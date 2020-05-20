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Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС

Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС

Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% українців відповіли, що схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського (в квітні - 51%, в березні - 52%). Разом з тим 37% респондентів не схвалюють (в квітні - 35%, в березні - 27%).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.

"Оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 26% опитаних вважають, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників; 66% - що неуспішний. 16% українців вважають, що президент Зеленський успішний у притягнені до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний. 21% респондентів вказали, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний. 21% громадян України вважають, що президент Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний. Оцінюючи успішність президента Зеленського в цілому за рік, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками на посаді Президента України, 45% - що не успішно.

Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС 01

Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС 02

Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в квітні – 51%, в березні – 52%); 37% - не схвалюють (в квітні 35%, в березні 27%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

24% опитаних к травні схвалюють дії Кабінету міністрів (26% в квітні, та 25% - в березні); 61% - не схвалюють (37% в квітні, 32% - в березні).

22% українців схвалюють дії Верховної Ради (25% в квітні, та 21% - в березні); 65% - не схвалюють (54% в квітні, та 53% - в березні).

Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС 03

КМІС проводив опитування методом методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня і 27 по 30 березня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) опитування (1925) КМІС (333)


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Топ коментарі
+20
Млять да где они эти опросы проводят?в 95 квартале что ли.
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20.05.2020 11:15
+14
Лоховство тяжко піддається лікуванню.
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20.05.2020 11:17
+12
Тобто, є люди і досить багато, які вважають що він "Дуже успішно":
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)

А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
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20.05.2020 11:29
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не обижай лысую пирамидку
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20.05.2020 11:16 Відповісти
Млять да где они эти опросы проводят?в 95 квартале что ли.
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20.05.2020 11:15 Відповісти
В реальній Україні, а не на цензорі
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20.05.2020 11:18 Відповісти

расскажи нам,что ты щирый украинец и поэтому голосовал за валодю пасередине..
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20.05.2020 11:29 Відповісти
Интересно где эта "Реальная Украина"?
Как то среди всех моих знакомых/сослуживцев/родственников/сотрудников никто никого и никогда ни о чем не спрашивал и никакие опросы не проводил.
Остаётся только уточнить, где эти все люди которые собой олицетворяют "реальную Украину"
Бумага все стерпит, можно как на таможне, контейнер с бытовой техникой оформить как зеленый горошек и фсьо......
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20.05.2020 11:42 Відповісти
Ну и расскажи про реальные достижения зелебобы а не про величие бубы. Войну закончил -нет,жить лучше стало -не смеши,на международной арене - клоуны, так в чем же его мудрый нарид из реальной Украины в общем порыве поддерживает слуг урода и Бубу?
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20.05.2020 12:12 Відповісти
Не важливо де, і чи проводили взагалі. Важливо хто є "спонсором" опитування. А при зЕ, стало нормою малювати тріумфальні рейтинги при його найбільших зашкварах
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20.05.2020 12:16 Відповісти
Лоховство тяжко піддається лікуванню.
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20.05.2020 11:17 Відповісти
а пихатий лох ще й не буде лікуватись, а буде пишатись своєю як він думає...харизмою )))))
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20.05.2020 11:19 Відповісти
На це й розрахунок зе-бені з фуйлом. Що пихаті знищать Батьківщину і майбутнє дітей, та не визнають свого лоховства
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20.05.2020 12:18 Відповісти
Да, лох - не мамонт, лох не вымрет, а в Украина, походу, - их заповедник
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20.05.2020 11:20 Відповісти
Упоротий лохторат продовжує вірити в чудо.
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20.05.2020 11:21 Відповісти
брехня! меньше половины половины украицев - поверю..... с трудом......
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20.05.2020 11:21 Відповісти
у зебілів своя арифметика, по типу кацапської - по окремих пунктах схвалюють від 16% до 26%, а загалом схвалюють виявилося аж 47%
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20.05.2020 11:49 Відповісти
Тобто, є люди і досить багато, які вважають що він "Дуже успішно":
1. Знижує рівень корупції
2. Протидіє економічній кризі
3. Забезпечує лікарів та медсестер засобами індивідуального захисту (скільки там у нас лікарів захворіло - третина від усіх захворівших?)

