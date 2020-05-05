РУС
38% заболевших COVID-19 на Кировоградщине - медработники, - ОГА

В Кировоградской области COVID-19 инфицировались 153 медработника. На сегодняшний день 60 из них выздоровели, двое скончались

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, информирует Цензор.НЕТ.

"60 медработников уже победил коронавирус и вернулись к выполнению своих обязанностей, 2 медика, к сожалению, умерли. Это работники Центра экстренной скорой помощи. В первом случае врач работал в диспетчерський службе. Ушел в плановый отпуск и через некоторое время был госпитализирован. ПЦР-тест показал положительный результат. В другом - женщина, которая работала фельдшером, инфицировалась в бытовых условиях. Она находилась на больничном с переломом конечности. Коронавирус спровоцировал ухудшение состояния здоровья. Женщина умерла", - сообщил чиновник.

Наибольшее количество заболевших медиков - в частной клинике в Кропивницком - 50 человек, и это 20% от общего числа работников клиники. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.

Из 153 инфицированных медиков лишь 42 работают в госпитальных базах: 30 - в Центральной городской больницы в Кропивницком (4% от общего количества работников заведения), 12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ

"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, инфицировался человек в бытовых условиях или при исполнении служебных обязанностей", - пояснил глава ОГА.

Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры, 42 - врачи, 37 - санитары, 16 - другие специалисты. 64 человека чувствуют себя удовлетворительно и находятся на лечении дома, а 26 - на госпитализации в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 5 мая на Кировоградщине подтвержден 401 случай заболевания коронавирусом. Из них 154 больных уже выздоровели, а 19 умерли.

Также читайте: 10% заболевших киевлян - медики, всего у 148 медработников Киева подтвержден COVID-19, - Кличко

карантин (16729) врачи (1529) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Балонь Андрей (18) Кировоградская область (680)
+3
Идём на рекорд. Такого процента медиков среди заболевших ни в одной стране нет. Нас не догонят.
05.05.2020 20:53 Ответить
+3
От знову записують загиблих від перелому та відпустки у жертви коронавірусу!
05.05.2020 21:12 Ответить
+2
Это ОГО. То-есть костюмы с масками не действуют? Или они руки не моют? Что-то не так.
05.05.2020 20:48 Ответить
Звіздець. Якесь можновладне казало: "Вистачає захисту". Шімдкого одужання лікарям
05.05.2020 20:43 Ответить
Напомните мне о видосики, в котором главЗебил рассказывал, что врачи обеспечены всем, масок, халатов и прочих средств защиты предостаточно в мед. учреждениях всей страны. Или все только для "Эпицентра"?
05.05.2020 20:44 Ответить
Врачи заражаются во всем мире, только пожалуйста не неси чушь про проценты, ты же потом будешь глупо выглядеть.
05.05.2020 21:09 Ответить
Не шановний, я з вами на брудершафт не пив та й дітей не хрестив, не Тикайте мені, будь ласка.
06.05.2020 07:22 Ответить
Это ОГО. То-есть костюмы с масками не действуют? Или они руки не моют? Что-то не так.
05.05.2020 20:48 Ответить
Идём на рекорд. Такого процента медиков среди заболевших ни в одной стране нет. Нас не догонят.
05.05.2020 20:53 Ответить
Вот вам и вот.
05.05.2020 20:57 Ответить
Больных 30,а врачей их лечащих 60.Без масок лечат,или руки не моют?
05.05.2020 21:01 Ответить
Это вам мягко намекают, что звонить в скорую, вредно для здоровья.
05.05.2020 21:02 Ответить
А как на попов сворачивали ...Разносят попы заразу, инфицируют... С трудом удерживаюсь от нехороших слов. Эти доктора больных облизывают , что ли, что вспышка такая ?
05.05.2020 21:07 Ответить
От знову записують загиблих від перелому та відпустки у жертви коронавірусу!
05.05.2020 21:12 Ответить
Нужно медработники, служащие, сотрудники переименовать - БЮДЖЕТНИКИ. Так всем будет понятнее. Или ГОС служащие, тоже норм.
05.05.2020 21:52 Ответить
Напоминает отпускников раисских войск на наши территории... Клоунада.
05.05.2020 21:54 Ответить
 
 