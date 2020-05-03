Коронавирусом заразились более 2,3 тысяч медиков и 800 детей, - ЦОЗ

В Украине подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19 у 2325 медработников и 829 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Сообщается, что большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении.

"На амбулаторном лечении - 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 149 детей и 401 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении.

Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.

