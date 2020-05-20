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Рада сьогодні розгляне зміни до законів про пенсійне страхування та СБУ

Рада сьогодні розгляне зміни до законів про пенсійне страхування та СБУ

Верховна Рада в середу має намір розглянути в першому читанні законопроєкт Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (нова редакція).

На порядку денному на середу також повторний розгляд законопроєкту "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо вдосконалення пенсійного забезпечення" з пропозиціями президента; законопроєкт про внесення змін до деяких законів про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я (друге читання), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутати також планують заслухати звіт тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань правового статусу ветеранів війни.

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Автор: 

ветерани (1068) ВР (14941) ТСК (373) пенсійна реформа (726) СБУ (12772)


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Интресно, новую редакцию закона СБУ наверно списали с кацапской? Баканов ведь кроме кацапского , других Иностранных языков не знает 😀😀😀
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20.05.2020 10:12 Відповісти
 
 