73% пациентов выздоровели от COVID-19 на Кировоградщине, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Кировоградской области за минувшие сутки зарегистрировали новых семь случаев выздоровления от COVID-19 среди жителей области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь 19 мая.

"За прошедшие сутки случаи выздоровления от коронавируса зафиксировали у двух мужчин и трех женщин из Кропивницкого, а также у мужчины из с. Украинка Кропивницкого района и женщины из с. Гаивка Добровеличковского района. Всего в области недуг победили уже 326 человек. Это 73% от общей численности больных", - отметил Балонь.

Как проинформировал глава Кировоградской ОГА, также за минувшие сутки специалисты лабцентра не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом. Таковы результаты обследования 168 человек методом ПЦР-реакции.

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