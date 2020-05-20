Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что психиатрические больницы недофинансированы на 898 млн грн. Из-за этого многие из больниц оказались на грани закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

Министр рассказал, что вчера психиатрическая больница имени Павлова вышла на акцию протеста.

"Это был мирный протест, они расположились вдоль дороги, и протестовали против той ситуации, в которой они оказались в связи с введение 1 апреля второго этапа реформы", - добавил Степанов.

По словам главы Минздрава, финансирование психбольниц меньше, чем в прошлом году более чем на 50%.

"Они оказались на грани закрытия именно потому, что те тарифы, которые рассчитаны - не соответствуют реалиям. ...Если говорить языком цифр, то общее недофинансирование составляет 898 млн по всем психиатрическим больницам. Эта цифра поставила на грань закрытия многие психиатрические больницы", - отметил Степанов.

Кроме того, министр добавил, что психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, который позволил бы с одной стороны действительно реформировать психиатрическую службу и с другой стороны ее не потерять.

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