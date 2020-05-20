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Новини Рік Зеленського
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Зеленський: До кінця мого президентського терміну добудуємо всі державні дороги

Зеленський: До кінця мого президентського терміну добудуємо всі державні дороги

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його терміну будуть добудовані всі державні дороги.

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наше завдання побудувати всі державні дороги, які об'єднують нашу країну і будуть вітриною нашої європейської країни. А це - 25 тис. пріоритетних доріг. Але я впевнений, що до кінця мого терміну ми добудуємо всі державні дороги. Що стосується місцевих доріг ... на жаль, там ситуація не така швидка, і ми поки не маємо впливу. Але будуть місцеві вибори, і я впевнений, що в містах у нас буде вплив і ми побудуємо ще всі дороги в містах", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) пресконференція (188)


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Топ коментарі
+16
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20.05.2020 11:34
+14
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 6918
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20.05.2020 11:39
+13
Обещаю обещать!
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20.05.2020 11:37
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20.05.2020 11:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PkRp3Q4gW88
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20.05.2020 12:41 Відповісти
вавий 1й вещает
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20.05.2020 11:34 Відповісти
Угу, якщо держава встоїть до кінця твоєї каденції.
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20.05.2020 11:34 Відповісти
До осені? Та ладно!
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20.05.2020 11:35 Відповісти
Что до следующено года достроит)))
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20.05.2020 11:35 Відповісти
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin Серый Кардинал
https://twitter.com/slevo4kin
https://twitter.com/slevo4kin @slevo4kin

Природа намекает на божью росу.
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20.05.2020 11:36 Відповісти
https://twitter.com/UKRINFORM
https://twitter.com/UKRINFORM Ukrinform
https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM
·
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1263022732394074115 11 хв

Пішов дощ, журналісти і президент сидять просто неба.
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20.05.2020 11:37 Відповісти
Может заболеет и умрет?
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20.05.2020 11:38 Відповісти
Рано. Зебобики еще не наелись зеленой болтушки.
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20.05.2020 11:39 Відповісти
Казав пан кожух дам, та й слово його тепле.
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20.05.2020 11:36 Відповісти
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 1706
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20.05.2020 11:36 Відповісти
Обещаю обещать!
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20.05.2020 11:37 Відповісти
а межгалактический шахматный турнир когда?
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20.05.2020 11:37 Відповісти
На второй срок.
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20.05.2020 12:01 Відповісти
Зеленский: До конца моей каденции достроим все государственные дороги - Цензор.НЕТ 6918
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20.05.2020 11:39 Відповісти
Я просто в шоке! Порохоботы и тут против! Ну не ездите в знак протеста по этим дорогам! Всегда есть возможность их объехать чигирями.
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20.05.2020 11:38 Відповісти
танюха куда казну дел вавий 1ё не лох не разу и что за Зе на пресухе это типа реклама андонов от вавы?
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20.05.2020 11:40 Відповісти
по этим дорогам!

==
По каким "этим"? зеленский сдал хоть что-то, кроме покраски моста в Днепре?
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20.05.2020 11:43 Відповісти
Кстати, на днепропетровщине мост рухнул вместе с фурой. Не тот ли самый?
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20.05.2020 12:03 Відповісти
не тот. там несущие конструкции вообще не окрашены
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20.05.2020 12:38 Відповісти
да кто ж против? это ты до сих пор веришь в 4к зарплату, 40%-ный рост экономики и порог экономического взрыва.
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20.05.2020 11:44 Відповісти
Таня! Порохоботы не против строительства дорог. Порохоботы не хотят чтобы им вешали лапшу на уши.
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Тогда как вы можете до сих пор верить порошенко ?
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20.05.2020 12:17 Відповісти
ну знаете, я за рулем 12 лет, езжу постоянно и о состоянии дорог знаю не по наслышке. При Гройсмане действительно велось масштабное строительство дорог, какого ранее на моей памяти не было никогда. То есть я не то чтобы "верю", я знаю фактически как было. И тогда никто не обещал за 5 лет построить "все гос. дороги", потому что это бред. А вот сейчас обещают, и я не верю.
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20.05.2020 12:29 Відповісти
Сколько раз тебе повторять?

26.09.17 16:08 Я - порохобот. Здрасьте!

За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
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20.05.2020 12:30 Відповісти
не верить, а оценивать. по делам его, Танюша. по достигнутым за 5 лет результатам.
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20.05.2020 12:40 Відповісти
Кто против?! мы за! только жаль ,что 3\14здёшь откровенный....А у Вас ещё глаза от "золотого дождя" не болят?
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20.05.2020 11:52 Відповісти
Зайдите на сайт автострада . Там есть список ремонтируемых дорог, есть видео даже . Делают дороги при этом из бетона. Чтобы они не поплыли после первого дождя
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20.05.2020 12:22 Відповісти
Нам не нужны ремонтируемые дороги!Их ремонтируют каждый божий год!Нам нужен например шестиполосный автобан на Бердянск, и такой же автобан на Киев, который самостийныки 30 лет не могут построить.
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Татьяна вам треба проїхати скажем від Никополя до Кременчуга, або з Дніпра через Кривий ріг до Ніколаєва, купу вражень гарантую. Потім можете поділитись своїми враженнями з нами звісно якщо у вас вистачить цензурних слів.
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20.05.2020 12:05 Відповісти
Как там учителя живут с 4000$ зарплаты?
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20.05.2020 12:06 Відповісти
"Витя Растовский" теж про щось мріяв
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
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20.05.2020 11:40 Відповісти
значит знает ,что не досидит до конца срока,раз такое говорит!
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20.05.2020 11:41 Відповісти
Он намекнул на то, что собирается на второй срок. А вообще у зеленского присутствуют большевистско-диктаторские замашки
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Верните мне Омеляна с его гиперлупами!
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Зеленский сказал, что распустит парламент если не будут голосовать как он хочет! А как же Конституция? Конституция не предусматривает такого
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20.05.2020 11:50 Відповісти
- Кукушка, кукушка, сколько мне Президентом быть осталось?
- Ку...
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20.05.2020 12:00 Відповісти
Там описка. Насправді так
Зеленський: Мені до кінця мого президентського всі терміни добудови державних доріг!
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20.05.2020 12:13 Відповісти
А какое отношение презик имеет к строительству дорог? Великий юрист современности Богдан так и не подарил Конституцию главному слуге какого-то народа?
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20.05.2020 12:19 Відповісти
ты падла не досидишь до конца своего срока.
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20.05.2020 13:36 Відповісти
Всё это потому, что на строительстве дорог легче всего получить большой откат!!
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20.05.2020 15:28 Відповісти
 
 