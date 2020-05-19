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Российский военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье

Российский военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье

Военно-транспортный вертолет Ми-8 армии РФ совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Инцидент произошел в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочных полета. Вертолет совершил жесткую посадку в безлюдной местности.

"Полет выполнялся без боекомплект. По предварительной информации, предпосылкой катастрофы могла стать техническая неисправность", - сообщилы в Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет Ми-35, пилот погиб

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах РФ. Экипаж - три человека.

Автор: 

авиакатастрофа (1719) армия РФ (19047) россия (95361) вертолёт (1102)


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а вот еще доброй ночи

https://nigroll.com/turcija-otkazalas-ot-rossijskogo-gaza/?_utl_t=tw Турция отказалась от российского газа

Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.

По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).

Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.

Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.

Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.

Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал.
По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
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19.05.2020 22:43
+53
Здох кацап да и путен с ним😂
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19.05.2020 22:42
+38
Неделю назад российский вертолёт упал в украинском Крыму.
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19.05.2020 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Здох кацап да и путен с ним😂
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19.05.2020 22:42 Ответить
Военный ?
Это хорошо, правда ?
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19.05.2020 23:04 Ответить
Файна новина! Я спатиму сьогодні добре
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19.05.2020 23:19 Ответить
Надобраніч всім добрим людям і щоб чаще були такі новини і бажано мінімум двічі на день
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20.05.2020 01:13 Ответить
Дивна у кацапів термінологія: впасти каменем на землю = "совершить жесткую посадку"
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19.05.2020 23:06 Ответить
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20.05.2020 00:33 Ответить
малоВАТЫ будет..
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20.05.2020 01:56 Ответить
Неделю назад российский вертолёт упал в украинском Крыму.
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19.05.2020 22:43 Ответить
На три ублюдка стало меньше😂
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19.05.2020 22:43 Ответить
а вот еще доброй ночи

https://nigroll.com/turcija-otkazalas-ot-rossijskogo-gaza/?_utl_t=tw Турция отказалась от российского газа

Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.

По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).

Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.

Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.

Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.

Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал.
По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
показать весь комментарий
19.05.2020 22:43 Ответить
Спасибо!
И Вам, спокойной ночи и сладких снов!!!
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19.05.2020 22:48 Ответить
Вертолет совершил жесткую посадку в безлюдной местности

==================================================
так шо стало причиною радості українців-жосткая пасадка чи бєзлюдная мєсность?
Коли вже ті кацапи навчаться живими робити жосткую посадку?
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19.05.2020 23:22 Ответить
Слишком точных данных не имею---да и не сильно нужно. Можно и копать---кого волнует. Но у Турции давно был готов и просчитан уже вариант второго Босфора, там позволяет конфигурация протоков, геология и прочее. Есть даже и третий проработаный проект. Так вот для газовозов и танкеров это. С точки зрения безопасности прохождения всех остальных судов по основному проливу. Так вот там же и строить стали терминалы по приёмке нефти, газа в хранилища. Эта страна похоже в ближайшие 10 лет станет в ряд основных держав. Такая вот диктатура, но без олигархов.
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19.05.2020 22:57 Ответить
over 100 ярдов американских долларов Газпром выкинул в пропасть, пытаясь лишить Украины 1,5-2 ярда/год... Но у него ничего не получилось=) Ну разве что Сечины-Ротенберги-Ковальчуки прибарахлились на откатах
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19.05.2020 23:15 Ответить
добавлю , что в 2019 году Турция вместо касапского закупила 8 млрд кубов газа у Азербайджана , газ доставлен по новому газопроводу TANAP из Азербайджана через Турцию в Италию.
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19.05.2020 23:15 Ответить
Где енот?
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19.05.2020 22:44 Ответить
тута
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 7428
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19.05.2020 22:46 Ответить
А где Карабас?
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19.05.2020 23:28 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 9023
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19.05.2020 23:30 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 9170
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19.05.2020 23:29 Ответить
Как теперь не веселиться, как же не порвать живот?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!

Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па

Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!

Припев:Пап-пап.......

На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.

Припев:Пап-пап.......

И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:

