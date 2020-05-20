73% пацієнтів одужали від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Кіровоградській області за минулу добу зареєстрували нових сім випадків одужання від COVID-19 серед жителів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь 19 травня.

"За минулу добу випадки одужання від коронавірусу зафіксували у двох чоловіків і трьох жінок з Кропивницького, а також у чоловіка з с. Українка Кропивницького району і жінки з с. Гаївка Добровеличківського району. Всього в області недугу перемогли вже 326 осіб. Це 73% від загальної чисельності хворих", - зазначив Балонь.

Як поінформував голова Кіровоградської ОДА, також за минулу добу фахівці лабцентру не виявили жодного нового хворого на коронавірус. Такими є результати обстеження 168 осіб методом ПЛР-реакції.

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