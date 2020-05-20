РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости
3 018 2

Рада сегодня рассмотрит изменения в законы о пенсионном страховании и СБУ

Рада сегодня рассмотрит изменения в законы о пенсионном страховании и СБУ

Верховная Рада в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (новая редакция).

В повестке дня на среду также повторное рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" с предложениями президента; законопроект о внесении изменений в некоторые законы о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения (второе чтение), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутаты также планируют заслушать отчет временной специальной комиссии парламента по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны не позднее, чем через месяц предложить Раде новые кандидатуры в конкурсную комиссию ГБР, - глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Монастырский

Автор: 

ветераны (1106) ВР (29227) ВСК (458) пенсионная реформа (1205) СБУ (19853)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интресно, новую редакцию закона СБУ наверно списали с кацапской? Баканов ведь кроме кацапского , других Иностранных языков не знает 😀😀😀
показать весь комментарий
20.05.2020 10:12 Ответить
 
 