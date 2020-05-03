РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10243 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 929 24

Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ

Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ

В Украине подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19 у 2325 медработников и 829 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Сообщается, что большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении.

"На амбулаторном лечении - 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении.

Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуги народа" - единственная в Раде не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании, - Порошенко

Автор: 

дети (6732) карантин (16729) врачи (1528) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
03.05.2020 10:58 Ответить
+4
Тепер по Черкасам окрема статистика буде?

Это будет украинский " Чикаго" но в три раза страшнее, если верить СМИ...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:08 Ответить
+3
я і не забував

Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
03.05.2020 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер по Черкасам окрема статистика буде?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:55 Ответить
они туда все стратегические резервы тестов бросят!
показать весь комментарий
03.05.2020 11:05 Ответить
Тепер по Черкасам окрема статистика буде?

Это будет украинский " Чикаго" но в три раза страшнее, если верить СМИ...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:08 Ответить
Радуцкого посадили ?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:46 Ответить
Краще б короновірус поліцаїв та нові пики заразив.Щоб вони до кінця життя кровью харькали за злодіяння проти народу.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:57 Ответить
Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
03.05.2020 10:58 Ответить
Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8937
показать весь комментарий
03.05.2020 11:06 Ответить
я і не забував

Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9486
показать весь комментарий
03.05.2020 11:19 Ответить
Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8525
показать весь комментарий
03.05.2020 11:32 Ответить
У мене така:
Коронавірусом заразилися понад 2,3 тис. медиків і 800 дітей, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9592
показать весь комментарий
03.05.2020 11:49 Ответить
А сколько заразилось токарей? Сколько шоферов? Почему только цифры медиков? Остальные как всегда - не люди?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:06 Ответить
Потому, что они в группе максимального риска за сраные копейки без средств защиты. Да и те платят с перебоями. За свою зарплату они не могут купить в Эпицентре защитный костюм.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:12 Ответить
А мне кажется потому что там провели максимальное число тестов. Грипп протекает своим чередом. Просто основная часть переболевает им бессимптомно и естественно никуда за помощью не обращается. Была информация, что медикам нужно было пройти поголовно тесты. Вот и имеем результат которого естественно нет у других потому как тесты никто поголовно не проводил.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:51 Ответить
А сколько заразилось токарей? Сколько шоферов? Почему только цифры медиков?

Потому, что первые и вторые могут послать, а медики подконтрольные, да и "устрашающая"статистика от них рисуется...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:11 Ответить
та і про кгб шників з МПУПЦ мовчать
показать весь комментарий
03.05.2020 11:28 Ответить
203 доктора с крутой защитой заразились,а вас нас маски тряпки спасут..Дебилы пля..что ж вы так ПАЛИТЕСЬ...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:27 Ответить
Зебилоиды Гуманоиды..вам повезет меньше...Индюкович хоть живой остался.........
показать весь комментарий
03.05.2020 11:29 Ответить
Говорит что карантин надо отменять,и все города его поддержатКоронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9607
показать весь комментарий
03.05.2020 11:33 Ответить
Все тролли рашенфюрера усиленно работают с СМИ Украины на преуменьшение опасности заражения,пропагандируя пустячность заболевания, бессмысленность профилактики заражения и т.д. дабы спровоцировакть максимальное количество смертей среди украинского народа, хотя у самих в россии заболело только за последние сутки более 10000 человек
общее число заболевших россиян выросло до 134 687. За последние сутки умерли 58 человек русских, а всего у них от Covid-19 скончалось 1280 человек.

В чужом глазу *** увидели соломинку, а в своем не видят бревна.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:33 Ответить
Порошенко привез КоронвиРУС из Новосибирской секретной лаборатории "Вектор",хотел заразить Медведчука КГБшного Мудака Рабиновича дважды не сидевшего в советской тюрьме...Алексевич привези этим шакалам ПОЛОНИЙ и НОВИЧОК...
показать весь комментарий
03.05.2020 11:37 Ответить
Рюсская падаль,Рюсскай Весны и Новороссии..,я все о вас ЗНАЮ...вы не народ...вы дерьмо..........
показать весь комментарий
03.05.2020 11:40 Ответить
путін нападе змінилося на вірус нападе
показать весь комментарий
03.05.2020 11:41 Ответить
И детей треба страховать.А так же начислять на их счёт при рождении,сумму из Фонда использования полезных ископаемых Украины
показать весь комментарий
03.05.2020 13:50 Ответить
 
 