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Обнародованное нардепом Деркачом служит двум целям: показать несостоятельность Украины и дискредитировать ее в глазах США, - Сыроид

Обнародованное нардепом Деркачом служит двум целям: показать несостоятельность Украины и дискредитировать ее в глазах США, - Сыроид

Материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи, служат двум целям: показать несостоятельность Украины как государства и дискредитировать ее в глазах американских партнеров.

Об этом лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид рассказала Цензор.НЕТ.

Политик не взялась утверждать аутентичность обнародованных аудиозаписей, опубликованных народным депутатом Андреем Деркачем, однако прокомментировала общий смысл материалов и моменты, которые касаются ее политсилы.

Отметим, что одна из якобы бесед пятого президента Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом касается процесса создания новой коалиции и утверждения нового состава Кабмина, передает ТСН. Украинский политик, среди прочего, якобы заявил, что "Самопомич" за лояльность требовала увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, изменить состав ЦИК и закон о выборах. Кроме того, якобы Порошенко сообщил, что политсила получила "значительную финансовую поддержку" от США, которые поэтому имеют на нее сильное влияние.

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"Те интерпретации, который предложил Деркач, они абсолютно абсурдны, не имеют под собой никаких оснований. Один из примеров, который давно уже мусолится, относительно якобы внешнего управления Украиной. Это абсолютно российская пропаганда. Что американцы требовали, управляли и так далее", - подчеркнула Оксана Сыроид.

Лидер партии "Объединение "Самопомич" припомнила период, к которому относятся записи (конец 2015-го - начало 2016-го). В частности, отставка генпрокурора Виктора Шокина была обусловлена "главным образом желанием тогда еще народного депутата Юрия Луценко занять эту должность". По словам политика, доказательством того, что он готовил это еще с начала 2015 года, служит подготовка и принятие в июле изменений в закон о прокуратуре, предусматривающих концентрацию власти в руках главы ГПУ. Сыроид отметила, что начало работы над законопроектом происходило вместе с ее политсилой. "Быстро мы поняли, что это откровенное мошенничество, и тогда Луценко начал пропихивать это очень вульгарно. Он не скрывал, что делает это для себя и под себя", - заявила она. В то же время, подчеркнула Сыроид, "Самопомич" требовала увольнения Шокина из-за его бездеятельности: "Вспомните, это 2015 год. Все ждали, что будут расследования преступлений на Майдане. И бездеятельность генерального прокурора шокировала". При этом политик присутствовала на нескольких международных встречах, где представители разных политсил и общественных инициатив просили Байдена поддержать отставку генпрокурора.

"Это неискренне, когда человек с голосом Петра Порошенко говорит о том, что он сделал это для Байдена, потому что все знали, что сделал он это для Юрия Луценко. Для того, чтобы он занял должность генерального прокурора. При этом он убеждал все международное сообщество, что Луценко будет гениальным прокурором, очень справедливым, потому что сидел в тюрьме", - отметила Сыроид, подчеркнув, что неоднократно лично присутствовала при подобных разговорах на встречах.

Политик также опровергла информацию о получении политсилой внешнего финансирования.

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"Самопомич" никогда не брала денег. Брать деньги у международных институтов противозаконно. Но самое главное, что независимость "Самопомичи" (нежелание идти на компромиссы с пятым президентом Петром Порошенко и коалицию. - Ред.) и объяснялась тем, что мы были финансово независимы от любого влияния. Это то, что больше всего раздражало президента Порошенко. Действительно раздражало, не только на записях", - сказала Сыроид.

Она также вспомнила момент, когда якобы Порошенко жалуется якобы Байдену, что без голосов "Самопомочи" он не сможет провести через парламент изменения в Конституцию в части правосудия. Эта беседа происходила в начале мая 2016 года. "Самопомич" не хотела поддерживать эти изменения. И тогда, в конце мая, если не по приказу, то с ведома Петра Порошенко произошел поджог Грыбовицкого мусорного полигона (во Львове. - Ред.). И это был как раз инструмент давления", - уверена политик.

Она подчеркнула, что международные отношения и дипломатия - непростые и нелинейные, у каждого есть свои интересы: "Это нормально, когда пытаются использовать разные влияния. Но другой вопрос, это насколько влада представляет государство, отстаивает национальный интерес. У "Самопомочи" всегда была своя позиция, которой не всегда были довольны международные партнеры и президент Порошенко, но эта позиция всегда базировалась на национальном интересе".

