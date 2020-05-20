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Новини Коронавірус і карантин
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73% пацієнтів одужали від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

73% пацієнтів одужали від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Кіровоградській області за минулу добу зареєстрували нових сім випадків одужання від COVID-19 серед жителів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь 19 травня.

"За минулу добу випадки одужання від коронавірусу зафіксували у двох чоловіків і трьох жінок з Кропивницького, а також у чоловіка з с. Українка Кропивницького району і жінки з с. Гаївка Добровеличківського району. Всього в області недугу перемогли вже 326 осіб. Це 73% від загальної чисельності хворих", - зазначив Балонь.

Як поінформував голова Кіровоградської ОДА, також за минулу добу фахівці лабцентру не виявили жодного нового хворого на коронавірус. Такими є результати обстеження 168 осіб методом ПЛР-реакції.

Також дивіться: Кіровоградська область лідирує в Україні за кількістю осіб, які видужали від коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

73% пацієнтів одужали від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА 01

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Балонь Андрій (20) Кіровоградська область (566)


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Топ коментарі
+6
все кто голосовал за зеленского - их уже не вылечить. они не потдаются лечению
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20.05.2020 08:06
+6
Так, кредити гребти добре вміє. І з ****** хіхікати.
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20.05.2020 08:12
+4
В санаториях олигархов можно сделать тесты про коронавирус
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
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20.05.2020 08:08
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Какая показательная цифра
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20.05.2020 08:02 Відповісти
Все, кто голосовал за Зеленского?
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20.05.2020 08:04 Відповісти
все кто голосовал за зеленского - их уже не вылечить. они не потдаются лечению
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20.05.2020 08:06 Відповісти
дааа, я зимой чуть не обосрался увидев тут ролик Зели "иду на..... президента", думал - ээээ, да куда тебе там, товарищ.
а потом весной чуть не обосрался уже вместе с Антиколорадосом.
предсказатели из нас - неважные.
а Вольнов ваще просрал 270долл., поставленных на победу ПАП-а, тоже чуть не обосрался после победы Зели, который обосрал ПАП-а
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20.05.2020 08:13 Відповісти
Полное имя брехуна, Хамелеон Петро зеленский. Суслик то никуда и не зник.
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20.05.2020 08:50 Відповісти
А твое имя полное, не брехливое?
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20.05.2020 09:11 Відповісти
Да ты выходит зелебот раз за брехливого вписался обидно за зелю стало. А так за петю топил. Выходит это нанайские мальчики зелеботы и порохоботы. Одно и тоже.
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20.05.2020 09:41 Відповісти
Пока он президент Украины закрой свой поганный рот.
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20.05.2020 10:41 Відповісти
В санаториях олигархов можно сделать тесты про коронавирус
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
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20.05.2020 08:08 Відповісти
Найкращий премєр України усіх часів. Шкода, що не стала президентом.
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20.05.2020 08:11 Відповісти
Так, кредити гребти добре вміє. І з ****** хіхікати.
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20.05.2020 08:12 Відповісти
найкращі часи за її премєрства.. ще Ющенко тоді адекватним навіть був.. були великі надії
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20.05.2020 08:15 Відповісти
вот через год выплачу последние проценты по ее кредитам от мвф, и можно ее еще раз выбирать.
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20.05.2020 08:41 Відповісти
Что тут плохого, если человек, который общается в силу своей профессии с большим количеством людей, делает тест на ковид?
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20.05.2020 08:27 Відповісти
Блин, да назвали бы город например Православ, а обл. - Православная. А то как у "братьев" - "город" Сцанкт-***********, а обл. - Членингадская....
Ну зачем тогда переименовывать в Кроп., если обл. - им. тов. Кирова осталась то?
б*же, вот угораздило же родиться
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20.05.2020 08:10 Відповісти
Луцької області теж нема
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20.05.2020 08:12 Відповісти
ну в принципі Волинь це етнографічна тириторія, чи як там, а от з якого біса Кіровоградська обл.? якщо той Кіров, не знаю хто, але іудей походу, був до тої області далекий як Невзоров до гугенотства. а, ще ж є Ужгород-Закарпатська обл., теж етнографічно, проте місто на ріці Уж побудував якийсь мадяр, або король Данило.
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20.05.2020 08:16 Відповісти
пс )))) Перейменування області здається було провалено при голосуванні у ВР !?
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20.05.2020 08:24 Відповісти
ну якщо у нас в Раді більшість ватної скрепомерзоти, то ми самі в цьому винні.
а могли й переіменувати в Сралінгадську область, так шо легко відбулись)
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20.05.2020 08:48 Відповісти
далекий як Невзоров до гугенотства какой стиль. +++++
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20.05.2020 08:25 Відповісти
Всех остальных тоже вылечат, может даже в принудительном порядке .... от шизофрении.
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20.05.2020 08:42 Відповісти
Це ті 73% що голосували за Зелебенського?
От б....... їх і корона не бере...))...
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20.05.2020 09:42 Відповісти
Відаю виздоровілих від всього сердця і бажаю їм міцного здоров'я. Хоча, взагалі то, не чудо що хтось виздоровів. Більшість взагалі може навіть не відчути якогось значного дискомфорту від вірусу.
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20.05.2020 10:30 Відповісти
 
 