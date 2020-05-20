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Новости Коронавирус и карантин
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С 25 мая начнет работать метро и разрешат открыть детсады, - Степанов

С 25 мая начнет работать метро и разрешат открыть детсады, - Степанов

Кабинет министров Украины сегодня должен принять новые послабления карантина, которые будут действовать уже с 22 мая. Будет разрешена работа общественного транспорта, откроются детские сады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он прокомментировал статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Если посмотреть в целом на статистику, то у нас сегодня чуть больше 7 тысяч тестирований за минувшие сутки. Действительно мы осторожно радуемся этой информации. Это второй раз, когда количество тех, кто выздоровел, больше, чем число заболевших. Конечно, делать какие-то выводы мы можем тогда, когда эта статистика будет 7-10 дней. Но я уверен, что наши карантинные меры, которые ввели достаточно вовремя, разорвали цепь передачи болезни и дали свой результат", - отметил глава Минздрава.

В то же время Степанов отметил, что смягчение карантина будут вводить по плану - после 22 мая.

"Мы говорим, что предлагаем ввести адаптивный карантин. Это когда карантинные мероприятия могут отличаться от одной области к другой. Мы вводим этапы выхода из карантина. Каждый этап сопровождают свои смягчения. Если мы говорим про этап, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам", - объяснил министр.

Также читайте: Киев готовится к открытию метро: на станциях наносится разметка, напоминающая о дистанции, - Кличко

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) Метрополитен (1014) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Может кого-то кроме меня умиляет дивное слово "послабление"... Нас приучают к тому, что мы грязь, холопы, смерды, что наше место в стойле и только лояльным отношением к запаху хозяйской портянки мы можем заслужить послабления того скотского режима, которого мы достойны.
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20.05.2020 09:29
+5
зеленских такой сцыкун, што к папе римскому ездил в бронике. он просто ссытса от коронавируса как и пуйло в бункере
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20.05.2020 09:32
+3
ООН уже предупредила о том, что мир находится на пороге голода «библейских масштабов»: 250 МИЛЛИОНОВ грозит нехватка еды!
Именно голод, а не сам вирус может стать главной причиной гибели людей во время этого кризиса. Семьи по всему миру испытывают трудности с тем, чтобы накормить своих детей - и это происходит не только в беднейших государствах.
Степанов, ты нажился на ковиде , теперь наши власти, разорив фермеров, будут наживаться на продуктах питания, ввозимых из - за границы, по заграничным ценам.Граждане Украины, мы сделали себя вместе, и сделаем то еще не один раз, потому что не можем сопоставить причину и следствие.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNVvvMbkRdHtdcMXxTsGGHDvc
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20.05.2020 09:35
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Правила форума Совет форумчан
Это большое достижение, очень хорошее даже! В свете того что дети - бессимптомные носители и будут всё это сеять где ни попадя, вот это всё, рожь, овёс там...
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20.05.2020 09:28 Ответить
Может кого-то кроме меня умиляет дивное слово "послабление"... Нас приучают к тому, что мы грязь, холопы, смерды, что наше место в стойле и только лояльным отношением к запаху хозяйской портянки мы можем заслужить послабления того скотского режима, которого мы достойны.
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20.05.2020 09:29 Ответить
зеленских такой сцыкун, што к папе римскому ездил в бронике. он просто ссытса от коронавируса как и пуйло в бункере
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20.05.2020 09:32 Ответить
Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин
Показатель смертности фиксировался в течение недели
Он составил 6,25 смертей в день на миллион жителей
С начала эпидемии в стране скончались более 3,7 тысяч человек
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20.05.2020 09:35 Ответить
да, да, да... знакома мне эта вонючая статейка с передёргиваниями. ознакомься с ней повнимательней и ты.
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20.05.2020 09:43 Ответить
Каждый может сидеть в самозаточении индивидуально. У нас свободная страна.
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20.05.2020 10:10 Ответить
крисолов так ти і є бруд і холоп який нав'язує українцям своє калхозноє нарєчіє, бо твоє рабське сімейство століттями переконували, що узькоязичіє спасе їх від рабства орди і зробить схожим на мокшан
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20.05.2020 09:59 Ответить
отвали, лахта!
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20.05.2020 10:01 Ответить
А опчему не пояснили, что в метро без перепустки критичнай инфраструктуры скорее всего не пустят ?
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20.05.2020 09:33 Ответить
ООН уже предупредила о том, что мир находится на пороге голода «библейских масштабов»: 250 МИЛЛИОНОВ грозит нехватка еды!
Именно голод, а не сам вирус может стать главной причиной гибели людей во время этого кризиса. Семьи по всему миру испытывают трудности с тем, чтобы накормить своих детей - и это происходит не только в беднейших государствах.
Степанов, ты нажился на ковиде , теперь наши власти, разорив фермеров, будут наживаться на продуктах питания, ввозимых из - за границы, по заграничным ценам.Граждане Украины, мы сделали себя вместе, и сделаем то еще не один раз, потому что не можем сопоставить причину и следствие.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNVvvMbkRdHtdcMXxTsGGHDvc
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20.05.2020 09:35 Ответить
Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов - Цензор.НЕТ 3068
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20.05.2020 09:52 Ответить
а ще слуги кремля перестануть брехати!! Доречі чому гнидами, нащадками рабів орди та совку, ігнорується закон України про завантаження стартових сторінок українською??
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20.05.2020 09:56 Ответить
Может, первые дни покататься еще велосипедом. Кто его знает, какие там очередя будут. Проездные ведь у многих позаканчивались.
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20.05.2020 10:00 Ответить
цікаво що кацапи на цензорі переконують що вірус це брехня і сговор , а попи кремля закликають ходити до церков - але на росії це все бидло мовчки сидить на карантині і паРаша вже друга у світі по кількості заражених бо вчасно не ввели карантині... а це вже диверсія проти України
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20.05.2020 10:03 Ответить
Сидіть чи не сидіть , а доки не буде загального імунітету до коронавірусу ним перехворіють всі. Однак, коли зупинити економіку то загальна смертність виросте в рази, по перше від економічної неможливості фінансування медицини, по друге від не можливості нормального харчування, оскільки гроші не дощ і з неба не впадуть, по третє зупинена економіка це змога конкурентів захопити і ринки збуту і зруйнувати підприємства, тому карантин повинен бути адаптивним, таким, що дозволить і розвиток країни і зниження захворюванності в цьому і полягає мудрість правителів.
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20.05.2020 10:15 Ответить
https://censor.net/user/266013, так ты можешь карантинить и дальше в индивидуальном порядке,, это не запрещено.
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20.05.2020 10:17 Ответить
будет всплеск.
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20.05.2020 15:19 Ответить
 
 