Сыроид рассказала, что партийная делегация довольно часто бывала в США и сегодня после обнародования записей, она посмотрела отчеты по итогам тех поездок. В 2015 году встреча касалась отказа от принятия изменений в Конституцию, в 2016-м - поддержки нового Избирательного кодекса, что политсила делала последовательно, измененения "олигархического консенсуса" и деолигархизации, минского формата и невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе. Если бы из сегодня обнародовали, ей бы не было стыдно, потому что по-прежнему может подписаться под каждым словом.

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В то же время, интерпретация, с которой было сделано представление материалов, откровенно пророссийская. При этом она угрожающая.

"Эта интерпретация сознательно делается для того, чтобы обесценить состоятельность Украины. То есть навязывается наша неспособность, якобы Украина находится под каким-то внешним управлением. Навязывается абсолютно российская риторика украинской неспособности. И это все нужно просто отбрасывать", - подчеркнула Сыроид.

Второе, что этой интерпретацией пытаются сделать - повлиять на отношения Украины и США.

"Мы понимаем, что там в разгаре президентская кампания. И я уверена, что в таким образом Россия пытается не столько повлиять на кампанию, как ухудшить отношения на фоне кампании. Поэтому очень важно собирать и распространять правдивую информацию", - резюмировала она.

Политик отметила: "У меня нет иллюзий и есть, как и у нашей политической силы, отношение к пятому президенту Петру Порошенко. Да, нужно говорить правду, нужно эти вещи расследовать, нужно быть готовым услышать объективную информацию, но все эти расследования, должны вестись в интересах Украины, а не России. Когда я вижу такую интерпретацию для того, чтобы достичь интересов России, тогда я так же должна об этом сказать".

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Автор: 

Байден (2785) Деркач Андрей (134) Луценко (7719) Порошенко (19588) Самопомич (918) Сыроид (254)


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Топ комментарии
+18
Вопросы которые завтра не зададут Зеленскому
Мнения / Общество 19-май, 17:199 2 218 0

Мы собрали вопросы, которые завтра специально отобранные журналисты не зададут Владимиру Зеленскому.
Зачем вы шли в Президенты?

Хотелось бы узнать на счёт "Держава у смартфонi", диджитатизации, онлайн референдумов и "Я ваш вирок!", это было про что вообще сказано?

Вернетесь ли вы в квартал после импичмента ?

За что Лещенко получает 300.000 грн?

Как дела у Дениса Ермака? Вы лично считаете его виноватым?

Каков прогресс дела по Свинарчукам?

Почему 30 человек из вашего близкого окружения заняли посты которым они никак не соотвествуют?

В видеоролике о годовщине президентства Зеленского, сам Владимир Александрович говорил о том лично он хочет и это его мечта создать национальную авиакомпанию типа turkish airlines и т.п. есть какие то сроки или уже поставленные задачи? И понимает ли президент что это еще одна кормушка для чиновников разного ранга?

Почему у 80% пенсионеров пенсия меньше,чем прожиточный минимум?

Как это соотносится с конституцией Украины?

Вы жалеете, что пошли на выборы?

Кто из бывших президентов является для вас примером?

Чем бы Вы хотели запомниться на посту Президента своему народу, внешнему миру и вашим детям?

Когда посадят убийц героев Майдана?

Как вы прокомментируете положение закона о банках касающиеся неприкасаемости банковских решений со стороны украинских судов, не является ли это дискредитацией судебной ветви власти?

Не кажется ли вам, что долг МВФ должен быть реструктуризирован, а кредитование прекращено в связи с «неджентльменским» изменением условий для выделения транша?

В приложении Дия доступны электронные паспорта, однако многие организации и например нотариусы отказались их признавать в связи с отсутствием надежного механизма подтверждения. Зачем в таком случае вообще электронные паспорта если их даже в магазине не принимают за документ?

Когда в правительство придут профессионалы?

