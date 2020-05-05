38% заболевших COVID-19 на Кировоградщине - медработники, - ОГА

В Кировоградской области COVID-19 инфицировались 153 медработника. На сегодняшний день 60 из них выздоровели, двое скончались

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, информирует Цензор.НЕТ.

"60 медработников уже победил коронавирус и вернулись к выполнению своих обязанностей, 2 медика, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи. В первом случае врач работал в диспетчерський службе. Ушел в плановый отпуск и через некоторое время был госпитализирован. ПЦР-тест показал положительный результат. В другом - женщина, которая работала фельдшером, инфицировалась в бытовых условиях. Она находилась на больничном с переломом конечности. Коронавирус спровоцировал ухудшение состояния здоровья. Женщина умерла", - сообщил чиновник.

Наибольшее количество заболевших медиков - в частной клинике в Кропивницком - 50 человек, и это 20% от общего числа работников клиники. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.

Из 153 инфицированных медиков лишь 42 работают в госпитальных базах: 30 - в Центральной городской больницы в Кропивницком (4% от общего количества работников заведения), 12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, инфицировался человек в бытовых условиях или при исполнении служебных обязанностей", - пояснил глава ОГА.

Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры, 42 - врачи, 37 - санитары, 16 - другие специалисты. 64 человека чувствуют себя удовлетворительно и находятся на лечении дома, а 26 - на госпитализации в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 5 мая на Кировоградщине подтвержден 401 случай заболевания коронавирусом. Из них 154 больных уже выздоровели, а 19 умерли.

