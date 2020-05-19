Банківський закон найближчими днями буде направлено на підпис президенту, - Разумков

Закон, який виключає скасування рішень НБУ про націоналізацію або ліквідацію банків, найближчим часом буде передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні були відхилені постанови, які фактично не дозволяли направити цей законопроєкт президенту України. Я думаю, що найближчим часом цей закон буде направлено на підпис президенту, а далі вже рішення буде за ним", - зазначив Разумков.

Нагадуємо, Верховна Рада 13 травня підтримала в другому читанні і в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

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