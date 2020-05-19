Банківський закон найближчими днями буде направлено на підпис президенту, - Разумков
Закон, який виключає скасування рішень НБУ про націоналізацію або ліквідацію банків, найближчим часом буде передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні були відхилені постанови, які фактично не дозволяли направити цей законопроєкт президенту України. Я думаю, що найближчим часом цей закон буде направлено на підпис президенту, а далі вже рішення буде за ним", - зазначив Разумков.
Нагадуємо, Верховна Рада 13 травня підтримала в другому читанні і в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
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все "плечи" подставляет в колёса.
Сказал, что через несколько дней Петушило и Гонтарева смогут вздохнуть спокойно.
Вова - Предатель?
Старый друг, лучше новых двух, вот ты и потух .
Строишь из себя простака у папы сороского,
Так будишь лизать просака у папы римского ,
И как прусака они предадут тебя лоха на духу.
Я ненавижу теперь кого любил , мира не будет забыл?
И доверял и наделял .Да будь ты проклят чувак
Дурака включаюче ,ты наше счастье выключаешь.
Кого ты набрал вокруг ,ведь Круг послал всем слух,
Что Джокер в Украине ряженный и безвольностью лошится
И такое бывает , но не канаэт и жизнь таких быстро таит.
Нельзя плевать в колодец ,нельзя надеждой доброту списать ,
Мечту и дружбу предавать и всем на головы насрать.
Так я ваш приговор ..,ты это нам наверное говорил..,
А здесь ты не схитрил и на Лавине клятвенно заверил,
Но ты наверное не измерил всю глубину падений,
И Белого Паука) сомнений и судьбы чужой явленный.