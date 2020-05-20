Недофінансування психлікарень в Україні становить близько 898 млн грн, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що психіатричні лікарні недофінансовані на 898 млн грн. Через це багато з них опинилися на межі закриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.
Міністр розповів, що вчора психіатрична лікарня імені Павлова вийшла на акцію протесту.
"Це був мирний протест, вони розташувалися уздовж дороги, і протестували проти тієї ситуації, в якій вони опинилися у зв'язку із запровадженням 1 квітня другого етапу реформи", - додав Степанов.
За словами глави МОЗ, фінансування психлікарень менше, ніж минулого року більш ніж на 50%.
"Вони опинилися на межі закриття саме тому, що ті тарифи, які розраховані, - не відповідають реаліям. ... Якщо говорити мовою цифр, то загальне недофінансування становить 898 млн щодо всіх психіатричних лікарень. Ця цифра поставила на межу закриття багато психіатричних лікарень", - зазначив Степанов.
Крім того, міністр додав, що психіатрична служба фінансуватиметься за окремим механізмом, який дозволив би, з одного боку, справді реформувати психіатричну службу, а з іншого боку, її не втратити.
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этот санитар зациклен на психушках.
''Вітчизняна психіатрія - діжка без дна для державних асигнувань''========''
На психіатрію припадає щонайменше 10% витрат вітчизняної системи охорони здоров'я. Щоб зрозуміти, про який порядок цифр ідеться, зазначимо, що торік на потреби МОЗ номінально виділили майже 5,56 млрд грн, у 2010-му передбачається майже 7,453 млрд грн. Але точної вартості лікування одного психічнохворого ніхто назвати не може, адже і нині цю цифру вираховують за радянською традицією в ліжко-днях, що не надає адекватної інформації про справжні витрати на лікування. За даними Тижня, на лікування одного психічнохворого витрачається від 1 до 3 тис. грн на місяць. Тобто у масштабах країни сума може сягати 1,5 млрд грн на рік. Визначити точну вартість витрат на психіатрію в Україні практично неможливо, оскільки гроші виділяють частково МОЗ, частково обласні, частково районні та міські ради. Скільки і на що витрачаються гроші, ніхто чітко сказати не може.
«У нашій психлікарні ще більш-менш годували, - пригадує пані Олена, - а із сільських будинків для психічнохворих привозили чоловіків, які за зросту 180 см важили по 32-36 кг, вони виглядали гірше, ніж із Бухенвальду».
Олігофрени-рєхворматори випускають своїх "колєг" із дурдомів.
Так і було заплановано.