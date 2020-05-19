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У столичному озері Біличі виявлено тіло чоловіка, - ДСНС

У столичному озері Біличі виявлено тіло чоловіка, - ДСНС

У Святошинському районі Києва у водоймі виявлено тіло чоловіка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

19 травня, о 16:20 в ДСНС надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлення тіла чоловічої статі на озері Біличі у Святошинському районі столиці.

Прибувши до місця виклику рятувальники встановили, що на відстані 4 м від берега перебуває тіло чоловіка, на вигляд близько 40 років. Бійці за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло з води і передали його правоохоронним органам.

Загалом від початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 10 осіб.

Читайте також: За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 осіб, на водних об'єктах - 24, - ДСНС

Автор: 

Київ (19408) смерть (6739) ДСНС (5083) вода (1176)


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Топ коментарі
+4
Жаль,если не гордон
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19.05.2020 19:57
+2
Ще не купаються, тому мабуть це вбивство.
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19.05.2020 19:11
+1
Или водка...
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19.05.2020 19:22
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Ще не купаються, тому мабуть це вбивство.
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19.05.2020 19:11 Відповісти
Или водка...
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19.05.2020 19:22 Відповісти
Заикание мать повторения? Или одна бумажка от старшого досталась?
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19.05.2020 19:56 Відповісти
Там жмурів ще з 70-х знаходять..
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19.05.2020 19:43 Відповісти
Жаль,если не гордон
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19.05.2020 19:57 Відповісти
Ждем
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20.05.2020 00:14 Відповісти
 
 