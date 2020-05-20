Справу про держзраду екссудді Госпсуду АРК передано в суд, - прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Господарського суду Автономної Республіки Крим за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури, слідство встановило, що громадянка України, обіймаючи посаду судді Господарського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова в 2014 році "зрадила присягу на вірність народу України, перейшовши на службу у незаконно створені судові органи держави-окупанта".

"Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності", – мовиться у повідомленні.

Прокуратура АРК зазначає, що суддя виносила "судові рішення" у господарських спорах за російським законодавством". У відомстві нагадали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

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