Припев: Пап -пап....
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20.05.2020 09:51 Ответить
Российский военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье - Цензор.НЕТ 8289
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19.05.2020 22:44 Ответить
маленький экипаж..жаль!)
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19.05.2020 22:44 Ответить
Да и свинособак, тоже мало, всего 70 с хвостиком млн. штук...
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19.05.2020 22:51 Ответить
Ніяких співчуттів, як ви вже здогадались.
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19.05.2020 22:46 Ответить
відповідь рашкобидлові - не дочекаєтесь.
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19.05.2020 23:07 Ответить
А мені жаль!
Чому гелікоптер такий маленький?
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19.05.2020 23:32 Ответить
Маломєрний )))
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19.05.2020 23:33 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 3895
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19.05.2020 23:34 Ответить
Ну, день прожит не зря! Меньше этой нечести будет против Украины задействовано... Больше сирот и вдов тогда на Московии будет... Очень даже здорово!
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19.05.2020 22:46 Ответить
Мелочь,а всё равно приятно.
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19.05.2020 22:47 Ответить
В кацапском новоязе взрывы стали хлопками, пожары - задымлениями, аварии - жесткими посадками и т. д.
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19.05.2020 22:52 Ответить
В Україні кажуть: " Щоб тебе пидняло та гепнуло!". Млинець, тільки зараз зрозумів, чому гепа - "гепа" ...
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19.05.2020 22:59 Ответить
в советском...а в кацапском как продолжение...
При демократии с точностью до наоборот...задымление=пожар, хлопок *******=взрыв бомбы террористическими организациями... с мнимым количеством жертв и минимум на месячного цикла журналистов
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19.05.2020 23:04 Ответить
Хлопок петарды или перданук рвануло у свинособаки? Уточните плызззз...
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19.05.2020 23:22 Ответить
Уточню: не "аварії", а "катастрофи"... Аварія - це коли гинуть матеріальні цінності. Катастрофа - коли гинуть люди... Це світова практика...
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20.05.2020 05:05 Ответить
Три кацапа відлітались,малувато,ну і за те дяка))
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19.05.2020 22:52 Ответить
вот это уже хорошая новость
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19.05.2020 22:58 Ответить
...на ночь
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19.05.2020 23:00 Ответить
я за то чтоб ещё и утром порадовали.
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19.05.2020 23:02 Ответить
Уже можно и отметить!
При Янелохе не сопьешся, не то что при Порохе! =(
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20.05.2020 00:06 Ответить
Короче..он упал..
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19.05.2020 23:00 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 156
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19.05.2020 23:02 Ответить
мягкая посадка
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19.05.2020 23:06 Ответить
Ничего страшного, пропеллер крутится, значит отремонтировать можно и летать будет
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19.05.2020 23:37 Ответить
Не понимаю, зачем летать над "безлюдной местностью"? Слабо было грохнуться на воинскую часть или военный госпиталь?
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19.05.2020 23:03 Ответить
На кремль лучше
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19.05.2020 23:07 Ответить
Почему без десанта?
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19.05.2020 23:06 Ответить
Долгих лет жизни и крепкого здоровья подохшим пацакам, а их вдовам - веселіх поминок !
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19.05.2020 23:10 Ответить
А також вдовам - продовження бурхливого статевого життя із парфумами зашкварених чоловіків. Бу-у-ууу! Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 445
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19.05.2020 23:13 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4641
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19.05.2020 23:11 Ответить
Кажуть,що останні слова пілота:"Це вам за пацанів".
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19.05.2020 23:14 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 6667
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19.05.2020 23:16 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 2831
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19.05.2020 23:16 Ответить
Есть закономерность.
Чем больше лаптеногих откинет копыта у себя дома - тем меньше их поедет убивать за границу.
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19.05.2020 23:18 Ответить
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 avkaz Center
https://twitter.com/newkc14 @newkc14
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14/status/1262830789781336064 36 мин

В https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5?src=hashtag_click #Подмосковье рухнул летающий https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #русский гроб военный Ми-8. Три летчика детоубийцы отправились к путинским "панцирям". Проклятья сирийски детей и матерей настигли ублюдков
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19.05.2020 23:18 Ответить
Отличная новость ! Хорошие новости из Ливии , касапы бегут с потерями.https://real-vin.com/chvk-vagnera-ponesla-novye-poteri-i-otstupaet-pod-tripoli
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19.05.2020 23:21 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4188
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19.05.2020 23:23 Ответить
Одна добра новина і та від москалів.
Давненько нічого не падало на мордорі.
Давайте ще.
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19.05.2020 23:24 Ответить
А чому це?
Якщо щостось падає, то тільки на копростані!
Жорских посадок москалям, не тільки вертокрилам та літакам, ще кораблям (морським також) та танкам!
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20.05.2020 00:18 Ответить
Гарний вечір! Бумм - і каци самі відмінусувалися. Без ризику для українських, грузинських, сирійських вояків.
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19.05.2020 23:24 Ответить
Мелочь а приятно
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19.05.2020 23:25 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4284
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19.05.2020 23:27 Ответить
А НАТО всё лупасит и лупасит их...
И так уже 6 лет подряд...
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19.05.2020 23:27 Ответить
Яке нахабне самогубство !!!
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20.05.2020 00:13 Ответить
Это Вам НАТО сказало или *****? В НАТО люди умные, не хотят об копростан руки марать, тем более оно само перегорит и перегниёт, только не мешай! Дай Бог здоровья и сил моржовой ...!
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20.05.2020 00:27 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8610
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19.05.2020 23:39 Ответить
Де які малороські журналюгі пишуть - трапилась ЖАХЛИВАаварія. Дбли бть
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19.05.2020 23:49 Ответить
отак кожного дня повинно бути!!
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20.05.2020 00:08 Ответить
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...

Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 2400
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20.05.2020 00:12 Ответить
"Лебединое озеро" - по Українськи!
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20.05.2020 00:30 Ответить
Одним словом ********* зарились рогами в щемлю.
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20.05.2020 06:27 Ответить
Три кацапа, три веселых друга- экипаж машины боевой!
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20.05.2020 07:05 Ответить
Тяжелее воздуха.....Эй задротов! Ты там встречаешь с хором александрова?
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20.05.2020 07:47 Ответить
Нашего полку прибыло!Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4089
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20.05.2020 08:39 Ответить
Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8383
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20.05.2020 09:47 Ответить
Хорошая новость!!!

Побольше бы таких!
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20.05.2020 09:52 Ответить
"совершил жесткую посадку", зараз за Поребреком так називають падіння пепелаца?
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20.05.2020 09:54 Ответить
 
 