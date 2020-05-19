Банковский закон в ближайшие дни будет направлен на подпись президенту, - Разумков
Закон, который исключает отмену решений НБУ о национализации или ликвидации банков, в ближайшее время будет передан на подпись Президент Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня были отклонены постановления, которые фактически не позволяли направить этот законопроект Президенту Украины. Я думаю, что в ближайшее время этот закон будет направлен на подпись Президенту, а дальше уже решение будет за ним ", - отметил Разумков.
Напоминаем, Верховная Рада 13 мая поддержала во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
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все "плечи" подставляет в колёса.
Сказал, что через несколько дней Петушило и Гонтарева смогут вздохнуть спокойно.
Вова - Предатель?
Старый друг, лучше новых двух, вот ты и потух .
Строишь из себя простака у папы сороского,
Так будишь лизать просака у папы римского ,
И как прусака они предадут тебя лоха на духу.
Я ненавижу теперь кого любил , мира не будет забыл?
И доверял и наделял .Да будь ты проклят чувак
Дурака включаюче ,ты наше счастье выключаешь.
Кого ты набрал вокруг ,ведь Круг послал всем слух,
Что Джокер в Украине ряженный и безвольностью лошится
И такое бывает , но не канаэт и жизнь таких быстро таит.
Нельзя плевать в колодец ,нельзя надеждой доброту списать ,
Мечту и дружбу предавать и всем на головы насрать.
Так я ваш приговор ..,ты это нам наверное говорил..,
А здесь ты не схитрил и на Лавине клятвенно заверил,
Но ты наверное не измерил всю глубину падений,
И Белого Паука) сомнений и судьбы чужой явленный.