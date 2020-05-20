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Новини Коронавірус і карантин Рік Зеленського
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Із 25 травня дитсадки запрацюють, - Зеленський

Із 25 травня дитсадки запрацюють, - Зеленський

Дитячі садочки сьогодні отримають рекомендації МОЗ щодо організації заходів безпеки щодо протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Дитсадочки сьогодні отримають всі вказівки від МОЗ, якою має бути організація безпеки в дитсадках щодо коронавірусу, як садки мають бути облаштовані засобами захисту. З 25 травня, з понеділка, дитсадки запрацюють", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 22 травня почне працювати міський та приміський транспорт. Між областями сполучення поки що не відкривається, - Зеленський

Автор: 

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Для чего мы носим маски Теперь все стало понятно
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20.05.2020 11:07 Відповісти
Может Вовочку снова отправить в детсад?
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20.05.2020 11:55 Відповісти
Хоч якась добра новина. Дитина вже знудилась дома сидіти.
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20.05.2020 12:09 Відповісти
Идиотизм. Зачем нужно было останавливать на 2 месяца всю экономику, чтобы теперь, в разгар эпидемии, открывать детсады - рассадники инфекции?
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20.05.2020 12:40 Відповісти
 
 