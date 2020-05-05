38% хворих на COVID-19 на Кіровоградщині - медпрацівники, - ОДА

У Кіровоградській області COVID-19 інфікувалися 153 медпрацівники. На сьогодні 60 з них видужали, двоє померли.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Цензор.НЕТ.

"60 медпрацівників уже побороли коронавірус і повернулись до виконання своїх обов'язків. 2 медиків, на жаль, померли. Це працівники Центру екстреної швидкої допомоги. У першому випадку лікар працював у диспетчерській службі. Пішов у планову відпустку й через деякий час був госпіталізований. ПЛР-тест показав позитивний результат. У другому - жінка, яка працювала фельдшером, інфікувалась у побутових умовах. Вона перебувала на лікарняному з переломом кінцівки. Коронавірус спровокував погіршення стану здоров'я. Жінка померла", - сообщил чиновник.

Найбільша кількість інфікованих медиків - у приватній клініці в Кропивницькому - 50 осіб, і це 20% від загальної кількості працівників клініки. Частина з них працювала за сумісництвом у інших обласних медзакладах.

Зі 153 інфікованих медиків лише 42 працюють у госпітальних базах: 30 - в Центральній міській лікарні в Кропивницькому (4% від загальної кількості працівників закладу), 12 медиків - в обласній лікарні (0,8% від загальної кількості).

"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, інфікувалась людина у побутових умовах чи під час виконання службових обов'язків", - пояснив глава ОДА.

Серед загальної кількості хворих медпрацівників: 58 - медсестри; 42 - лікарі; 37 - санітари, 16 - інші спеціалісти. 64 медиків почуваються задовільно й перебувають на лікуванні вдома; а 26 - на госпіталізації у стані середньої важкості.

Станом на 5 травня на Кіровоградщині підтверджено 401 випадок захворювання коронавірусом. З них 154 хворих вже одужали, а 19 померли.

