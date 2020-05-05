УКР
38% хворих на COVID-19 на Кіровоградщині - медпрацівники, - ОДА

У Кіровоградській області COVID-19 інфікувалися 153 медпрацівники. На сьогодні 60 з них видужали, двоє померли.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформує Цензор.НЕТ.

"60 медпрацівників уже побороли коронавірус і повернулись до виконання своїх обов'язків. 2 медиків, на жаль, померли. Це працівники Центру екстреної швидкої допомоги. У першому випадку лікар працював у диспетчерській службі. Пішов у планову відпустку й через деякий час був госпіталізований. ПЛР-тест показав позитивний результат. У другому - жінка, яка працювала фельдшером, інфікувалась у побутових умовах. Вона перебувала на лікарняному з переломом кінцівки. Коронавірус спровокував погіршення стану здоров'я. Жінка померла", - сообщил чиновник.

Найбільша кількість інфікованих медиків - у приватній клініці в Кропивницькому - 50 осіб, і це 20% від загальної кількості працівників клініки. Частина з них працювала за сумісництвом у інших обласних медзакладах.

Зі 153 інфікованих медиків лише 42 працюють у госпітальних базах: 30 - в Центральній міській лікарні в Кропивницькому (4% від загальної кількості працівників закладу), 12 медиків - в обласній лікарні (0,8% від загальної кількості).

"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, інфікувалась людина у побутових умовах чи під час виконання службових обов'язків", - пояснив глава ОДА.

Серед загальної кількості хворих медпрацівників: 58 - медсестри; 42 - лікарі; 37 - санітари, 16 - інші спеціалісти. 64 медиків почуваються задовільно й перебувають на лікуванні вдома; а 26 - на госпіталізації у стані середньої важкості.

Станом на 5 травня на Кіровоградщині підтверджено 401 випадок захворювання коронавірусом. З них 154 хворих вже одужали, а 19 померли.

Топ коментарі
+3
Идём на рекорд. Такого процента медиков среди заболевших ни в одной стране нет. Нас не догонят.
показати весь коментар
05.05.2020 20:53 Відповісти
+3
От знову записують загиблих від перелому та відпустки у жертви коронавірусу!
показати весь коментар
05.05.2020 21:12 Відповісти
+2
Это ОГО. То-есть костюмы с масками не действуют? Или они руки не моют? Что-то не так.
показати весь коментар
05.05.2020 20:48 Відповісти
Звіздець. Якесь можновладне казало: "Вистачає захисту". Шімдкого одужання лікарям
показати весь коментар
05.05.2020 20:43 Відповісти
Напомните мне о видосики, в котором главЗебил рассказывал, что врачи обеспечены всем, масок, халатов и прочих средств защиты предостаточно в мед. учреждениях всей страны. Или все только для "Эпицентра"?
показати весь коментар
05.05.2020 20:44 Відповісти
Врачи заражаются во всем мире, только пожалуйста не неси чушь про проценты, ты же потом будешь глупо выглядеть.
показати весь коментар
05.05.2020 21:09 Відповісти
Не шановний, я з вами на брудершафт не пив та й дітей не хрестив, не Тикайте мені, будь ласка.
показати весь коментар
06.05.2020 07:22 Відповісти
на больничном с переломом конечности. Коронавирус спровоцировал ухудшение состояния здоровья.Источник: https://censor.net/n3193584

Вот вам и вот.
показати весь коментар
05.05.2020 20:57 Відповісти
Больных 30,а врачей их лечащих 60.Без масок лечат,или руки не моют?
показати весь коментар
05.05.2020 21:01 Відповісти
Это вам мягко намекают, что звонить в скорую, вредно для здоровья.
показати весь коментар
05.05.2020 21:02 Відповісти
А как на попов сворачивали ...Разносят попы заразу, инфицируют... С трудом удерживаюсь от нехороших слов. Эти доктора больных облизывают , что ли, что вспышка такая ?
показати весь коментар
05.05.2020 21:07 Відповісти
Нужно медработники, служащие, сотрудники переименовать - БЮДЖЕТНИКИ. Так всем будет понятнее. Или ГОС служащие, тоже норм.
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
Напоминает отпускников раисских войск на наши территории... Клоунада.
показати весь коментар
05.05.2020 21:54 Відповісти
 
 