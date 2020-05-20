УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6004 відвідувача онлайн
Новини
1 119 19

Недофінансування психлікарень в Україні становить близько 898 млн грн, - Степанов

Недофінансування психлікарень в Україні становить близько 898 млн грн, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що психіатричні лікарні недофінансовані на 898 млн грн. Через це багато з них опинилися на межі закриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

Міністр розповів, що вчора психіатрична лікарня імені Павлова вийшла на акцію протесту.

"Це був мирний протест, вони розташувалися уздовж дороги, і протестували проти тієї ситуації, в якій вони опинилися у зв'язку із запровадженням 1 квітня другого етапу реформи", - додав Степанов.

За словами глави МОЗ, фінансування психлікарень менше, ніж минулого року більш ніж на 50%.

"Вони опинилися на межі закриття саме тому, що ті тарифи, які розраховані, - не відповідають реаліям. ... Якщо говорити мовою цифр, то загальне недофінансування становить 898 млн щодо всіх психіатричних лікарень. Ця цифра поставила на межу закриття багато психіатричних лікарень", - зазначив Степанов.

Крім того, міністр додав, що психіатрична служба фінансуватиметься за окремим механізмом, який дозволив би, з одного боку, справді реформувати психіатричну службу, а з іншого боку, її не втратити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На ранок 20 травня зафіксовано 354 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5390) психлікарня (87) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Больные вырвались на свободу и уже дают 14 часовые прессконференции
показати весь коментар
20.05.2020 09:55
+3
пол месячной зарплаты Коболева
показати весь коментар
20.05.2020 09:56
+2
Вот он, електорат Бубочки.
показати весь коментар
20.05.2020 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот он, електорат Бубочки.
показати весь коментар
20.05.2020 09:53 Відповісти
Вже не важливо - чи хворий в середині дурдому, чи зовні... Все одно в дурдомі.
показати весь коментар
20.05.2020 09:53 Відповісти
А смысл их финансировать, если у нас в стране 73 % зебилов???
показати весь коментар
20.05.2020 09:54 Відповісти
Лечить оставшихся 27%, чтобы не выделялись среди "нормальных"
показати весь коментар
20.05.2020 09:56 Відповісти
лечить нужно всего 8%, они ещё и очень агрессивны.
показати весь коментар
20.05.2020 10:01 Відповісти
Весь мир - дурдом...
Недофинансирование психбольниц в Украине составляет около 898 млн грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 1132
показати весь коментар
20.05.2020 09:55 Відповісти
Больные вырвались на свободу и уже дают 14 часовые прессконференции
показати весь коментар
20.05.2020 09:55 Відповісти
пол месячной зарплаты Коболева
показати весь коментар
20.05.2020 09:56 Відповісти
Это точно. И не только его
показати весь коментар
20.05.2020 10:06 Відповісти
Судячи з результатів минулорічних виборів, там значно більша цифра.
показати весь коментар
20.05.2020 09:58 Відповісти
Можно смеяться, но больные люди без оказания психиатрической помощи запросто детям своим головы режут, а потом гуляют голые с головой в пакете.
показати весь коментар
20.05.2020 10:00 Відповісти
у каждого зеленого попика своя "фишечка"
малюська - платные камеры в сизо
нефедов - весы на таможне
гончарук - ролики

этот санитар зациклен на психушках.
показати весь коментар
20.05.2020 10:02 Відповісти
правду про ''псіхушки'' можна прочитати тут----
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''========''
На психіатрію припадає щонайменше 10% витрат вітчизняної системи охорони здоров'я. Щоб зрозуміти, про який порядок цифр ідеться, зазначимо, що торік на потреби МОЗ номінально виділили майже 5,56 млрд грн, у 2010-му передбачається майже 7,453 млрд грн. Але точної вартості лікування одного психічнохворого ніхто назвати не може, адже і нині цю цифру вираховують за радянською традицією в ліжко-днях, що не надає адекватної інформації про справжні витрати на лікування. За даними Тижня, на лікування одного психічнохворого витрачається від 1 до 3 тис. грн на місяць. Тобто у масштабах країни сума може сягати 1,5 млрд грн на рік. Визначити точну вартість витрат на психіатрію в Україні практично неможливо, оскільки гроші виділяють частково МОЗ, частково обласні, частково районні та міські ради. Скільки і на що витрачаються гроші, ніхто чітко сказати не може.
«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».
показати весь коментар
20.05.2020 10:22 Відповісти
Психушка тепер перемістилась до КМУ і ВР.
показати весь коментар
20.05.2020 10:05 Відповісти
Настоящих буйных мало... (с)
показати весь коментар
20.05.2020 10:19 Відповісти
А **** ви хотіли? "Рехворма", блєать!
Олігофрени-рєхворматори випускають своїх "колєг" із дурдомів.
Так і було заплановано.
показати весь коментар
20.05.2020 10:33 Відповісти
на самом деле это страшная цифра!! неужели у нас столько людей имеют такие страшные заболевания!!
показати весь коментар
20.05.2020 11:06 Відповісти
Скажу вам по секрету - будь яка людина має психічні відхилення. Навіть, якщо людина повністю ідеальна, то це - збочення і відхилення від норми. Бо ідеальних не існує
показати весь коментар
20.05.2020 19:12 Відповісти
Плохо. А какао-тролле-дурдом финансируют хорошо.
показати весь коментар
20.05.2020 15:20 Відповісти
 
 