибли семь человек, с начала мая - уже 47 утонувших, - ГСЧС

Всего с начала 2020 года на водных объектах Киева погибли 10 человек.