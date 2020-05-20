Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что психиатрические больницы недофинансированы на 898 млн грн. Из-за этого многие из больниц оказались на грани закрытия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.
Министр рассказал, что вчера психиатрическая больница имени Павлова вышла на акцию протеста.
"Это был мирный протест, они расположились вдоль дороги, и протестовали против той ситуации, в которой они оказались в связи с введение 1 апреля второго этапа реформы", - добавил Степанов.
По словам главы Минздрава, финансирование психбольниц меньше, чем в прошлом году более чем на 50%.
"Они оказались на грани закрытия именно потому, что те тарифы, которые рассчитаны - не соответствуют реалиям. ...Если говорить языком цифр, то общее недофинансирование составляет 898 млн по всем психиатрическим больницам. Эта цифра поставила на грань закрытия многие психиатрические больницы", - отметил Степанов.
Кроме того, министр добавил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, который позволил бы с одной стороны действительно реформировать психиатрическую службу и с другой стороны ее не потерять.
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этот санитар зациклен на психушках.
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''========''
На психіатрію припадає щонайменше 10% витрат вітчизняної системи охорони здоров'я. Щоб зрозуміти, про який порядок цифр ідеться, зазначимо, що торік на потреби МОЗ номінально виділили майже 5,56 млрд грн, у 2010-му передбачається майже 7,453 млрд грн. Але точної вартості лікування одного психічнохворого ніхто назвати не може, адже і нині цю цифру вираховують за радянською традицією в ліжко-днях, що не надає адекватної інформації про справжні витрати на лікування. За даними Тижня, на лікування одного психічнохворого витрачається від 1 до 3 тис. грн на місяць. Тобто у масштабах країни сума може сягати 1,5 млрд грн на рік. Визначити точну вартість витрат на психіатрію в Україні практично неможливо, оскільки гроші виділяють частково МОЗ, частково обласні, частково районні та міські ради. Скільки і на що витрачаються гроші, ніхто чітко сказати не може.
«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».
Олігофрени-рєхворматори випускають своїх "колєг" із дурдомів.
Так і було заплановано.