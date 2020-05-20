Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов

Кабінет міністрів України сьогодні має ухвалити нові послаблення карантину, які діятимуть вже з 22 травня. Буде дозволена робота громадського транспорту, відкриються дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він прокоментував статистику щодо захворюваності на коронавірус в Україні.

"Якщо подивитися загалом на статистику, то у нас сьогодні трошки більше 7 тисяч тестувань за минулу добу. Справді, ми обережно радіємо цій інформації. Це вдруге, коли кількість тих, хто одужав, більша за кількість захворілих. Звичайно, робити якісь висновки ми можемо тоді, коли ця статистика буде 7-10 днів. Але я впевнений, що наші карантинні заходи, які запровадили доволі вчасно, розірвали ланцюг передавання хвороби і дали свій результат", - зазначив глава МОЗ.

Водночас він зауважив, що пом'якшення карантину запроваджуватимуть за планом – після 22 травня.

"Ми кажемо, що пропонуємо запровадити адаптивний карантин. Це коли карантинні заходи можуть відрізнятися від однієї області до іншої. Ми запроваджуємо етапи виходу з карантину. Кожен етап супроводжує свої пом'якшення. Якщо ми кажемо про етап, який починається від 22 травня, то буде дозволена робота громадського транспорту, спортивні змагання до 50 осіб, якщо більше - то з погодженням МОЗу. Від 25-го числа метро почне працювати. Дозволяємо працювати дитячим садочкам", – пояснив міністр.

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