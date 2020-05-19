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Новини Коронавірус і карантин
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У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19

У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19

У Рівненській центральній міській лікарні у 33-х медиків підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Осередок локалізовано. Заклад і далі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом", - сказано в повідомленні.

В ОДА додали, що в окремих випадках не завжди вчасно вдається діагностувати хворобу пацієнта, який поступає в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнезу.

Читайте також: 46 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, двоє осіб померли, - голова ОДА Коваль. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) медицина (2114) Рівне (572) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
реформа виновата? а может виновата ********* которая продала маски перед пандемией за кордон? и бодро отчиталась о гумманитарке на мрии а по факту это был товар для "эпицентра"? или рассказывала о 72000 защитных костюмах для врачей а завезла только 29?
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19.05.2020 22:14
+4
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!

Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:18
+4
главные пострадавшие от второго этапа реформы - привыкшие нихера не делать психлечебницы и тубдиспансеры. ты завсегдатай какого типа "больницы" из этих двух?
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19.05.2020 22:27
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Медицинская реформа шагает по стране. 6 лет.
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19.05.2020 22:06 Відповісти
реформа виновата? а может виновата ********* которая продала маски перед пандемией за кордон? и бодро отчиталась о гумманитарке на мрии а по факту это был товар для "эпицентра"? или рассказывала о 72000 защитных костюмах для врачей а завезла только 29?
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19.05.2020 22:14 Відповісти
Не-не, реформа обалденная. Наслаждаемся всей страной.
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19.05.2020 22:19 Відповісти
главные пострадавшие от второго этапа реформы - привыкшие нихера не делать психлечебницы и тубдиспансеры. ты завсегдатай какого типа "больницы" из этих двух?
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19.05.2020 22:27 Відповісти
Про психбольницы ты подозрительно в теме.
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19.05.2020 22:49 Відповісти
вся страна в теме. апрельский министр по медицине второй день волает сам не свой "психиатрия в апаснасти! алярм!". а ты только из запоя?
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19.05.2020 23:15 Відповісти
Убогий, говори какие-нибудь свои слова. а то только и бубните здесь, как попугаи про запой, стекломой, бутылку, ольгинских..
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19.05.2020 23:24 Відповісти
а у меня нет для тебя других вариантов я не могу предположить что ты нашел интересную книгу и просто зачитался. остается - запой
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19.05.2020 23:27 Відповісти
Ото вас глючить
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19.05.2020 22:28 Відповісти
Це він ще в адекваті.
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19.05.2020 22:29 Відповісти
Хороший мальчик. Бодро подкувикнул.
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19.05.2020 22:50 Відповісти
Всією малоросією?
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19.05.2020 22:31 Відповісти
У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19 - Цензор.НЕТ 6382
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19.05.2020 22:40 Відповісти
Она сделала себе тест на антитела и не парится.
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Какой вирус, такая и защита. Фейком от фейка.
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20.05.2020 01:10 Відповісти
станут инвалидами - получат 600000 от оманского бедосика. а пока - за свои
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19.05.2020 22:12 Відповісти
"Система укомплектована", эти тоже уже не нужны.
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19.05.2020 22:15 Відповісти
А приняли бы пепин вариант закона - все получали бы по 200 штук страховки, и весь бюджет страны ушел бы на это
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20.05.2020 07:46 Відповісти
не подскажешь куда делись 6 млрд из фонда борьбы с пандемией, которые отобрали с других направлений?
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20.05.2020 09:04 Відповісти
Исследователи, изучающие возможный успех нового кандидата на вакцину против https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавируса, утверждают, что они нашли доказательства того, что предполагаемое предыдущее воздействие коронавируса, вызывающего простуду, могло бы обеспечить некоторую форму защитного иммунитета против COVID-19.

Команда https://www.lji.org/news-events/news/post/first-detailed-analysis-of-immune-response-to-sars-cov-2-bodes-well-for-covid-19-vaccine-development/ из Института иммунологии La Jolla изучила группу из 20 взрослых, которые успешно излечились от COVID-19 и обнаружили, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 «разными способами», согласно их исследованиям, результаты которых были опубликованы в https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3 журнале Cell. ..
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19.05.2020 22:14 Відповісти
Группа ученых из США и Швейцарии обнаружила, что небольшая группа людей в мире невосприимчива к COVID-19. Дело в том, что они уже переболели другим коронавирусом SARS, также известным как атипичная пневмония, в 2002-2003 годах. Об этом пишет https://42.tut.by/685147 tut.by со ссылкой на журнал https://www.nature.com/articles/s41586-020-2349-y Nature .
Коронавирус SARS - это респираторное вирусное заболевание. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае, затем вирус в течение двух месяцев распространился на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года - и на другие страны и континенты. Всего было отмечено 8098 случаев в 29 странах, из которых 774 закончились смертельным исходом. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Китае, Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и Канаде. Последний случай заболевания ТОРС был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване.
Новый коронавирус, SARS-CoV-2, хоть и появился недавно, быстро распространился по миру. Так, на утро 19 мая зарегистрировано 4 804 167 случаев заражения, умерли во всем мире 318 527 человек, выздоровели - 1 787 454.
«Усилия по разработке вакцин и терапии имеют первостепенное значение для сдерживания пандемического распространения этого зоонозного вируса», - отмечают авторы публикации в Nature.
Известно, что спайковый (S) гликопротеин SARS-CoV-2 способствует проникновению вируса в клетки хозяина и является основной мишенью нейтрализующих антител. И оказалось, что у людей, которые уже переболели SARS 17 лет назад, в крови есть антитело S309. Оно эффективно нейтрализует псевдовирусы (непатогенные вирусоподобные частицы) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также «настоящий» вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка S-белка, который непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.
Так как оба коронавируса имеют идентичные части S-белка, на которые нацелены антитела, то люди, заразившиеся одним коронавирусом, невосприимчивы к другому. Таким образом, если включить в «коктейль антител» и S309, это может стать терапией или средством профилактики нового коронавируса.
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19.05.2020 22:34 Відповісти
Эта статья тоже была, а в последней речь - не только о SARS. Многие короны вызывают т.н. простуды.
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19.05.2020 22:38 Відповісти
Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах на сьогодні становить $54 за 1000 кубів1 гривня 40 копійок за куб на наші гроші.Дякуємо, Володимире Олександровичу!

Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
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19.05.2020 22:18 Відповісти
А что там с пациентами творится, можно только представить...
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19.05.2020 22:26 Відповісти
Цензор, я конечно многое понимаю и тебе прощаю.
Но почему в статье о болезни медиков в Ривненской больнице фотка СБУ?
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19.05.2020 22:29 Відповісти
Да какаяяяяя разнітцаааааааааааа?!
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19.05.2020 22:42 Відповісти
Вот не понял пишут про мед персонал и вирус а вставляют

аватар СБ в каком же месте тогда заболел и кто!???

У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19 - Цензор.НЕТ 7825
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19.05.2020 22:31 Відповісти
СБ бореться з вірусом ніпадєцкі патамушта.
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19.05.2020 22:37 Відповісти
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19.05.2020 22:46 Відповісти
Колись по форумах присвячених дитячим інфекціям бігав вакцинатор Антипко. Щось його давно не видно, цікаво він вже зробив собі щеплення вакциною від короновірусу?
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19.05.2020 22:38 Відповісти
 
 