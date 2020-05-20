Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС
Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%). Вместе с тем 37% респондентов не одобряют (в апреле - 35%, в марте - 27%).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.
"Оценивая успешность Владимира Зеленского за год, прошедший со дня инаугурации, 26% опрошенных считают, что он успешен в снижении уровня коррупции среди чиновников; 66% - что неуспешный. 16% украинцев считают, что президент Зеленский успешный в привлечены к ответственности за коррупцию представителей предыдущей власти, 73% придерживаются мнения, что неуспешный. 21% респондентов указали, что президент Зеленский успешный в деле прекращения войны, урегулирование конфликта на Донбассе, 69% полагают, что он неуспешный. 21% граждан Украины считают, что президент Зеленский успешный в противодействии экономическому кризису, 64% считают, что неуспешный. Оценивая успешность президента Зеленского в целом за год, 46% указали, что по их мнению он успешно справлялся со своими обязанностями на посту Президента Украины, 45% - что неуспешно.
Оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в апреле - 51%, в марте - 52%); 37% - не одобряют (в апреле 35%, в марте 27%).
24% опрошенных к мае одобряют действия Кабинета министров (26% в апреле, и 25% - в марте) 61% - не одобряют (37% в апреле, 32% - в марте).
22% украинцев одобряют действия Верховной Рады (25% в апреле, и 21% - в марте) 65% - не одобряют (54% в апреле, и 53% - в марте).
КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.
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расскажи нам,что ты щирый украинец и поэтому голосовал за валодю пасередине..
Как то среди всех моих знакомых/сослуживцев/родственников/сотрудников никто никого и никогда ни о чем не спрашивал и никакие опросы не проводил.
Остаётся только уточнить, где эти все люди которые собой олицетворяют "реальную Украину"
Бумага все стерпит, можно как на таможне, контейнер с бытовой техникой оформить как зеленый горошек и фсьо......
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)
А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
ну по-чесному - інакше неможливо спробувати навчити.
хоча всіх 38 кандидатів я послав на Путіна і не пішов на вибори.
Але мені щось не зрозуміло: ЯК 46% вважають діяльність найвеличнішого успішною, якщо за всіма ключовими питаннями (перша таблиця) воно й 30% успішності не набирає!?! ЯК??? Чи то методом "перепису від Дубілєта" такі цифри малюють?
У Зе це максимум 10 відсотків
У Пєті зараз це 8..
У Юлєчки -6.
І далі по списку,з великим відривом по 1-2 відсотка Ляшко,Гриценко,Ющенко,Вітренко...
Треба відкрити прес конференцію президента Зеленського.І відкрити комінюке яке він підписав.Всі гучні заяви зробленні на прес конференціі строго протирічать тому,що підписанно в комюніке.Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ.І,я перше ,що зробила, я прочитала документ якій підписанний президентом України.І цей документ протирічить всьому,що він сказав на прес конференціі - він сказав: спочатку відновлення кордону між Росією і Україною, а потім вибори.А в комюніке йде посиллання на "мінські домовленності" де пунктом 9 передбаченно навпакі спочатку вибори,а потім відновлення кордону.Президент говорить про те,що: ми нікому не дамо забути Крим,а в комінюке йде посилання на "мінські угоди"де в принципі питання Криму відсутне і про Крим не згаданно ні разу...
Після 1г.11хвилини https://www.youtube.com/watch?v=46fI91lmnbE&fbclid=IwAR0Shtut7F2XSkdIDU5bKx9f9tts_fcPJkqOttns7HqMXqfJfqcbX1kTczs
Косата бл..дь(фах -злодійка) скромно замовчала ,як вона ті самі документи фальсифікувала(Директиви Уряду при підписанні "газового договору")
Якщо Пєтю знову пєтєлохи потягнуть на президентсво на ЧЕРГОВИХ виборах ? де Пєті гарантовано 25 відсотків ЗНОВУ ?
на жаль,поки що статистика ТАКА..
Оцінку "загалом" в при кокретизації певних пунктів "діяльності"
У багатьох "оцінка діяльності" Президента асоціюється з власним вибором рік тому..
Вони взяли певну відповідальність.. ВИБОРОМ..
а кому хочеться визнавати власну помилку(хоча ,можливо,в них тоді і вибору не було -на вибір був лише Барига)...
проблема у часовому "лазі" у один рік..