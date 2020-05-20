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Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов

Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что психиатрические больницы недофинансированы на 898 млн грн. Из-за этого многие из больниц оказались на грани закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

Министр рассказал, что вчера психиатрическая больница имени Павлова вышла на акцию протеста.

"Это был мирный протест, они расположились вдоль дороги, и протестовали против той ситуации, в которой они оказались в связи с введение 1 апреля второго этапа реформы", - добавил Степанов.

По словам главы Минздрава, финансирование психбольниц меньше, чем в прошлом году более чем на 50%.

"Они оказались на грани закрытия именно потому, что те тарифы, которые рассчитаны - не соответствуют реалиям. ...Если говорить языком цифр, то общее недофинансирование составляет 898 млн по всем психиатрическим больницам. Эта цифра поставила на грань закрытия многие психиатрические больницы", - отметил Степанов.

Кроме того, министр добавил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, который позволил бы с одной стороны действительно реформировать психиатрическую службу и с другой стороны ее не потерять.

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Автор: 

Минздрав (4899) психбольница (156) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+4
Больные вырвались на свободу и уже дают 14 часовые прессконференции
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20.05.2020 09:55
+3
пол месячной зарплаты Коболева
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20.05.2020 09:56
+2
Вот он, електорат Бубочки.
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20.05.2020 09:53
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Вот он, електорат Бубочки.
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20.05.2020 09:53 Ответить
Вже не важливо - чи хворий в середині дурдому, чи зовні... Все одно в дурдомі.
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20.05.2020 09:53 Ответить
А смысл их финансировать, если у нас в стране 73 % зебилов???
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20.05.2020 09:54 Ответить
Лечить оставшихся 27%, чтобы не выделялись среди "нормальных"
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20.05.2020 09:56 Ответить
лечить нужно всего 8%, они ещё и очень агрессивны.
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20.05.2020 10:01 Ответить
Весь мир - дурдом...
Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1132
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20.05.2020 09:55 Ответить
Больные вырвались на свободу и уже дают 14 часовые прессконференции
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20.05.2020 09:55 Ответить
пол месячной зарплаты Коболева
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20.05.2020 09:56 Ответить
Это точно. И не только его
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20.05.2020 10:06 Ответить
Судячи з результатів минулорічних виборів, там значно більша цифра.
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20.05.2020 09:58 Ответить
Можно смеяться, но больные люди без оказания психиатрической помощи запросто детям своим головы режут, а потом гуляют голые с головой в пакете.
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20.05.2020 10:00 Ответить
у каждого зеленого попика своя "фишечка"
малюська - платные камеры в сизо
нефедов - весы на таможне
гончарук - ролики

этот санитар зациклен на психушках.
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20.05.2020 10:02 Ответить
правду про ''псіхушки'' можна прочитати тут----
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''========''
На психіатрію припадає щонайменше 10% витрат вітчизняної системи охорони здоров'я. Щоб зрозуміти, про який порядок цифр ідеться, зазначимо, що торік на потреби МОЗ номінально виділили майже 5,56 млрд грн, у 2010-му передбачається майже 7,453 млрд грн. Але точної вартості лікування одного психічнохворого ніхто назвати не може, адже і нині цю цифру вираховують за радянською традицією в ліжко-днях, що не надає адекватної інформації про справжні витрати на лікування. За даними Тижня, на лікування одного психічнохворого витрачається від 1 до 3 тис. грн на місяць. Тобто у масштабах країни сума може сягати 1,5 млрд грн на рік. Визначити точну вартість витрат на психіатрію в Україні практично неможливо, оскільки гроші виділяють частково МОЗ, частково обласні, частково районні та міські ради. Скільки і на що витрачаються гроші, ніхто чітко сказати не може.
«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».
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20.05.2020 10:22 Ответить
Психушка тепер перемістилась до КМУ і ВР.
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20.05.2020 10:05 Ответить
Настоящих буйных мало... (с)
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20.05.2020 10:19 Ответить
А **** ви хотіли? "Рехворма", блєать!
Олігофрени-рєхворматори випускають своїх "колєг" із дурдомів.
Так і було заплановано.
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20.05.2020 10:33 Ответить
на самом деле это страшная цифра!! неужели у нас столько людей имеют такие страшные заболевания!!
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20.05.2020 11:06 Ответить
Скажу вам по секрету - будь яка людина має психічні відхилення. Навіть, якщо людина повністю ідеальна, то це - збочення і відхилення від норми. Бо ідеальних не існує
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20.05.2020 19:12 Ответить
Плохо. А какао-тролле-дурдом финансируют хорошо.
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20.05.2020 15:20 Ответить
 
 