Банковский закон в ближайшие дни будет направлен на подпись президенту, - Разумков

Закон, который исключает отмену решений НБУ о национализации или ликвидации банков, в ближайшее время будет передан на подпись Президент Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня были отклонены постановления, которые фактически не позволяли направить этот законопроект Президенту Украины. Я думаю, что в ближайшее время этот закон будет направлен на подпись Президенту, а дальше уже решение будет за ним ", - отметил Разумков.

Напоминаем, Верховная Рада 13 мая поддержала во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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