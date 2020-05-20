Із 25 травня дитсадки запрацюють, - Зеленський

Дитячі садочки сьогодні отримають рекомендації МОЗ щодо організації заходів безпеки щодо протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Дитсадочки сьогодні отримають всі вказівки від МОЗ, якою має бути організація безпеки в дитсадках щодо коронавірусу, як садки мають бути облаштовані засобами захисту. З 25 травня, з понеділка, дитсадки запрацюють", - заявив Зеленський.

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