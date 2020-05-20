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Новости Год Зеленского
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Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС

Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС

Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%). Вместе с тем 37% респондентов не одобряют (в апреле - 35%, в марте - 27%).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

"Оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 26% опрошенных считают, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешный. 16% украинцев считают, что президент Зеленский успешный в привлечены к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешный. 21% респондентов указали, что президент Зеленский успешный в деле прекращения войны, урегулирование конфликта на Донбассе, 69% полагают, что он неуспешный. 21% граждан Украины считают, что президент Зеленский успешный в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешный. Оценивая успешность президента Зеленского в целом за год, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями на посту Президента Украины, 45% - что неуспешно.

Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС 01

Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС 02

Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%); 37% - не одобряют (в апреле 35%, в марте 27%).

24% опрошенных к мае одобряют действия Кабинета министров (26% в апреле, и 25% - в марте) 61% - не одобряют (37% в апреле, 32% - в марте).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25% в апреле, и 21% - в марте) 65% - не одобряют (54% в апреле, и 53% - в марте).

Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС 03

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.

Зеленский Владимир (20224) опрос (2820) КМИС (328)


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Топ комментарии
+20
Млять да где они эти опросы проводят?в 95 квартале что ли.
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20.05.2020 11:15
+14
Лоховство тяжко піддається лікуванню.
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20.05.2020 11:17
+12
Тобто, є люди і досить багато, які вважають що він "Дуже успішно":
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)

А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
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20.05.2020 11:29
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не обижай лысую пирамидку
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20.05.2020 11:16 Ответить
Млять да где они эти опросы проводят?в 95 квартале что ли.
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20.05.2020 11:15 Ответить
В реальній Україні, а не на цензорі
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20.05.2020 11:18 Ответить

расскажи нам,что ты щирый украинец и поэтому голосовал за валодю пасередине..
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20.05.2020 11:29 Ответить
Интересно где эта "Реальная Украина"?
Как то среди всех моих знакомых/сослуживцев/родственников/сотрудников никто никого и никогда ни о чем не спрашивал и никакие опросы не проводил.
Остаётся только уточнить, где эти все люди которые собой олицетворяют "реальную Украину"
Бумага все стерпит, можно как на таможне, контейнер с бытовой техникой оформить как зеленый горошек и фсьо......
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20.05.2020 11:42 Ответить
Ну и расскажи про реальные достижения зелебобы а не про величие бубы. Войну закончил -нет,жить лучше стало -не смеши,на международной арене - клоуны, так в чем же его мудрый нарид из реальной Украины в общем порыве поддерживает слуг урода и Бубу?
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20.05.2020 12:12 Ответить
Не важливо де, і чи проводили взагалі. Важливо хто є "спонсором" опитування. А при зЕ, стало нормою малювати тріумфальні рейтинги при його найбільших зашкварах
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20.05.2020 12:16 Ответить
Лоховство тяжко піддається лікуванню.
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20.05.2020 11:17 Ответить
а пихатий лох ще й не буде лікуватись, а буде пишатись своєю як він думає...харизмою )))))
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20.05.2020 11:19 Ответить
На це й розрахунок зе-бені з фуйлом. Що пихаті знищать Батьківщину і майбутнє дітей, та не визнають свого лоховства
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20.05.2020 12:18 Ответить
Да, лох - не мамонт, лох не вымрет, а в Украина, походу, - их заповедник
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20.05.2020 11:20 Ответить
Упоротий лохторат продовжує вірити в чудо.
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20.05.2020 11:21 Ответить
брехня! меньше половины половины украицев - поверю..... с трудом......
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20.05.2020 11:21 Ответить
у зебілів своя арифметика, по типу кацапської - по окремих пунктах схвалюють від 16% до 26%, а загалом схвалюють виявилося аж 47%
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20.05.2020 11:49 Ответить
Тобто, є люди і досить багато, які вважають що він "Дуже успішно":
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)

