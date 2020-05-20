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Новости Коронавирус и карантин
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Людям с симптомами COVID-19 будут делать и ПЦР-, и ИФА-тесты, - Степанов

Людям с симптомами COVID-19 будут делать и ПЦР-, и ИФА-тесты, - Степанов

Людям с клиническими симптомами COVID-19 будут проводить как ПЦР-, так и ИФА-тестирование

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть категории людей, для которых будет объединение ПЦР-тестирования и ИФА-тестирования. Например, если у человека есть клинические симптомы коронавирусной болезни, мы ему делаем ПЦР-тестирование. Если два ПЦР-теста были негативными, то мы предлагаем сделать ИФА-тестирование, чтобы не пропустить болезнь", - сообщил глава Минздрава.

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Он также заявил о расширении тестирования в срезе контактности с инфицированным коронавирусом.

"Мы также расширяем диагностику COVID-19 за счет ИФА-тестирования контактных лиц. Раньше это были близкие, а сейчас мы считаем, что необходимо расширять. Но если мы говорим о контактных, то там есть определенный период, после которого можно проводить тестирование. Также будем проводить группам риска: медикам, работникам Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.

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Я извиняюсь, будут делать тесты - бесплатно?
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20.05.2020 10:16 Ответить
 
 