Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ

В Україні підтвердили захворювання на коронавірус COVID-19 у 2325 медпрацівників і 829 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні.

"На амбулаторному лікуванні 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували одна дитина та 14 медиків", - йдеться в повідомленні.

Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівники вилікувалися.

