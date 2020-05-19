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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки 54 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки 54 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области 19 мая подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"На Буковине сегодня, 19 мая, официально подтверждены еще 54 случая заражения коронавирусом, 20 из них - в Черновцах. Лабораторный центр сегодня исследовал 376 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2 796 человек", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области от COVID-19 умерли 5 человек, с начала эпидемии - 113, - ОГА

В ОГА подчеркнули, что в больницах Черновицкой области заполнены 56% коек, выделенных для больных COVID-19. Однако инфекционные отделения в некоторых медицинских учреждениях заполнены на 100%. Это, в частности, областная клиническая больница, Глыбоцкая и Сторожинецкая ЦРБ.

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Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да ладно, СПИД когда только начинался, тоже ужасу было, только об этом и разговоры были, медики заражались, новорожденные заражались. И кто об том сейчас говорит ? Он куда- то делся? Заражаться перестали ? Статистика мне не известна, но , по логике, когда люди женятся, они паспорт здоровья друг у друга не спрашивают. Риск инфицирования никуда не делся. А какие душераздирающие статьи в прессе были. Она влюбилась, а он заразил ее СПИДом. Скорые больных высаживали, когда узнавали, что везут инфцированного. Роженицам лотерея. Будет у ребенка СПИД или нет, если мама инфицирована.Кровь недопроверили - СПИДом заразили. Медсестра села на кровать больного, а там был забытый предыдущий медсестрой шприц -укололась и заразилась. И компенсацию не выплатили. Дворничиха мусор выгребала, а там нарики шприц бросили - она укололась и до сих пор не знает , заразилась или нет. Во были времена. Романтика. Все боялись трахаться, вдруг презерватив недостаточно крепкий. Целоваться боялись, а вдруг через слизистые передается. А сейчас этот барановирус гриппоподобный, а истерия, на порядок круче, чем во времена появления СПИДа.
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19.05.2020 23:57 Ответить
Почему в таких СМи как цензор, 1+1 пишут говорят, что заполнены, а когда приезжает независимый и честный журналист то сразу все главврачи шарахуются его и инфикованые куда-то пропадают )) и эти палатки на улицах стоят пустые. Зачем они там стоят?) Какая их функция?))
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20.05.2020 00:10 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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20.05.2020 00:25 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая опасность коронавируса. Будьте внимательны,они хотят подорвать экономику Украины вечными дурантинами. Те кто выживут после вечных дурантинов имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно. Ольгинские тролли через телеграмм каналы поширюють фейки серед жителів Білорусі просуваючи паніку і страх. Тепер ольгінські тролі вирішили продовжити паніку в Україні.
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20.05.2020 00:54 Ответить
Лаптеногий давай досвидания
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20.05.2020 02:43 Ответить
птн пнх
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20.05.2020 05:36 Ответить
Вирус 19 это не случай а температура и сколько таких из слчайно протестированных? Сколько из них в больнице,сколько дома на самоизаляции, сколько в семье заразилось?
Про это не говорят,а не чего сказать для пропаганды вируса. Вот и манипулируют случаями за неимением болезни.
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20.05.2020 07:18 Ответить
 
 