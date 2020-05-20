73% пациентов выздоровели от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Кировоградской области за минувшие сутки зарегистрировали новых семь случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь 19 мая.
"За прошедшие сутки случаи выздоровления от коронавируса зафиксировали у двух мужчин и трех женщин из Кропивницкого, а также у мужчины из с. Украинка Кропивницкого района и женщины из с. Гаивка Добровеличковского района. Всего в области недуг победили уже 326 человек. Это 73% от общей численности больных", - отметил Балонь.
Как проинформировал глава Кировоградской ОГА, также за минувшие сутки специалисты лабцентра не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом. Таковы результаты обследования 168 человек методом ПЦР-реакции.
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а потом весной чуть не обосрался уже вместе с Антиколорадосом.
предсказатели из нас - неважные.
а Вольнов ваще просрал 270долл., поставленных на победу ПАП-а, тоже чуть не обосрался после победы Зели, который обосрал ПАП-а
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
Ну зачем тогда переименовывать в Кроп., если обл. - им. тов. Кирова осталась то?
б*же, вот угораздило же родиться
а могли й переіменувати в Сралінгадську область, так шо легко відбулись)
От б....... їх і корона не бере...))...