Денис Ковалев
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19.05.2020 22:55
+18
Все потуги этой руснявой мразоты - попытка отвлечь от очередного расследования против Бени в США.
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19.05.2020 22:55
+17
Как можно дискридитировать того,кто давным давно это сам сделал без всяких пленок.Ясно ,что параша пытается опять нас втянуть в американские разборки,но это никоим образом не преуменьшает петино в этом участие.
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19.05.2020 22:56
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так уже в четверг буде т на равде питро рассматриваться и ТСК, будет комиссия по установлению зрады и коррупции президента,, слава богу возьмутся и дай бог - ответит за все
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20.05.2020 08:12 Ответить
Цап навіть свої цапської язики не знає, белькоче якусь маячню. Може просто будеш ремегати?
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20.05.2020 08:32 Ответить
смотрю порохоботы ненашутку возбудились
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20.05.2020 14:08 Ответить
Пуйло обещал Трампу, что устранит конкурента на выборах через свою сеть ГРУ в Украине. Вот оно и вылезло. Спалилось по-дешовому. СБУ может принимать Деркача в свои объятия.
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20.05.2020 07:20 Ответить
так то ж не дергач говорил- а питро, вот и установят, его ли голос, а если его- то прыщики между дверей прижмут
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20.05.2020 08:13 Ответить
Самонеміч переплутала Україну з мальдівською простітуткою....
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20.05.2020 07:39 Ответить
Во как оказывается. А я, наивный ,всегда думал, что дискредитирует само участие, а обнародование это начало возмездия.
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20.05.2020 07:46 Ответить
Це не та Сироїд, що "гнала" на минулу владу? Добилася свого, то чого зараз потрібно?
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20.05.2020 09:01 Ответить
Деркач входив в мафіозні клани,завжди навязував Україні про дружбу з росією і працював в її інтересах. Дуже наївно,що ці записи не використали при виборах,а тільки зараз.хто такий деркач--почитайте його шлях і ви зрозумієте що він ворог України, крещеник кучми і його ставленик.
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20.05.2020 09:09 Ответить
Чудова нагода поросятам та і взагалі розумному українському виборцю добре проаналізувати цей скандал з держзрадою П.Порошенко.Врешті одуматись і обрати ту партію на місцевих виборах лідер якої виграв два суди проти незаконних тарифів на газ...
***
Президент Петро Порошенко 13 травня 2016 року похвалився перед віце-президентом
США Джо Байденом, що підняв комунальні тарифи на 100% - навіть вище, ніж вимагав МВФ.
https://ua.112.ua/polityka/poroshenko-khvalytsia-baidenu-shcho-pidniav-taryfy-navit-vyshche-nizh-prosyv-mvf-zapys-rozmovy-536517.html

Оприлюднене нардепом Деркачем має дві мети: показати неспроможність України і дискредитувати її в очах США, - Сироїд - Цензор.НЕТ 8714
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20.05.2020 09:20 Ответить
жесть!
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20.05.2020 11:08 Ответить
После того, как Гео Лерос опубликовал "пленки Ермака" дело завели на Лероса. А есть ли дело по пленкам Зеленского-Трампа?
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20.05.2020 09:31 Ответить
так "объективное расследование" или "в интересах"? ))) ты определись ))))
дешовая проститутка эта дамочка )))
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20.05.2020 09:32 Ответить
При чем здесь какие цели, Байден еще давно подтвердит что Шокина сняли по его приказу а пленки только это подтверждают. Поросенко на нары за гос. измену.
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20.05.2020 10:07 Ответить
че то никого не смущает,что порох задрал тарифы выше чем требовали?!
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20.05.2020 10:11 Ответить
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговоров Петра Порошенко с Джоном Керри (03.12.2015) и Джо Байденом (24.02.2017).
Разговор Петра Порошенко с Джоном Керри ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговора (таимкод 00:https://www.youtube.com/watch?v=GG7T4HqUuQs&t=1430s 23:50 )
Разговор Петра Порошенко с Джо Байденом. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ разговора (таимкод https://www.youtube.com/watch?v=GG7T4HqUuQs&t=3813s 01:03:33 )
https://youtu.be/GG7T4HqUuQs
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20.05.2020 10:17 Ответить
Не пам'ятаю, скільки років тому, але ще за Януковича, я прочитав, що канадський стартап Lyrebird створив програму імітації людського голосу за однохвилинним зразком. Ще тоді стверджувалося, що експертна ідентифікація, за аудіозаписом, відтепер стає принципово неможливою. https://tproger.ru/news/lyrebird-voice-api/ А те, що хтось, користуючись гучною нагодою, намагається нам впердолити, взагалі, не варте уваги.
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20.05.2020 11:06 Ответить
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