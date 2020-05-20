Недофінансування психлікарень в Україні становить близько 898 млн грн, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що психіатричні лікарні недофінансовані на 898 млн грн. Через це багато з них опинилися на межі закриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

Міністр розповів, що вчора психіатрична лікарня імені Павлова вийшла на акцію протесту.

"Це був мирний протест, вони розташувалися уздовж дороги, і протестували проти тієї ситуації, в якій вони опинилися у зв'язку із запровадженням 1 квітня другого етапу реформи", - додав Степанов.

За словами глави МОЗ, фінансування психлікарень менше, ніж минулого року більш ніж на 50%.

"Вони опинилися на межі закриття саме тому, що ті тарифи, які розраховані, - не відповідають реаліям. ... Якщо говорити мовою цифр, то загальне недофінансування становить 898 млн щодо всіх психіатричних лікарень. Ця цифра поставила на межу закриття багато психіатричних лікарень", - зазначив Степанов.

Крім того, міністр додав, що психіатрична служба фінансуватиметься за окремим механізмом, який дозволив би, з одного боку, справді реформувати психіатричну службу, а з іншого боку, її не втратити.

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