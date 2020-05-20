Рада сегодня рассмотрит изменения в законы о пенсионном страховании и СБУ

Верховная Рада в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

В повестке дня на среду также повторное рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" с предложениями президента; законопроект о внесении изменений в некоторые законы о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения (второе чтение), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутаты также планируют заслушать отчет временной специальной комиссии парламента по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны не позднее, чем через месяц предложить Раде новые кандидатуры в конкурсную комиссию ГБР, - глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырский