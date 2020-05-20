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50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС

50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС

Половина украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

Так, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. При этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.

50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.

запрет (1705) интернет (1706) опрос (2820) КМИС (328)


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Топ комментарии
+34
А також вважає Зе дуже успішним. Ось вона - гірка правда про наш "нарід".
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20.05.2020 11:47
+21
Пропоную тут провести своє опитування хто за те щоб назавжди заборонити в Україні рашистські соцмережі. А то ці кміси-піси...
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20.05.2020 11:50
+17
під час коронавірусу "опитування" носить маніпулятивний характер
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20.05.2020 11:48
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Правила форума Совет форумчан
А також вважає Зе дуже успішним. Ось вона - гірка правда про наш "нарід".
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20.05.2020 11:47 Ответить
Алкоголь с 10 до 20 - тоже!
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20.05.2020 11:47 Ответить
під час коронавірусу "опитування" носить маніпулятивний характер
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20.05.2020 11:48 Ответить
+100
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20.05.2020 11:49 Ответить
Узнаем ЗЕ поддержку когда прийдут после карантина на неоткрывшуюся работу!
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20.05.2020 11:50 Ответить
КМИС это Копатьковская заказная контора, они еще перед Майданом Януковичу рейтинги как у ***** рисовали. Тоже самое и сейчас.
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20.05.2020 12:51 Ответить
и 100% считает что не надо платить за коммуналку! и что теперь?
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20.05.2020 11:48 Ответить
И все забрать у олигархов и поделить)))
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20.05.2020 12:56 Ответить
Кто из этих 50% питухов в курсе, что Яндекс на запрос Навальный выкидывает инфу о том что он жидорептилойд, а по запросу протест всякую нодовскую херь? Как думают эти питухи, каких питухов из говна будет им скармливать этот Яндекс с цифровой лопаты.
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20.05.2020 11:49 Ответить
нет в ********** соцсетях и другом цифровом продукте ничего рыночного (а значит заточенного на потребителя) одно государство.
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20.05.2020 11:51 Ответить
Яндексом і до заборони користувалося дуже мало людей в Україні - 5-7%. Та і чого б прихильники російських соцмереж оце б зненацька вводили "Навальний", "протест" чи ще щось таке? Це звичайні обивателі, якім "протест" до сраки. А от різні вконтактікі, однокласнічкі і т.п. - то да. І ось там і проходить основна обробка мізків.
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20.05.2020 11:53 Ответить
Смотри шире, там и по Украине будет соответствующий контент. А Яндекс будет везде благодаря самоустанавливающимся порно-браузербарам из игр/прог от говновконтакта и говнокласников с чем пользователи за 40+ лет, а если считать женщин то и все 20+ не в состоянии справится и выпилить этот полувирусный метод распространения рашкинского говнопродукта.
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20.05.2020 12:00 Ответить
ну тут так. Я кілька років тому годину витратив, на те, щоб вивести мейл.срушні сервіси, які встановив, випадково не знявши галочку. І це при тому, що я ІТ-шник. Прийшлося вручну через реєстр витравлювати заразу, оскількі ніякі адвар ремувери не справлялися.
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20.05.2020 12:45 Ответить
До когось кміс телефонував ?
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20.05.2020 11:49 Ответить
Брехня, аж смердить !
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20.05.2020 11:50 Ответить
Пропоную тут провести своє опитування хто за те щоб назавжди заборонити в Україні рашистські соцмережі. А то ці кміси-піси...
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20.05.2020 11:50 Ответить
Я за заборону! Довічну !!
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20.05.2020 12:02 Ответить
а шо, і кацапському гузну слово дали?
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20.05.2020 16:17 Ответить
де це "на стЕні"? ))
Скльки ви вже будете паплюжити українську мову, злидні кацапські?
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20.05.2020 16:18 Ответить
" 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан "
простая арифметика

