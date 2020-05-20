Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС
Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% українців відповіли, що схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського (в квітні - 51%, в березні - 52%). Разом з тим 37% респондентів не схвалюють (в квітні - 35%, в березні - 27%).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.
"Оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 26% опитаних вважають, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників; 66% - що неуспішний. 16% українців вважають, що президент Зеленський успішний у притягнені до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний. 21% респондентів вказали, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний. 21% громадян України вважають, що президент Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний. Оцінюючи успішність президента Зеленського в цілому за рік, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками на посаді Президента України, 45% - що не успішно.
Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в квітні – 51%, в березні – 52%); 37% - не схвалюють (в квітні 35%, в березні 27%).
24% опитаних к травні схвалюють дії Кабінету міністрів (26% в квітні, та 25% - в березні); 61% - не схвалюють (37% в квітні, 32% - в березні).
22% українців схвалюють дії Верховної Ради (25% в квітні, та 21% - в березні); 65% - не схвалюють (54% в квітні, та 53% - в березні).
КМІС проводив опитування методом методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня і 27 по 30 березня.
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расскажи нам,что ты щирый украинец и поэтому голосовал за валодю пасередине..
Как то среди всех моих знакомых/сослуживцев/родственников/сотрудников никто никого и никогда ни о чем не спрашивал и никакие опросы не проводил.
Остаётся только уточнить, где эти все люди которые собой олицетворяют "реальную Украину"
Бумага все стерпит, можно как на таможне, контейнер с бытовой техникой оформить как зеленый горошек и фсьо......
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)
А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
ну по-чесному - інакше неможливо спробувати навчити.
хоча всіх 38 кандидатів я послав на Путіна і не пішов на вибори.
Але мені щось не зрозуміло: ЯК 46% вважають діяльність найвеличнішого успішною, якщо за всіма ключовими питаннями (перша таблиця) воно й 30% успішності не набирає!?! ЯК??? Чи то методом "перепису від Дубілєта" такі цифри малюють?
У Зе це максимум 10 відсотків
У Пєті зараз це 8..
У Юлєчки -6.
І далі по списку,з великим відривом по 1-2 відсотка Ляшко,Гриценко,Ющенко,Вітренко...
Треба відкрити прес конференцію президента Зеленського.І відкрити комінюке яке він підписав.Всі гучні заяви зробленні на прес конференціі строго протирічать тому,що підписанно в комюніке.Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ.І,я перше ,що зробила, я прочитала документ якій підписанний президентом України.І цей документ протирічить всьому,що він сказав на прес конференціі - він сказав: спочатку відновлення кордону між Росією і Україною, а потім вибори.А в комюніке йде посиллання на "мінські домовленності" де пунктом 9 передбаченно навпакі спочатку вибори,а потім відновлення кордону.Президент говорить про те,що: ми нікому не дамо забути Крим,а в комінюке йде посилання на "мінські угоди"де в принципі питання Криму відсутне і про Крим не згаданно ні разу...
Після 1г.11хвилини https://www.youtube.com/watch?v=46fI91lmnbE&fbclid=IwAR0Shtut7F2XSkdIDU5bKx9f9tts_fcPJkqOttns7HqMXqfJfqcbX1kTczs
Косата бл..дь(фах -злодійка) скромно замовчала ,як вона ті самі документи фальсифікувала(Директиви Уряду при підписанні "газового договору")
Якщо Пєтю знову пєтєлохи потягнуть на президентсво на ЧЕРГОВИХ виборах ? де Пєті гарантовано 25 відсотків ЗНОВУ ?
на жаль,поки що статистика ТАКА..
Оцінку "загалом" в при кокретизації певних пунктів "діяльності"
У багатьох "оцінка діяльності" Президента асоціюється з власним вибором рік тому..
Вони взяли певну відповідальність.. ВИБОРОМ..
а кому хочеться визнавати власну помилку(хоча ,можливо,в них тоді і вибору не було -на вибір був лише Барига)...
проблема у часовому "лазі" у один рік..