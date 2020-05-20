Дії і заяви Зеленського схвалюють менше половини українців, - опитування КМІС

Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% українців відповіли, що схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського (в квітні - 51%, в березні - 52%). Разом з тим 37% респондентів не схвалюють (в квітні - 35%, в березні - 27%).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.

"Оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 26% опитаних вважають, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників; 66% - що неуспішний. 16% українців вважають, що президент Зеленський успішний у притягнені до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний. 21% респондентів вказали, що президент Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний. 21% громадян України вважають, що президент Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний. Оцінюючи успішність президента Зеленського в цілому за рік, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками на посаді Президента України, 45% - що не успішно.

Оцінюючи дії органів влади в квітні-травні цього року, 47% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (в квітні – 51%, в березні – 52%); 37% - не схвалюють (в квітні 35%, в березні 27%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

24% опитаних к травні схвалюють дії Кабінету міністрів (26% в квітні, та 25% - в березні); 61% - не схвалюють (37% в квітні, 32% - в березні).

22% українців схвалюють дії Верховної Ради (25% в квітні, та 21% - в березні); 65% - не схвалюють (54% в квітні, та 53% - в березні).

КМІС проводив опитування методом методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня і 27 по 30 березня.