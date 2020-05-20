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Новости Коронавирус и карантин
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73% пациентов выздоровели от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

73% пациентов выздоровели от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Кировоградской области за минувшие сутки зарегистрировали новых семь случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь 19 мая.

"За прошедшие сутки случаи выздоровления от коронавируса зафиксировали у двух мужчин и трех женщин из Кропивницкого, а также у мужчины из с. Украинка Кропивницкого района и женщины из с. Гаивка Добровеличковского района. Всего в области недуг победили уже 326 человек. Это 73% от общей численности больных", - отметил Балонь.

Как проинформировал глава Кировоградской ОГА, также за минувшие сутки специалисты лабцентра не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом. Таковы результаты обследования 168 человек методом ПЦР-реакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 38% заболевших COVID-19 на Кировоградщине - медработники, - ОГА

73% пациентов выздоровели от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА 01

карантин (16729) ОГА (2388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Балонь Андрей (18) Кировоградская область (628)


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Топ комментарии
+6
все кто голосовал за зеленского - их уже не вылечить. они не потдаются лечению
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20.05.2020 08:06
+6
Так, кредити гребти добре вміє. І з ****** хіхікати.
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20.05.2020 08:12
+4
В санаториях олигархов можно сделать тесты про коронавирус
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
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20.05.2020 08:08
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Какая показательная цифра
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20.05.2020 08:02 Ответить
Все, кто голосовал за Зеленского?
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20.05.2020 08:04 Ответить
все кто голосовал за зеленского - их уже не вылечить. они не потдаются лечению
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20.05.2020 08:06 Ответить
дааа, я зимой чуть не обосрался увидев тут ролик Зели "иду на..... президента", думал - ээээ, да куда тебе там, товарищ.
а потом весной чуть не обосрался уже вместе с Антиколорадосом.
предсказатели из нас - неважные.
а Вольнов ваще просрал 270долл., поставленных на победу ПАП-а, тоже чуть не обосрался после победы Зели, который обосрал ПАП-а
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20.05.2020 08:13 Ответить
Полное имя брехуна, Хамелеон Петро зеленский. Суслик то никуда и не зник.
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20.05.2020 08:50 Ответить
А твое имя полное, не брехливое?
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20.05.2020 09:11 Ответить
Да ты выходит зелебот раз за брехливого вписался обидно за зелю стало. А так за петю топил. Выходит это нанайские мальчики зелеботы и порохоботы. Одно и тоже.
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20.05.2020 09:41 Ответить
Пока он президент Украины закрой свой поганный рот.
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20.05.2020 10:41 Ответить
В санаториях олигархов можно сделать тесты про коронавирус
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
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20.05.2020 08:08 Ответить
Найкращий премєр України усіх часів. Шкода, що не стала президентом.
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20.05.2020 08:11 Ответить
Так, кредити гребти добре вміє. І з ****** хіхікати.
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20.05.2020 08:12 Ответить
найкращі часи за її премєрства.. ще Ющенко тоді адекватним навіть був.. були великі надії
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20.05.2020 08:15 Ответить
вот через год выплачу последние проценты по ее кредитам от мвф, и можно ее еще раз выбирать.
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20.05.2020 08:41 Ответить
Что тут плохого, если человек, который общается в силу своей профессии с большим количеством людей, делает тест на ковид?
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20.05.2020 08:27 Ответить
Блин, да назвали бы город например Православ, а обл. - Православная. А то как у "братьев" - "город" Сцанкт-***********, а обл. - Членингадская....
Ну зачем тогда переименовывать в Кроп., если обл. - им. тов. Кирова осталась то?
б*же, вот угораздило же родиться
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20.05.2020 08:10 Ответить
Луцької області теж нема
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20.05.2020 08:12 Ответить
ну в принципі Волинь це етнографічна тириторія, чи як там, а от з якого біса Кіровоградська обл.? якщо той Кіров, не знаю хто, але іудей походу, був до тої області далекий як Невзоров до гугенотства. а, ще ж є Ужгород-Закарпатська обл., теж етнографічно, проте місто на ріці Уж побудував якийсь мадяр, або король Данило.
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20.05.2020 08:16 Ответить
пс )))) Перейменування області здається було провалено при голосуванні у ВР !?
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20.05.2020 08:24 Ответить
ну якщо у нас в Раді більшість ватної скрепомерзоти, то ми самі в цьому винні.
а могли й переіменувати в Сралінгадську область, так шо легко відбулись)
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20.05.2020 08:48 Ответить
далекий як Невзоров до гугенотства какой стиль. +++++
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20.05.2020 08:25 Ответить
Всех остальных тоже вылечат, может даже в принудительном порядке .... от шизофрении.
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20.05.2020 08:42 Ответить
Це ті 73% що голосували за Зелебенського?
От б....... їх і корона не бере...))...
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20.05.2020 09:42 Ответить
Відаю виздоровілих від всього сердця і бажаю їм міцного здоров'я. Хоча, взагалі то, не чудо що хтось виздоровів. Більшість взагалі може навіть не відчути якогось значного дискомфорту від вірусу.
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20.05.2020 10:30 Ответить
 
 