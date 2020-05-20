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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 500 громадян, - Держприкордонслужба

За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 500 громадян, - Держприкордонслужба

За добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 4 пасажирські чартерні і спеціальні рейси, якими в Україну прилетіли 535 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 535 осіб, які прибули літаками з Єревана, Тель-Авіва, Амстердама і Риги.

В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

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Усі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома".

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 17,3 тис. осіб.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) карантин (18172) літак (2898) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Карантин обнуляется. Тем , кто добросовестео отсидел два месяца в самозаточении, еще полтора месяца карантина в подарок.
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20.05.2020 09:47
+2
Нова порція коронавірусу і подовження карантину.
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20.05.2020 09:46
+2
Нех шастать!!! - За*пали уже!
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20.05.2020 09:46
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Нова порція коронавірусу і подовження карантину.
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20.05.2020 09:46 Відповісти
Скоріше просто нова порція, але вже без карантину.
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20.05.2020 09:55 Відповісти
Нех шастать!!! - За*пали уже!
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20.05.2020 09:46 Відповісти
Карантин обнуляется. Тем , кто добросовестео отсидел два месяца в самозаточении, еще полтора месяца карантина в подарок.
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20.05.2020 09:47 Відповісти
Дайошь карантин до декабря месяца
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20.05.2020 09:48 Відповісти
2024 года!
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20.05.2020 10:03 Відповісти
Совершенно очевидно, что экономику страны решили угробить целенаправленно!
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20.05.2020 09:49 Відповісти
Прямая речь: "Прежде всего мы выбрали самую уязвимую группу людей - пенсионеров. Им надо выжить. Наша задача не комфорт сейчас, скажу откровенно, (задача - ред.) - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть - выживем. Пройдем коронавирус, месяц, полтора пройдет - вырулим. Я в этом уверен".

Зеля, твой спич превращается в сказки бабушки Арины. У большинства людей нет денег на хлеб, масло, молоко ,крупы и овощи их Казахстана и Узбекистана, потому что по твоей вине сгнил урожай, выращенный украинскими фермерами.
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20.05.2020 09:51 Відповісти
Нє, ну нормально?... из за какой-то кучки шастающих ур*дов, 37 000 000 граждан должны сидеть дома!
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20.05.2020 09:51 Відповісти
А почему должны? Зеля никому ничего не должен, и мы не должны.
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20.05.2020 10:03 Відповісти
 
 