РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8292 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
914 10

За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 500 граждан, - Госпогранслужба

За сутки в Украину спецрейсами вернулись более 500 граждан, - Госпогранслужба

За сутки аэропорт "Борисполь" принял 4 пассажирских чартерных и специальных рейсов, которыми в Украину прилетели 535 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 535 человек, прибывших самолетами из Еревана, Тель-Авива, Амстердама и Риги.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в приложение "Дій вдома".

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из страны 17,3 тыс. человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине с COVID-19 госпитализированы 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов, - ЦОЗ

Автор: 

Госпогранслужба (6372) карантин (16729) самолет (3588) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Карантин обнуляется. Тем , кто добросовестео отсидел два месяца в самозаточении, еще полтора месяца карантина в подарок.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:47
+2
Нова порція коронавірусу і подовження карантину.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46
+2
Нех шастать!!! - За*пали уже!
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нова порція коронавірусу і подовження карантину.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46 Ответить
Скоріше просто нова порція, але вже без карантину.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:55 Ответить
Нех шастать!!! - За*пали уже!
показать весь комментарий
20.05.2020 09:46 Ответить
Карантин обнуляется. Тем , кто добросовестео отсидел два месяца в самозаточении, еще полтора месяца карантина в подарок.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:47 Ответить
Дайошь карантин до декабря месяца
показать весь комментарий
20.05.2020 09:48 Ответить
2024 года!
показать весь комментарий
20.05.2020 10:03 Ответить
Совершенно очевидно, что экономику страны решили угробить целенаправленно!
показать весь комментарий
20.05.2020 09:49 Ответить
Прямая речь: "Прежде всего мы выбрали самую уязвимую группу людей - пенсионеров. Им надо выжить. Наша задача не комфорт сейчас, скажу откровенно, (задача - ред.) - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть - выживем. Пройдем коронавирус, месяц, полтора пройдет - вырулим. Я в этом уверен".

Зеля, твой спич превращается в сказки бабушки Арины. У большинства людей нет денег на хлеб, масло, молоко ,крупы и овощи их Казахстана и Узбекистана, потому что по твоей вине сгнил урожай, выращенный украинскими фермерами.
показать весь комментарий
20.05.2020 09:51 Ответить
Нє, ну нормально?... из за какой-то кучки шастающих ур*дов, 37 000 000 граждан должны сидеть дома!
показать весь комментарий
20.05.2020 09:51 Ответить
А почему должны? Зеля никому ничего не должен, и мы не должны.
показать весь комментарий
20.05.2020 10:03 Ответить
 
 