В Черновицкой области за сутки 54 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 19 мая подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"На Буковине сегодня, 19 мая, официально подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом, 20 из них - в Черновцах. Лабораторный центр сегодня исследовал 376 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2 796 человек", - говорится в сообщении.

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В ОГА подчеркнули, что в больницах Черновицкой области заполнены 56% коек, выделенных для больных COVID-19. Однако инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях заполнены на 100%. Это, в частности, областная клиническая больница, Глыбоцкая и Сторожинецкая ЦРБ.