У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19

У Рівненській центральній міській лікарні у 33-х медиків підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Осередок локалізовано. Заклад і далі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом", - сказано в повідомленні.

В ОДА додали, що в окремих випадках не завжди вчасно вдається діагностувати хворобу пацієнта, який поступає в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнезу.

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