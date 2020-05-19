Російський військовий гвинтокрил Мі-8 розбився в Підмосков'ї
Військово-транспортний вертоліт Мі-8 армії РФ здійснив жорстку посадку в Підмосков'ї, екіпаж загинув
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Інцидент стався за 20 кілометрів від міста Клин близько 20:00 під час виконання навчально-тренувального польоту. Вертоліт здійснив жорстку посадку в безлюдній місцевості.
"Політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи могла стати технічна несправність", - повідомили в Міноборони РФ.
Транспортно-бойовий Мі-8 вважається одним із наймасовіших гелікоптерів у Збройних силах РФ. Екіпаж - три людини.
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https://nigroll.com/turcija-otkazalas-ot-rossijskogo-gaza/?_utl_t=tw Турция отказалась от российского газа
Стоивший 7 млрд евро трубопровод «Турецкий поток», похоже, идет к тому, чтобы разделить печальную судьбу «Северного потока-2».
На фоне экономического кризиса и охлаждения отношений с Москвой, которое вылилось конфликты с российскими военными в Сирии и наемникам ЧВК «Вагнера» в Ливии, Турция резко сокращает закупки российского газа.
По итогам марта поставки «Газпрома» государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров, следует из опубликованных во вторник данных Федеральной таможенной службы.
По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц).
Некогда занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», Турция откатилась во второй десяток, закупив газа почти столько же, сколько Армения (193 млн кубометров), и меньше, чем, например Литва (272 млн).
Российский газ Турция заменяет сжиженным. Как https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021320-turkey-eyes-spot-lng-as-tool-in-price-talks-with-long-term-exporters отмечает Platts , в декабре прошлого года государственная Botas провела тендер на закупку 30 партий СПГ с поставкой до марта 2020 года, а месяцем ранее - еще на 70 партий с отгрузкой в 2020-23 гг.
По итогам прошлого года Турция на 13% https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-lng-imports-hit-94m-tons-after-surging-11m-in-2019 увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США.
Поставки «Газпрома» на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров - минимума более чем за 10 лет. В результате «Турецкий поток» и «Голубой поток» суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.
Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение продлить на дней увеличить время профилактических работ на «Голубом потоке» в мае.
«Сжиженный газ сейчас значительно дешевле российского трубопроводного, поэтому поведение Турции имеет смысл», - отмечает глава исследований газового рынка Rystad Energy Карлос Торрес Диас.
По его оценке, поставки «Газпрома» обходятся Турции в 6,5 доллара за млн БТЕ (британских тепловых единиц) против 1,5-2 доллара за СПГ.
Частные турецкие импортеры газа, имеющие открытые контракты с «Газпромом» до 2035-42 гг, около двух лет нарушают условие «бери или плати», закупая меньше оговоренного объема, отмечает Platts.
Контракт с государственной Botas на 8 млрд кубометров в год истекает в 2021 году, и в Анкаре намерены добиваться ценовых уступок от «Газпрома». «Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость», - заявил 16 мая замминистра энергетики Алпарслан Байрактар.
В «Газпроме» готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении. «Провал во втором квартале будет еще глубже», - сказал https://www.hellenicshippingnews.com/turkey-cools-on-moscows-natural-gas-to-snap-up-cheaper-russian-lng/ Reuters источник в компании.
Он добавил, что общее падение поставок газа в Европу достигло 19,2% за первый квартал.
По данным ФТС, Германия сократила закупки на 45% (2,67 млрд кубометров), Австрия - на 25% (820 млн кубометров).
И Вам, спокойной ночи и сладких снов!!!
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так шо стало причиною радості українців-жосткая пасадка чи бєзлюдная мєсность?
Коли вже ті кацапи навчаться живими робити жосткую посадку?
Вновь на Цензоре танцует замечательный Енот!
Мы давно уже узнали и поверили тебе -
Раз Енот наш зажигает - что-то вновь не так в трубе!
Припев :Пап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Ла-ла-ла Ла-лаПап-пап Па-па-да-па Пап-пап
Па-па-да-па Пап-пап Пап-па-да-па-па
Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему,
Потому что доверяю я Еноту своему.
Рано утром позвонит он прямо Миллеру в Гаспрём
А потом как затанцует - значит у того дурдом!
Припев:Пап-пап.......
На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять,
Вижу: в компе кто-то пляшет - значит нефть летит опять
Целый день "акционеров" развлекается толпа.
Спорят, кто теперь влетает, и кому опять труба.
Припев:Пап-пап.......
И Енота кто не любит очень злятся,ну и пусть!
Но зато мы эти танцы заучили наизусть.
Я всё больше привыкаю и поверьте мне друзья,
Никогда не засыпаю,если не увижу я:
Припев: Пап -пап....
Чому гелікоптер такий маленький?
При демократии с точностью до наоборот...задымление=пожар, хлопок *******=взрыв бомбы террористическими организациями... с мнимым количеством жертв и минимум на месячного цикла журналистов
При Янелохе не сопьешся, не то что при Порохе! =(
Чем больше лаптеногих откинет копыта у себя дома - тем меньше их поедет убивать за границу.
https://twitter.com/newkc14 avkaz Center
https://twitter.com/newkc14 @newkc14
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14/status/1262830789781336064 36 мин
В https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5?src=hashtag_click #Подмосковье рухнул летающий https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #русский гроб военный Ми-8. Три летчика детоубийцы отправились к путинским "панцирям". Проклятья сирийски детей и матерей настигли ублюдков
Давненько нічого не падало на мордорі.
Давайте ще.
Якщо щостось падає, то тільки на копростані!
Жорских посадок москалям, не тільки вертокрилам та літакам, ще кораблям (морським також) та танкам!
И так уже 6 лет подряд...
Побольше бы таких!