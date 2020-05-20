Людям із симптомами COVID-19 робитимуть і ПЛР, і ІФА-тести, - Степанов

Людям із клінічними симптомами COVID-19 проводитимуть як ПЛР, так і ІФА-тестування

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є категорії людей, для яких буде об'єднання ПЛР-тестування та ІФА-тестування. Наприклад, якщо у людини є клінічні симптоми коронавірусної хвороби, ми їй робимо ПЛР-тестування. Якщо два ПЛР-тести були негативними, то ми пропонуємо зробити ІФА-тестування, щоб не пропустити хворобу", - повідомив глава МОЗ.

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Він також заявив про розширення тестування в зрізі контактності з інфікованим коронавірусом.

"Ми також розширюємо діагностику COVID-19 за рахунок ІФА-тестування контактних осіб. Раніше це були близькі, а зараз ми вважаємо, що необхідно розширювати. Але якщо ми говоримо про контактних, то там є певний період, після якого можна проводити тестування. Також будемо проводити групам ризику: медикам, працівникам Нацполіції та Нацгвардії", - сказав він.