А ті, хто опитували, не питали у таких людей, чи у них є довідка, що у них все ок з кукухою?
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20.05.2020 11:29 Відповісти
якщо чесно.... то я би робив те ж саме шо й "гарант" - якщо вибрали папугу - ну й викусіть по-повній.
ну по-чесному - інакше неможливо спробувати навчити.
хоча всіх 38 кандидатів я послав на Путіна і не пішов на вибори.
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20.05.2020 11:36 Відповісти
Навіть ці "опросьі" показують зниження рейтингів в турборожимі!
Але мені щось не зрозуміло: ЯК 46% вважають діяльність найвеличнішого успішною, якщо за всіма ключовими питаннями (перша таблиця) воно й 30% успішності не набирає!?! ЯК??? Чи то методом "перепису від Дубілєта" такі цифри малюють?
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20.05.2020 11:30 Відповісти
интересно, в опросе была графа типо "да п**** н*** су** пи***** е**** что ві вібрали я вас е*** в кое-что и чем-то, типо уранового лома б*** 3.14 на***"?
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20.05.2020 11:33 Відповісти
він уже знае , що піде на другий термін - хтось сумніваеться...
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20.05.2020 11:35 Відповісти
і не найкраща, до речі, половина..
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20.05.2020 11:47 Відповісти
турбобубочка вже обісрався на всі 100 !! Про який рейтинг йдеться? Чи опитування проводили серед "слуг урода"?
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20.05.2020 11:49 Відповісти
Ему суд еще не дал первый срок, а вы уже о втором.
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20.05.2020 11:50 Відповісти
реально за него 10-15 процентов упоротой ваты
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20.05.2020 11:51 Відповісти
це напевно представники родин та друзів кварталівців-95 ))
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20.05.2020 11:55 Відповісти
упоротих релігійних зомбі у будь-якого Лідера в Україні завжди якийсь відсоток набереться..
У Зе це максимум 10 відсотків
У Пєті зараз це 8..
У Юлєчки -6.
І далі по списку,з великим відривом по 1-2 відсотка Ляшко,Гриценко,Ющенко,Вітренко...
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20.05.2020 12:53 Відповісти
От коли ідуть конкретні питання до респондентів - а що саме саме він зробив/не зробив за цей період, то одразу ж бачимо інші цифри. І виявляється що рівень довіри це повна туфта.
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Таблица 2 и таблица 3 между собой очень плохо соотносятся. Со всеми ключевыми проблемами справляется на 16-26%, а вот в целом на 46%. Это как люди отвечали - все по отдельности не успешно, но в целом я доволен?
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20.05.2020 11:53 Відповісти
що за дивні підрахунки?? на всі питання незадоволених 60-70 відсотків, а в загальному підрахунку 46 одобрямсів ??? З маематикою погано?
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Ю.Тимошенко:Людям же не говорять правди!!!Їм не говорять,що там підписанно в Нормандіі.
Треба відкрити прес конференцію президента Зеленського.І відкрити комінюке яке він підписав.Всі гучні заяви зробленні на прес конференціі строго протирічать тому,що підписанно в комюніке.Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ.І,я перше ,що зробила, я прочитала документ якій підписанний президентом України.І цей документ протирічить всьому,що він сказав на прес конференціі - він сказав: спочатку відновлення кордону між Росією і Україною, а потім вибори.А в комюніке йде посиллання на "мінські домовленності" де пунктом 9 передбаченно навпакі спочатку вибори,а потім відновлення кордону.Президент говорить про те,що: ми нікому не дамо забути Крим,а в комінюке йде посилання на "мінські угоди"де в принципі питання Криму відсутне і про Крим не згаданно ні разу...
Після 1г.11хвилини https://www.youtube.com/watch?v=46fI91lmnbE&fbclid=IwAR0Shtut7F2XSkdIDU5bKx9f9tts_fcPJkqOttns7HqMXqfJfqcbX1kTczs
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20.05.2020 12:03 Відповісти
Я за своїм фахом враховуючі,що я двічі була прем"єр - міністром, я не дивлюсь прес коференціі,я читаю документ



Косата бл..дь(фах -злодійка) скромно замовчала ,як вона ті самі документи фальсифікувала(Директиви Уряду при підписанні "газового договору")
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20.05.2020 12:46 Відповісти
Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3793
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20.05.2020 12:27 Відповісти
Україна приречена на Зе на 2 термін ?

Якщо Пєтю знову пєтєлохи потягнуть на президентсво на ЧЕРГОВИХ виборах ? де Пєті гарантовано 25 відсотків ЗНОВУ ?
на жаль,поки що статистика ТАКА..
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20.05.2020 12:49 Відповісти
пояснити можна попробувати лише з психологічного боку..
Оцінку "загалом" в при кокретизації певних пунктів "діяльності"
У багатьох "оцінка діяльності" Президента асоціюється з власним вибором рік тому..
Вони взяли певну відповідальність.. ВИБОРОМ..
а кому хочеться визнавати власну помилку(хоча ,можливо,в них тоді і вибору не було -на вибір був лише Барига)...
проблема у часовому "лазі" у один рік..
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20.05.2020 12:44 Відповісти
Т.е. по ВСЕМ направлениям (война,экономика, вн.политика, коррупция, демократия, свобода слова, медицина и т.д.) стало ХУЖЕ и 50% это одобряют??? В самом деле?
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20.05.2020 16:18 Відповісти
 
 