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У Чернівецькій області за добу 54 нові випадки COVID-19, - ОДА
У Чернівецькій області 19 травня підтверджено ще 54 випадки зараження коронавірусом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"На Буковині сьогодні, 19 травня, офіційно підтверджено ще 54 випадки зараження коронавірусом, 20 із них - у Чернівцях. Лабораторний центр сьогодні досліджував 376 нових зразків.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2 796 осіб", - сказано в повідомленні.
В ОДА підкреслили, що в лікарнях Чернівецької області заповнено 56% ліжок, виділених для хворих COVID-19. Однак інфекційні відділення в деяких медичних установах заповнені на 100%. Це, зокрема, обласна клінічна лікарня, Глибоцька та Сторожинецька ЦРЛ.
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Про это не говорят,а не чего сказать для пропаганды вируса. Вот и манипулируют случаями за неимением болезни.