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Зеленський: До кінця мого президентського терміну добудуємо всі державні дороги
Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його терміну будуть добудовані всі державні дороги.
Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Наше завдання побудувати всі державні дороги, які об'єднують нашу країну і будуть вітриною нашої європейської країни. А це - 25 тис. пріоритетних доріг. Але я впевнений, що до кінця мого терміну ми добудуємо всі державні дороги. Що стосується місцевих доріг ... на жаль, там ситуація не така швидка, і ми поки не маємо впливу. Але будуть місцеві вибори, і я впевнений, що в містах у нас буде вплив і ми побудуємо ще всі дороги в містах", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+16 oleg1966
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Пішов дощ, журналісти і президент сидять просто неба.
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По каким "этим"? зеленский сдал хоть что-то, кроме покраски моста в Днепре?
26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
- Ку...
Зеленський: Мені до кінця мого президентського всі терміни добудови державних доріг!