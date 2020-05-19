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У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19
У Рівненській центральній міській лікарні у 33-х медиків підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
"Осередок локалізовано. Заклад і далі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом", - сказано в повідомленні.
В ОДА додали, що в окремих випадках не завжди вчасно вдається діагностувати хворобу пацієнта, який поступає в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнезу.
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Команда https://www.lji.org/news-events/news/post/first-detailed-analysis-of-immune-response-to-sars-cov-2-bodes-well-for-covid-19-vaccine-development/ из Института иммунологии La Jolla изучила группу из 20 взрослых, которые успешно излечились от COVID-19 и обнаружили, что иммунная система организма способна распознавать SARS-CoV-2 «разными способами», согласно их исследованиям, результаты которых были опубликованы в https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3 журнале Cell. ..
Коронавирус SARS - это респираторное вирусное заболевание. Первый случай был зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае, затем вирус в течение двух месяцев распространился на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года - и на другие страны и континенты. Всего было отмечено 8098 случаев в 29 странах, из которых 774 закончились смертельным исходом. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Китае, Гонконге, на Тайване, в Сингапуре и Канаде. Последний случай заболевания ТОРС был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване.
Новый коронавирус, SARS-CoV-2, хоть и появился недавно, быстро распространился по миру. Так, на утро 19 мая зарегистрировано 4 804 167 случаев заражения, умерли во всем мире 318 527 человек, выздоровели - 1 787 454.
«Усилия по разработке вакцин и терапии имеют первостепенное значение для сдерживания пандемического распространения этого зоонозного вируса», - отмечают авторы публикации в Nature.
Известно, что спайковый (S) гликопротеин SARS-CoV-2 способствует проникновению вируса в клетки хозяина и является основной мишенью нейтрализующих антител. И оказалось, что у людей, которые уже переболели SARS 17 лет назад, в крови есть антитело S309. Оно эффективно нейтрализует псевдовирусы (непатогенные вирусоподобные частицы) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также «настоящий» вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка S-белка, который непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.
Так как оба коронавируса имеют идентичные части S-белка, на которые нацелены антитела, то люди, заразившиеся одним коронавирусом, невосприимчивы к другому. Таким образом, если включить в «коктейль антител» и S309, это может стать терапией или средством профилактики нового коронавируса.
Всього 54??? Нічого. Скоро НАПРЯМУ без посередників будемо прямо з Росії купувати по 240 баксів. Це буде ЗІ ЗНИЖКОЮ як браттям і про цю знижку казатимуть 24/7 з кожної праски.
Но почему в статье о болезни медиков в Ривненской больнице фотка СБУ?
аватар СБ в каком же месте тогда заболел и кто!???