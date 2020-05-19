Обнародованное нардепом Деркачом служит двум целям: показать несостоятельность Украины и дискредитировать ее в глазах США, - Сыроид

Материалы, обнародованные нардепом Андреем Деркачом аудиозаписи, служат двум целям: показать несостоятельность Украины как государства и дискредитировать ее в глазах американских партнеров.

Об этом лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид рассказала Цензор.НЕТ.

Политик не взялась утверждать аутентичность обнародованных аудиозаписей, опубликованных народным депутатом Андреем Деркачем, однако прокомментировала общий смысл материалов и моменты, которые касаются ее политсилы.

Отметим, что одна из якобы бесед пятого президента Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом касается процесса создания новой коалиции и утверждения нового состава Кабмина, передает ТСН. Украинский политик, среди прочего, якобы заявил, что "Самопомич" за лояльность требовала увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, изменить состав ЦИК и закон о выборах. Кроме того, якобы Порошенко сообщил, что политсила получила "значительную финансовую поддержку" от США, которые поэтому имеют на нее сильное влияние.

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"Те интерпретации, который предложил Деркач, они абсолютно абсурдны, не имеют под собой никаких оснований. Один из примеров, который давно уже мусолится, относительно якобы внешнего управления Украиной. Это абсолютно российская пропаганда. Что американцы требовали, управляли и так далее", - подчеркнула Оксана Сыроид.

Лидер партии "Объединение "Самопомич" припомнила период, к которому относятся записи (конец 2015-го - начало 2016-го). В частности, отставка генпрокурора Виктора Шокина была обусловлена "главным образом желанием тогда еще народного депутата Юрия Луценко занять эту должность". По словам политика, доказательством того, что он готовил это еще с начала 2015 года, служит подготовка и принятие в июле изменений в закон о прокуратуре, предусматривающих концентрацию власти в руках главы ГПУ. Сыроид отметила, что начало работы над законопроектом происходило вместе с ее политсилой. "Быстро мы поняли, что это откровенное мошенничество, и тогда Луценко начал пропихивать это очень вульгарно. Он не скрывал, что делает это для себя и под себя", - заявила она. В то же время, подчеркнула Сыроид, "Самопомич" требовала увольнения Шокина из-за его бездеятельности: "Вспомните, это 2015 год. Все ждали, что будут расследования преступлений на Майдане. И бездеятельность генерального прокурора шокировала". При этом политик присутствовала на нескольких международных встречах, где представители разных политсил и общественных инициатив просили Байдена поддержать отставку генпрокурора.

"Это неискренне, когда человек с голосом Петра Порошенко говорит о том, что он сделал это для Байдена, потому что все знали, что сделал он это для Юрия Луценко. Для того, чтобы он занял должность генерального прокурора. При этом он убеждал все международное сообщество, что Луценко будет гениальным прокурором, очень справедливым, потому что сидел в тюрьме", - отметила Сыроид, подчеркнув, что неоднократно лично присутствовала при подобных разговорах на встречах.

Политик также опровергла информацию о получении политсилой внешнего финансирования.

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"Самопомич" никогда не брала денег. Брать деньги у международных институтов противозаконно. Но самое главное, что независимость "Самопомичи" (нежелание идти на компромиссы с пятым президентом Петром Порошенко и коалицию. - Ред.) и объяснялась тем, что мы были финансово независимы от любого влияния. Это то, что больше всего раздражало президента Порошенко. Действительно раздражало, не только на записях", - сказала Сыроид.

Она также вспомнила момент, когда якобы Порошенко жалуется якобы Байдену, что без голосов "Самопомочи" он не сможет провести через парламент изменения в Конституцию в части правосудия. Эта беседа происходила в начале мая 2016 года. "Самопомич" не хотела поддерживать эти изменения. И тогда, в конце мая, если не по приказу, то с ведома Петра Порошенко произошел поджог Грыбовицкого мусорного полигона (во Львове. - Ред.). И это был как раз инструмент давления", - уверена политик.

Она подчеркнула, что международные отношения и дипломатия - непростые и нелинейные, у каждого есть свои интересы: "Это нормально, когда пытаются использовать разные влияния. Но другой вопрос, это насколько влада представляет государство, отстаивает национальный интерес. У "Самопомочи" всегда была своя позиция, которой не всегда были довольны международные партнеры и президент Порошенко, но эта позиция всегда базировалась на национальном интересе".

Сыроид рассказала, что партийная делегация довольно часто бывала в США и сегодня после обнародования записей, она посмотрела отчеты по итогам тех поездок. В 2015 году встреча касалась отказа от принятия изменений в Конституцию, в 2016-м - поддержки нового Избирательного кодекса, что политсила делала последовательно, измененения "олигархического консенсуса" и деолигархизации, минского формата и невозможности проведения выборов на оккупированном Донбассе. Если бы из сегодня обнародовали, ей бы не было стыдно, потому что по-прежнему может подписаться под каждым словом.

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В то же время, интерпретация, с которой было сделано представление материалов, откровенно пророссийская. При этом она угрожающая.

"Эта интерпретация сознательно делается для того, чтобы обесценить состоятельность Украины. То есть навязывается наша неспособность, якобы Украина находится под каким-то внешним управлением. Навязывается абсолютно российская риторика украинской неспособности. И это все нужно просто отбрасывать", - подчеркнула Сыроид.

Второе, что этой интерпретацией пытаются сделать - повлиять на отношения Украины и США.

"Мы понимаем, что там в разгаре президентская кампания. И я уверена, что в таким образом Россия пытается не столько повлиять на кампанию, как ухудшить отношения на фоне кампании. Поэтому очень важно собирать и распространять правдивую информацию", - резюмировала она.

Политик отметила: "У меня нет иллюзий и есть, как и у нашей политической силы, отношение к пятому президенту Петру Порошенко. Да, нужно говорить правду, нужно эти вещи расследовать, нужно быть готовым услышать объективную информацию, но все эти расследования, должны вестись в интересах Украины, а не России. Когда я вижу такую интерпретацию для того, чтобы достичь интересов России, тогда я так же должна об этом сказать".

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