В Черновицкой области за сутки 54 новых случая COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области 19 мая подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"На Буковине сегодня, 19 мая, официально подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом, 20 из них - в Черновцах. Лабораторный центр сегодня исследовал 376 новых образцов.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2 796 человек", - говорится в сообщении.
В ОГА подчеркнули, что в больницах Черновицкой области заполнены 56% коек, выделенных для больных COVID-19. Однако инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях заполнены на 100%. Это, в частности, областная клиническая больница, Глыбоцкая и Сторожинецкая ЦРБ.
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Про это не говорят,а не чего сказать для пропаганды вируса. Вот и манипулируют случаями за неимением болезни.