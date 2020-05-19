У столичному озері Біличі виявлено тіло чоловіка, - ДСНС

У Святошинському районі Києва у водоймі виявлено тіло чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

19 травня, о 16:20 в ДСНС надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлення тіла чоловічої статі на озері Біличі у Святошинському районі столиці.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега перебуває тіло чоловіка, на вигляд близько 40 років. Бійці за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло з води і передали його правоохоронним органам.

Загалом від початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 10 осіб.

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