С 25 мая начнет работать метро и разрешат открыть детсады, - Степанов

Кабинет министров Украины сегодня должен принять новые послабления карантина, которые будут действовать уже с 22 мая. Будет разрешена работа общественного транспорта, откроются детские сады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он прокомментировал статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Если посмотреть в целом на статистику, то у нас сегодня чуть больше 7 тысяч тестирований за минувшие сутки. Действительно мы осторожно радуемся этой информации. Это второй раз, когда количество тех, кто выздоровел, больше, чем число заболевших. Конечно, делать какие-то выводы мы можем тогда, когда эта статистика будет 7-10 дней. Но я уверен, что наши карантинные меры, которые ввели достаточно вовремя, разорвали цепь передачи болезни и дали свой результат", - отметил глава Минздрава.

В то же время Степанов отметил, что смягчение карантина будут вводить по плану - после 22 мая.

"Мы говорим, что предлагаем ввести адаптивный карантин. Это когда карантинные мероприятия могут отличаться от одной области к другой. Мы вводим этапы выхода из карантина. Каждый этап сопровождают свои смягчения. Если мы говорим про этап, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава. С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам", - объяснил министр.

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