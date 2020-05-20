Зеленский: До конца моего президентского срока достроим все государственные дороги

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его срока будут достроены все государственные дороги.

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача построить все государственные дороги, которые обьединят нашу страну и будут витриной нашей европейской страны. А это - 25 тыс. приоритетных дорог. Но я уверен, что до конца моего срока мы достроим все государственные дороги. Что касается местных дорог... к сожалению, там ситуация не такая быстрая, и мы пока не имеем влияния. Но будут местные выборы, и я уверен, что в городах у нас будет влияние и мы построим еще все дороги в городах", - сказал Зеленский.

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