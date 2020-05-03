УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 929 24

Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ

Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ

В Україні підтвердили захворювання на коронавірус COVID-19 у 2325 медпрацівників і 829 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я. 

Повідомляється, що більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні.

"На амбулаторному лікуванні 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували одна дитина та 14 медиків", - йдеться в повідомленні.

Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівники вилікувалися.

показати весь коментар
03.05.2020 10:58 Відповісти
+4
Тепер по Черкасам окрема статистика буде?

Это будет украинский " Чикаго" но в три раза страшнее, если верить СМИ...
показати весь коментар
03.05.2020 11:08 Відповісти
+3
я і не забував

показати весь коментар
03.05.2020 11:19 Відповісти
Тепер по Черкасам окрема статистика буде?
показати весь коментар
03.05.2020 10:55 Відповісти
они туда все стратегические резервы тестов бросят!
показати весь коментар
03.05.2020 11:05 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 11:08 Відповісти
Радуцкого посадили ?
показати весь коментар
03.05.2020 11:46 Відповісти
Краще б короновірус поліцаїв та нові пики заразив.Щоб вони до кінця життя кровью харькали за злодіяння проти народу.
показати весь коментар
03.05.2020 10:57 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 10:58 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 11:06 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 11:19 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 11:32 Відповісти
У мене така:
Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
03.05.2020 11:49 Відповісти
А сколько заразилось токарей? Сколько шоферов? Почему только цифры медиков? Остальные как всегда - не люди?
показати весь коментар
03.05.2020 11:06 Відповісти
Потому, что они в группе максимального риска за сраные копейки без средств защиты. Да и те платят с перебоями. За свою зарплату они не могут купить в Эпицентре защитный костюм.
показати весь коментар
03.05.2020 11:12 Відповісти
А мне кажется потому что там провели максимальное число тестов. Грипп протекает своим чередом. Просто основная часть переболевает им бессимптомно и естественно никуда за помощью не обращается. Была информация, что медикам нужно было пройти поголовно тесты. Вот и имеем результат которого естественно нет у других потому как тесты никто поголовно не проводил.
показати весь коментар
03.05.2020 13:51 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2020 11:11 Відповісти
та і про кгб шників з МПУПЦ мовчать
показати весь коментар
03.05.2020 11:28 Відповісти
203 доктора с крутой защитой заразились,а вас нас маски тряпки спасут..Дебилы пля..что ж вы так ПАЛИТЕСЬ...
показати весь коментар
03.05.2020 11:27 Відповісти
Зебилоиды Гуманоиды..вам повезет меньше...Индюкович хоть живой остался.........
показати весь коментар
03.05.2020 11:29 Відповісти
Говорит что карантин надо отменять,и все города его поддержатКоронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9607
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти
Все тролли рашенфюрера усиленно работают с СМИ Украины на преуменьшение опасности заражения,пропагандируя пустячность заболевания, бессмысленность профилактики заражения и т.д. дабы спровоцировакть максимальное количество смертей среди украинского народа, хотя у самих в россии заболело только за последние сутки более 10000 человек
общее число заболевших россиян выросло до 134 687. За последние сутки умерли 58 человек русских, а всего у них от Covid-19 скончалось 1280 человек.

В чужом глазу *** увидели соломинку, а в своем не видят бревна.
показати весь коментар
03.05.2020 11:33 Відповісти
Порошенко привез КоронвиРУС из Новосибирской секретной лаборатории "Вектор",хотел заразить Медведчука КГБшного Мудака Рабиновича дважды не сидевшего в советской тюрьме...Алексевич привези этим шакалам ПОЛОНИЙ и НОВИЧОК...
показати весь коментар
03.05.2020 11:37 Відповісти
Рюсская падаль,Рюсскай Весны и Новороссии..,я все о вас ЗНАЮ...вы не народ...вы дерьмо..........
показати весь коментар
03.05.2020 11:40 Відповісти
путін нападе змінилося на вірус нападе
показати весь коментар
03.05.2020 11:41 Відповісти
И детей треба страховать.А так же начислять на их счёт при рождении,сумму из Фонда использования полезных ископаемых Украины
показати весь коментар
03.05.2020 13:50 Відповісти
 
 