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73% пацієнтів одужали від COVID-19 на Кіровоградщині, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Кіровоградській області за минулу добу зареєстрували нових сім випадків одужання від COVID-19 серед жителів області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь 19 травня.
"За минулу добу випадки одужання від коронавірусу зафіксували у двох чоловіків і трьох жінок з Кропивницького, а також у чоловіка з с. Українка Кропивницького району і жінки з с. Гаївка Добровеличківського району. Всього в області недугу перемогли вже 326 осіб. Це 73% від загальної чисельності хворих", - зазначив Балонь.
Як поінформував голова Кіровоградської ОДА, також за минулу добу фахівці лабцентру не виявили жодного нового хворого на коронавірус. Такими є результати обстеження 168 осіб методом ПЛР-реакції.
Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.05.2020 08:06
+6 кацахол
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а потом весной чуть не обосрался уже вместе с Антиколорадосом.
предсказатели из нас - неважные.
а Вольнов ваще просрал 270долл., поставленных на победу ПАП-а, тоже чуть не обосрался после победы Зели, который обосрал ПАП-а
Шо и сделала Тимошенко 😀😀😀
Схемы об ее отдыхе , когда парламент работал
https://youtu.be/UL7qa642yFQ
Ну зачем тогда переименовывать в Кроп., если обл. - им. тов. Кирова осталась то?
б*же, вот угораздило же родиться
а могли й переіменувати в Сралінгадську область, так шо легко відбулись)
От б....... їх і корона не бере...))...