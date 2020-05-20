2 255 44
Зеленский: До конца моего президентского срока достроим все государственные дороги
Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его срока будут достроены все государственные дороги.
Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Наша задача построить все государственные дороги, которые обьединят нашу страну и будут витриной нашей европейской страны. А это - 25 тыс. приоритетных дорог. Но я уверен, что до конца моего срока мы достроим все государственные дороги. Что касается местных дорог... к сожалению, там ситуация не такая быстрая, и мы пока не имеем влияния. Но будут местные выборы, и я уверен, что в городах у нас будет влияние и мы построим еще все дороги в городах", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+16 oleg1966
показать весь комментарий20.05.2020 11:34
+14 oleg1966
показать весь комментарий20.05.2020 11:39
+13 Red_Sky_On
показать весь комментарий20.05.2020 11:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin
Природа намекает на божью росу.
https://twitter.com/UKRINFORM Ukrinform
https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM
·
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1263022732394074115 11 хв
Пішов дощ, журналісти і президент сидять просто неба.
==
По каким "этим"? зеленский сдал хоть что-то, кроме покраски моста в Днепре?
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
- Ку...
Зеленський: Мені до кінця мого президентського всі терміни добудови державних доріг!