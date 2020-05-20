С 25 мая детсадики заработают, - Зеленский

Детские сады сегодня получат рекомендации Минздрава по организации мер безопасности относительно противодействия распространения коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Детсадики сегодня получат все указания от МОЗ, какой должна быть организация безопасности в детсадиках относительно коронавируса, как садики должны быть обустроены средствами защиты. С 25 мая, с понедельника, детсадики заработают", - заявил Зеленский.

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