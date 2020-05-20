Зеленський: До кінця мого президентського терміну добудуємо всі державні дороги

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його терміну будуть добудовані всі державні дороги.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання побудувати всі державні дороги, які об'єднують нашу країну і будуть вітриною нашої європейської країни. А це - 25 тис. пріоритетних доріг. Але я впевнений, що до кінця мого терміну ми добудуємо всі державні дороги. Що стосується місцевих доріг ... на жаль, там ситуація не така швидка, і ми поки не маємо впливу. Але будуть місцеві вибори, і я впевнений, що в містах у нас буде вплив і ми побудуємо ще всі дороги в містах", - сказав Зеленський.

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