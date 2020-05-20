50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС
Половина украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей на территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.
Так, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. При этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.
КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скльки ви вже будете паплюжити українську мову, злидні кацапські?
простая арифметика
31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"
3,9% - за "Партию Шария",
31.2 + 17.4 + 3.9 = 52.5 %
почти сходится разницу в 2.5% можно списать на погрешность
а паспорт фашистської ********* бувшим українцям видають по спрощеній процедурі
хотят пользоваться Одноглазниками, пусть пополняют бюджет Украины..
Или они читателей считают идиотами?
Как может случайная выборка 2000 номеров быть репрезентативной для Украины?
1.правую.
2. левую.
3. обе руки.
Результат голосования:
50% людей хочет чтобы им отрубили левую руку.
Аргументируют ето тем что большинство людей правши и им нужнее правая рука.
https://censor.net/comments/locate/3196719/019214ee-9e8e-70e3-b93c-7ae8823cc0b3
"Заборона російських соцмереж є помилкою і наводить лишедо обмеження прав громадян"
2 помилки у одному реченні українською. Відповідь на таке питання не дивна
все обходится на 1-2-3. сделать нормально не могут.
Если будут бесконечно повышать тарифы и цены, если будут навязывать Украине капиталистические евроценности, то такой процент украинцев будет еще больше 50%.