А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
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20.05.2020 11:29 Ответить
якщо чесно.... то я би робив те ж саме шо й "гарант" - якщо вибрали папугу - ну й викусіть по-повній.
ну по-чесному - інакше неможливо спробувати навчити.
хоча всіх 38 кандидатів я послав на Путіна і не пішов на вибори.
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20.05.2020 11:36 Ответить
Навіть ці "опросьі" показують зниження рейтингів в турборожимі!
Але мені щось не зрозуміло: ЯК 46% вважають діяльність найвеличнішого успішною, якщо за всіма ключовими питаннями (перша таблиця) воно й 30% успішності не набирає!?! ЯК??? Чи то методом "перепису від Дубілєта" такі цифри малюють?
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20.05.2020 11:30 Ответить
интересно, в опросе была графа типо "да п**** н*** су** пи***** е**** что ві вібрали я вас е*** в кое-что и чем-то, типо уранового лома б*** 3.14 на***"?
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20.05.2020 11:33 Ответить
він уже знае , що піде на другий термін - хтось сумніваеться...
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20.05.2020 11:35 Ответить
і не найкраща, до речі, половина..
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20.05.2020 11:47 Ответить
турбобубочка вже обісрався на всі 100 !! Про який рейтинг йдеться? Чи опитування проводили серед "слуг урода"?
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20.05.2020 11:49 Ответить
Ему суд еще не дал первый срок, а вы уже о втором.
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20.05.2020 11:50 Ответить
реально за него 10-15 процентов упоротой ваты
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20.05.2020 11:51 Ответить
це напевно представники родин та друзів кварталівців-95 ))
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20.05.2020 11:55 Ответить
упоротих релігійних зомбі у будь-якого Лідера в Україні завжди якийсь відсоток набереться..
У Зе це максимум 10 відсотків
У Пєті зараз це 8..
У Юлєчки -6.
І далі по списку,з великим відривом по 1-2 відсотка Ляшко,Гриценко,Ющенко,Вітренко...
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20.05.2020 12:53 Ответить
От коли ідуть конкретні питання до респондентів - а що саме саме він зробив/не зробив за цей період, то одразу ж бачимо інші цифри. І виявляється що рівень довіри це повна туфта.
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20.05.2020 11:52 Ответить
Таблица 2 и таблица 3 между собой очень плохо соотносятся. Со всеми ключевыми проблемами справляется на 16-26%, а вот в целом на 46%. Это как люди отвечали - все по отдельности не успешно, но в целом я доволен?
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20.05.2020 11:53 Ответить
що за дивні підрахунки?? на всі питання незадоволених 60-70 відсотків, а в загальному підрахунку 46 одобрямсів ??? З маематикою погано?
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20.05.2020 11:54 Ответить
Ю.Тимошенко:Людям же не говорять правди!!!Їм не говорять,що там підписанно в Нормандіі.
Треба відкрити прес конференцію президента Зеленського.І відкрити комінюке яке він підписав.Всі гучні заяви зробленні на прес конференціі строго протирічать тому,що підписанно в комюніке.Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ.І,я перше ,що зробила, я прочитала документ якій підписанний президентом України.І цей документ протирічить всьому,що він сказав на прес конференціі - він сказав: спочатку відновлення кордону між Росією і Україною, а потім вибори.А в комюніке йде посиллання на "мінські домовленності" де пунктом 9 передбаченно навпакі спочатку вибори,а потім відновлення кордону.Президент говорить про те,що: ми нікому не дамо забути Крим,а в комінюке йде посилання на "мінські угоди"де в принципі питання Криму відсутне і про Крим не згаданно ні разу...
Після 1г.11хвилини https://www.youtube.com/watch?v=46fI91lmnbE&fbclid=IwAR0Shtut7F2XSkdIDU5bKx9f9tts_fcPJkqOttns7HqMXqfJfqcbX1kTczs
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20.05.2020 12:03 Ответить
Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ



Косата бл..дь(фах -злодійка) скромно замовчала ,як вона ті самі документи фальсифікувала(Директиви Уряду при підписанні "газового договору")
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20.05.2020 12:46 Ответить
Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3793
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20.05.2020 12:27 Ответить
Україна приречена на Зе на 2 термін ?

Якщо Пєтю знову пєтєлохи потягнуть на президентсво на ЧЕРГОВИХ виборах ? де Пєті гарантовано 25 відсотків ЗНОВУ ?
на жаль,поки що статистика ТАКА..
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20.05.2020 12:49 Ответить
пояснити можна попробувати лише з психологічного боку..
Оцінку "загалом" в при кокретизації певних пунктів "діяльності"
У багатьох "оцінка діяльності" Президента асоціюється з власним вибором рік тому..
Вони взяли певну відповідальність.. ВИБОРОМ..
а кому хочеться визнавати власну помилку(хоча ,можливо,в них тоді і вибору не було -на вибір був лише Барига)...
проблема у часовому "лазі" у один рік..
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20.05.2020 12:44 Ответить
Т.е. по ВСЕМ направлениям (война,экономика, вн.политика, коррупция, демократия, свобода слова, медицина и т.д.) стало ХУЖЕ и 50% это одобряют??? В самом деле?
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20.05.2020 16:18 Ответить
 
 