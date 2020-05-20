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Новости Коронавирус и карантин Год Зеленского
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С 25 мая детсадики заработают, - Зеленский

С 25 мая детсадики заработают, - Зеленский

Детские сады сегодня получат рекомендации Минздрава по организации мер безопасности относительно противодействия распространения коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Детсадики сегодня получат все указания от МОЗ, какой должна быть организация безопасности в детсадиках относительно коронавируса, как садики должны быть обустроены средствами защиты. С 25 мая, с понедельника, детсадики заработают", - заявил Зеленский.

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Для чего мы носим маски Теперь все стало понятно
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20.05.2020 11:07 Ответить
Может Вовочку снова отправить в детсад?
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20.05.2020 11:55 Ответить
Хоч якась добра новина. Дитина вже знудилась дома сидіти.
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20.05.2020 12:09 Ответить
Идиотизм. Зачем нужно было останавливать на 2 месяца всю экономику, чтобы теперь, в разгар эпидемии, открывать детсады - рассадники инфекции?
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20.05.2020 12:40 Ответить
 
 