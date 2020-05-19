В центральной городской больнице Ривного 33 медика заболели COVID-19

В Ривненской центральной городской больнице у 33-х медиков подтвердили коронавирусную болезнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Очаг локализован. Заведение в дальнейшем будет лечить пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что в отдельных случаях не всегда вовремя удается диагностировать болезнь пациента, поступающего в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез.

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