Дело о госизмене экс-судьи Хозсуда АРК передано в суд, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, следствие установило, что гражданка Украины, будучи судьей Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, после оккупации полуострова в 2014 году "изменила присяге на верность народу Украины перейдя на службу к незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта".

"Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК отмечает, что судья также выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству". В ведомстве напомнили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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