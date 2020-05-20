Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС

Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%). Вместе с тем 37% респондентов не одобряют (в апреле - 35%, в марте - 27%).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

"Оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 26% опрошенных считают, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешный. 16% украинцев считают, что президент Зеленский успешный в привлечены к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешный. 21% респондентов указали, что президент Зеленский успешный в деле прекращения войны, урегулирование конфликта на Донбассе, 69% полагают, что он неуспешный. 21% граждан Украины считают, что президент Зеленский успешный в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешный. Оценивая успешность президента Зеленского в целом за год, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями на посту Президента Украины, 45% - что неуспешно.

Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%); 37% - не одобряют (в апреле 35%, в марте 27%).

24% опрошенных к мае одобряют действия Кабинета министров (26% в апреле, и 25% - в марте) 61% - не одобряют (37% в апреле, 32% - в марте).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25% в апреле, и 21% - в марте) 65% - не одобряют (54% в апреле, и 53% - в марте).

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.