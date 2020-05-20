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Новини Коронавірус і карантин
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Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов

Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов

Кабінет міністрів України сьогодні має ухвалити нові послаблення карантину, які діятимуть вже з 22 травня. Буде дозволена робота громадського транспорту, відкриються дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він прокоментував статистику щодо захворюваності на коронавірус в Україні.

"Якщо подивитися загалом на статистику, то у нас сьогодні трошки більше 7 тисяч тестувань за минулу добу. Справді, ми обережно радіємо цій інформації. Це вдруге, коли кількість тих, хто одужав, більша за кількість захворілих. Звичайно, робити якісь висновки ми можемо тоді, коли ця статистика буде 7-10 днів. Але я впевнений, що наші карантинні заходи, які запровадили доволі вчасно, розірвали ланцюг передавання хвороби і дали свій результат", - зазначив глава МОЗ.

Водночас він зауважив, що пом'якшення карантину запроваджуватимуть за планом – після 22 травня.

"Ми кажемо, що пропонуємо запровадити адаптивний карантин. Це коли карантинні заходи можуть відрізнятися від однієї області до іншої. Ми запроваджуємо етапи виходу з карантину. Кожен етап супроводжує свої пом'якшення. Якщо ми кажемо про етап, який починається від 22 травня, то буде дозволена робота громадського транспорту, спортивні змагання до 50 осіб, якщо більше - то з погодженням МОЗу. Від 25-го числа метро почне працювати. Дозволяємо працювати дитячим садочкам", – пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ готується до відкриття метро: на станціях наноситься розмітка, що нагадує про дистанцію, - Кличко

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Метрополітен (1415) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Может кого-то кроме меня умиляет дивное слово "послабление"... Нас приучают к тому, что мы грязь, холопы, смерды, что наше место в стойле и только лояльным отношением к запаху хозяйской портянки мы можем заслужить послабления того скотского режима, которого мы достойны.
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20.05.2020 09:29
+5
зеленских такой сцыкун, што к папе римскому ездил в бронике. он просто ссытса от коронавируса как и пуйло в бункере
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20.05.2020 09:32
+3
ООН уже предупредила о том, что мир находится на пороге голода «библейских масштабов»: 250 МИЛЛИОНОВ грозит нехватка еды!
Именно голод, а не сам вирус может стать главной причиной гибели людей во время этого кризиса. Семьи по всему миру испытывают трудности с тем, чтобы накормить своих детей - и это происходит не только в беднейших государствах.
Степанов, ты нажился на ковиде , теперь наши власти, разорив фермеров, будут наживаться на продуктах питания, ввозимых из - за границы, по заграничным ценам.Граждане Украины, мы сделали себя вместе, и сделаем то еще не один раз, потому что не можем сопоставить причину и следствие.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNVvvMbkRdHtdcMXxTsGGHDvc
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20.05.2020 09:35
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Это большое достижение, очень хорошее даже! В свете того что дети - бессимптомные носители и будут всё это сеять где ни попадя, вот это всё, рожь, овёс там...
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20.05.2020 09:28 Відповісти
Может кого-то кроме меня умиляет дивное слово "послабление"... Нас приучают к тому, что мы грязь, холопы, смерды, что наше место в стойле и только лояльным отношением к запаху хозяйской портянки мы можем заслужить послабления того скотского режима, которого мы достойны.
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20.05.2020 09:29 Відповісти
зеленских такой сцыкун, што к папе римскому ездил в бронике. он просто ссытса от коронавируса как и пуйло в бункере
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20.05.2020 09:32 Відповісти
Швеция оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в Европе: страна не вводила карантин
Показатель смертности фиксировался в течение недели
Он составил 6,25 смертей в день на миллион жителей
С начала эпидемии в стране скончались более 3,7 тысяч человек
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20.05.2020 09:35 Відповісти
да, да, да... знакома мне эта вонючая статейка с передёргиваниями. ознакомься с ней повнимательней и ты.
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20.05.2020 09:43 Відповісти
Каждый может сидеть в самозаточении индивидуально. У нас свободная страна.
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20.05.2020 10:10 Відповісти
крисолов так ти і є бруд і холоп який нав'язує українцям своє калхозноє нарєчіє, бо твоє рабське сімейство століттями переконували, що узькоязичіє спасе їх від рабства орди і зробить схожим на мокшан
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20.05.2020 09:59 Відповісти
отвали, лахта!
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20.05.2020 10:01 Відповісти
А опчему не пояснили, что в метро без перепустки критичнай инфраструктуры скорее всего не пустят ?
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20.05.2020 09:33 Відповісти
ООН уже предупредила о том, что мир находится на пороге голода «библейских масштабов»: 250 МИЛЛИОНОВ грозит нехватка еды!
Именно голод, а не сам вирус может стать главной причиной гибели людей во время этого кризиса. Семьи по всему миру испытывают трудности с тем, чтобы накормить своих детей - и это происходит не только в беднейших государствах.
Степанов, ты нажился на ковиде , теперь наши власти, разорив фермеров, будут наживаться на продуктах питания, ввозимых из - за границы, по заграничным ценам.Граждане Украины, мы сделали себя вместе, и сделаем то еще не один раз, потому что не можем сопоставить причину и следствие.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNVvvMbkRdHtdcMXxTsGGHDvc
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20.05.2020 09:35 Відповісти
Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов - Цензор.НЕТ 3068
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20.05.2020 09:52 Відповісти
а ще слуги кремля перестануть брехати!! Доречі чому гнидами, нащадками рабів орди та совку, ігнорується закон України про завантаження стартових сторінок українською??
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20.05.2020 09:56 Відповісти
Может, первые дни покататься еще велосипедом. Кто его знает, какие там очередя будут. Проездные ведь у многих позаканчивались.
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20.05.2020 10:00 Відповісти
цікаво що кацапи на цензорі переконують що вірус це брехня і сговор , а попи кремля закликають ходити до церков - але на росії це все бидло мовчки сидить на карантині і паРаша вже друга у світі по кількості заражених бо вчасно не ввели карантині... а це вже диверсія проти України
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20.05.2020 10:03 Відповісти
Сидіть чи не сидіть , а доки не буде загального імунітету до коронавірусу ним перехворіють всі. Однак, коли зупинити економіку то загальна смертність виросте в рази, по перше від економічної неможливості фінансування медицини, по друге від не можливості нормального харчування, оскільки гроші не дощ і з неба не впадуть, по третє зупинена економіка це змога конкурентів захопити і ринки збуту і зруйнувати підприємства, тому карантин повинен бути адаптивним, таким, що дозволить і розвиток країни і зниження захворюванності в цьому і полягає мудрість правителів.
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20.05.2020 10:15 Відповісти
https://censor.net/user/266013, так ты можешь карантинить и дальше в индивидуальном порядке,, это не запрещено.
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20.05.2020 10:17 Відповісти
будет всплеск.
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20.05.2020 15:19 Відповісти
 
 