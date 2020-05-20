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Новости Год Зеленского
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Зеленский: До конца моего президентского срока достроим все государственные дороги

Зеленский: До конца моего президентского срока достроим все государственные дороги

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его срока будут достроены все государственные дороги.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача построить все государственные дороги, которые обьединят нашу страну и будут витриной нашей европейской страны. А это - 25 тыс. приоритетных дорог. Но я уверен, что до конца моего срока мы достроим все государственные дороги. Что касается местных дорог... к сожалению, там ситуация не такая быстрая, и мы пока не имеем влияния. Но будут местные выборы, и я уверен, что в городах у нас будет влияние и мы построим еще все дороги в городах", - сказал Зеленский. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+16
Во заливает
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20.05.2020 11:34
+14
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 6918
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20.05.2020 11:39
+13
Обещаю обещать!
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20.05.2020 11:37
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Во заливает
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20.05.2020 11:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PkRp3Q4gW88
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20.05.2020 12:41 Ответить
вавий 1й вещает
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20.05.2020 11:34 Ответить
Угу, якщо держава встоїть до кінця твоєї каденції.
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20.05.2020 11:34 Ответить
До осені? Та ладно!
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20.05.2020 11:35 Ответить
Что до следующено года достроит)))
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20.05.2020 11:35 Ответить
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Природа намекает на божью росу.
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20.05.2020 11:36 Ответить
https://twitter.com/UKRINFORM
https://twitter.com/UKRINFORM Ukrinform
https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM
·
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1263022732394074115 11 хв

Пішов дощ, журналісти і президент сидять просто неба.
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20.05.2020 11:37 Ответить
Может заболеет и умрет?
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20.05.2020 11:38 Ответить
Рано. Зебобики еще не наелись зеленой болтушки.
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20.05.2020 11:39 Ответить
Казав пан кожух дам, та й слово його тепле.
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20.05.2020 11:36 Ответить
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 1706
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20.05.2020 11:36 Ответить
Обещаю обещать!
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20.05.2020 11:37 Ответить
а межгалактический шахматный турнир когда?
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20.05.2020 11:37 Ответить
На второй срок.
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20.05.2020 12:01 Ответить
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 6918
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20.05.2020 11:39 Ответить
Я просто в шоке! Порохоботы и тут против! Ну не ездите в знак протеста по этим дорогам! Всегда есть возможность их объехать чигирями.
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20.05.2020 11:38 Ответить
танюха куда казну дел вавий 1ё не лох не разу и что за Зе на пресухе это типа реклама андонов от вавы?
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20.05.2020 11:40 Ответить
по этим дорогам!

==
По каким "этим"? зеленский сдал хоть что-то, кроме покраски моста в Днепре?
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20.05.2020 11:43 Ответить
Кстати, на днепропетровщине мост рухнул вместе с фурой. Не тот ли самый?
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20.05.2020 12:03 Ответить
не тот. там несущие конструкции вообще не окрашены
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20.05.2020 12:38 Ответить
да кто ж против? это ты до сих пор веришь в 4к зарплату, 40%-ный рост экономики и порог экономического взрыва.
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20.05.2020 11:44 Ответить
Таня! Порохоботы не против строительства дорог. Порохоботы не хотят чтобы им вешали лапшу на уши.
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20.05.2020 11:47 Ответить
Тогда как вы можете до сих пор верить порошенко ?
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20.05.2020 12:17 Ответить
ну знаете, я за рулем 12 лет, езжу постоянно и о состоянии дорог знаю не по наслышке. При Гройсмане действительно велось масштабное строительство дорог, какого ранее на моей памяти не было никогда. То есть я не то чтобы "верю", я знаю фактически как было. И тогда никто не обещал за 5 лет построить "все гос. дороги", потому что это бред. А вот сейчас обещают, и я не верю.
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20.05.2020 12:29 Ответить
Сколько раз тебе повторять?

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
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20.05.2020 12:30 Ответить
не верить, а оценивать. по делам его, Танюша. по достигнутым за 5 лет результатам.
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20.05.2020 12:40 Ответить
Кто против?! мы за! только жаль ,что 3\14здёшь откровенный....А у Вас ещё глаза от "золотого дождя" не болят?
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20.05.2020 11:52 Ответить
Зайдите на сайт автострада . Там есть список ремонтируемых дорог, есть видео даже . Делают дороги при этом из бетона. Чтобы они не поплыли после первого дождя
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20.05.2020 12:22 Ответить
Нам не нужны ремонтируемые дороги!Их ремонтируют каждый божий год!Нам нужен например шестиполосный автобан на Бердянск, и такой же автобан на Киев, который самостийныки 30 лет не могут построить.
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20.05.2020 13:05 Ответить
Татьяна вам треба проїхати скажем від Никополя до Кременчуга, або з Дніпра через Кривий ріг до Ніколаєва, купу вражень гарантую. Потім можете поділитись своїми враженнями з нами звісно якщо у вас вистачить цензурних слів.
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20.05.2020 12:05 Ответить
Как там учителя живут с 4000$ зарплаты?
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20.05.2020 12:06 Ответить
"Витя Растовский" теж про щось мріяв
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
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20.05.2020 11:40 Ответить
значит знает ,что не досидит до конца срока,раз такое говорит!
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20.05.2020 11:41 Ответить
Он намекнул на то, что собирается на второй срок. А вообще у зеленского присутствуют большевистско-диктаторские замашки
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20.05.2020 11:47 Ответить
Верните мне Омеляна с его гиперлупами!
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20.05.2020 11:47 Ответить
Зеленский сказал, что распустит парламент если не будут голосовать как он хочет! А как же Конституция? Конституция не предусматривает такого
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20.05.2020 11:50 Ответить
- Кукушка, кукушка, сколько мне Президентом быть осталось?
- Ку...
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20.05.2020 12:00 Ответить
Там описка. Насправді так
Зеленський: Мені до кінця мого президентського всі терміни добудови державних доріг!
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20.05.2020 12:13 Ответить
А какое отношение презик имеет к строительству дорог? Великий юрист современности Богдан так и не подарил Конституцию главному слуге какого-то народа?
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20.05.2020 12:19 Ответить
ты падла не досидишь до конца своего срока.
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20.05.2020 13:36 Ответить
Всё это потому, что на строительстве дорог легче всего получить большой откат!!
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20.05.2020 15:28 Ответить
 
 