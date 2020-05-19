Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї

Військово-транспортний вертоліт Мі-8 армії РФ здійснив жорстку посадку в Підмосков'ї, екіпаж загинув

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Інцидент стався за 20 кілометрів від міста Клин близько 20:00 під час виконання навчально-тренувального польоту. Вертоліт здійснив жорстку посадку в безлюдній місцевості.

"Політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність", - повідомили в Міноборони РФ.

Транспортно-бойовий Мі-8 вважається одним із наймасовіших гелікоптерів у Збройних силах РФ. Екіпаж - три людини.

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