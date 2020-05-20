За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 500 громадян, - Держприкордонслужба

За добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 4 пасажирські чартерні і спеціальні рейси, якими в Україну прилетіли 535 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 535 осіб, які прибули літаками з Єревана, Тель-Авіва, Амстердама і Риги.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

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Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома".

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 17,3 тис. осіб.