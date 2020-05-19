Российский военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье

Военно-транспортный вертолет Ми-8 армии РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочных полета. Вертолет совершил жесткую посадку в безлюдной местности.

"Полет выполнялся без боекомплект. По предварительной информации, предпосылкой катастрофы могла стать техническая неисправность", - сообщилы в Минобороны РФ.

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Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах РФ. Экипаж - три человека.