31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"
3,9% - за "Партию Шария",
31.2 + 17.4 + 3.9 = 52.5 %
почти сходится разницу в 2.5% можно списать на погрешность
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20.05.2020 11:51 Ответить
50%-ам негде блестать своим скудоумием, а так хочется.
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20.05.2020 11:52 Ответить
а хто "нарисував"50%...?часом не зелене жабуриння по команді фсб?...
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20.05.2020 11:53 Ответить
скажіть їм, що за парєбріком харашо і там можна в контактікє сідєть без впн
а паспорт фашистської ********* бувшим українцям видають по спрощеній процедурі
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20.05.2020 11:54 Ответить
Жах...
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20.05.2020 11:54 Ответить
ложь циничная!.. все это рассиянское гуано нужно радикально запретить, а тех кто там сидит в соцсетях кацапских, надо вычислять по АйПи и присылать админштрафы..
хотят пользоваться Одноглазниками, пусть пополняют бюджет Украины..
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20.05.2020 11:57 Ответить
це Українці вважають тих 50% "ОШИБКОЙ" !!
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20.05.2020 12:01 Ответить
Хм... Странно, что на 73%... А в кАнтакте очЄнь удобнА музыку слушать...
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20.05.2020 12:02 Ответить
не 73%
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20.05.2020 12:03 Ответить
хм
50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 107
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20.05.2020 12:08 Ответить
Вонючая ложь!!! И еще один нюанс, а кто заказал опрос?
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20.05.2020 12:10 Ответить
Ето где же такие опросы проводили? Там где 60% считают что Гитлер союзник?
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20.05.2020 12:11 Ответить
Если это правда то плохо, значит в нас 50% быдла совкоаого, а это очень опасно для безопасности государства.
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20.05.2020 12:11 Ответить
Я впевнений, що в році так 2015 всі 70% вважали помилкою заборону російських сайтів, зараз вже 50%, такими темпами скоро буде і 10-15%, і люди з "русскім міром" в голові стануть маргіналізованою меншістю. Ця ефективність, а також статистика відвідуваннь і є відповіддю, помилково заборонили чи ні. Якщо у людей не вистачає мізків фільтрувати інформацію, то за них повинна проводити фільтрацію держава.
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20.05.2020 12:11 Ответить
Они идиоты?
Или они читателей считают идиотами?
Как может случайная выборка 2000 номеров быть репрезентативной для Украины?
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20.05.2020 12:14 Ответить
Они - точно не идиоты! на службе бородатой бабушки и оманского (а чего? и тут хорошо кормят, ой простите - платЮть!) ... 2000 номеров, якобы случайно выбранных не является репрезентативным опросом, для такого рода опроса, что бы вычислить точный %% соответствия (похибка 1-2,5%) правильности суждений, нужно провести не менее 100000 опросов, а говно-КМИС как всегда выдал желаемое за действительное, брехуны! ну оно и понятно - кто платит, тому и подпевают .. а нарид по зомбоящику хавает! пивко попивает и смотрит зомбоящик, где все красиво и хорошо! как-то оно мне все начинает напоминать ПАраша-ТВ ...
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20.05.2020 12:56 Ответить
Вся связи с тем что в Украине до 70% являются условно пророссийскими, запрет рос. соц. сетей выглядит в большей степени популизмом, возможно вынужденным. Но это сделать в разы легче чем надавить на хвост пятой колонны и их СМИ, что есть реальностью. В связи с этим и такие проценты при опросе. ( это как с карантином для "Велюра" Тищенко, двойные стандарты всегда вызывают соответствующую реакцию)
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20.05.2020 12:15 Ответить
Как будто вы не знаете как журнашлюхи и социологи проводят опросы на заказ одного или другого олигарха. Главное поставить правильно вопрос. Например, вы какую хотите руку отдать на отсечение?
1.правую.
2. левую.
3. обе руки.
Результат голосования:
50% людей хочет чтобы им отрубили левую руку.
Аргументируют ето тем что большинство людей правши и им нужнее правая рука.
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20.05.2020 12:16 Ответить
А вот если бы вы поставили вопрос, чего люди хотят, сидеть в росийских соцсетях, стать малоросами за железным занавесом, сдохнуть в Сирии, Чечне или ездить в Европу без виз и стать страной НАТО? Вот такие вопросы должны быть полными. Потому что одного без второго не бывает.
https://censor.net/comments/locate/3196719/019214ee-9e8e-70e3-b93c-7ae8823cc0b3
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20.05.2020 12:38 Ответить
А чьих этот КМИС будет? И на хера сейчас все эти провокационные опросы, нужные только кацапСМИ?
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20.05.2020 12:17 Ответить
Малоросики так і не зрозуміли, що всі біди в Україні від рашки і її гнид.
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20.05.2020 12:17 Ответить
Цитата за картинки у тексті статті:
"Заборона російських соцмереж є помилкою і наводить лишедо обмеження прав громадян"
2 помилки у одному реченні українською. Відповідь на таке питання не дивна
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20.05.2020 12:20 Ответить
А у некоторых ещё возникают вопросы, как этот нарид мог выбрать президентом клоуна-дегенерата...
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20.05.2020 12:25 Ответить
или Репрезентативность, или КМИС, или каждый второй мудак!!!
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20.05.2020 12:27 Ответить
То жахливий ФАКт ..в Украіні 50 % населення тупо бидло (!!!) (Karl !) я сподівався що все ж такм меньше. ..
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20.05.2020 12:27 Ответить
ну вот эти 50% это и есть пророссийская часть.
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20.05.2020 12:28 Ответить
или Репрезентативность, или КМИС, или каждый второй мудак!!!
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20.05.2020 12:28 Ответить
А 15 плюс 36 это же 51. А 51 плюс 50 это 101. И вообще, эти результаты опросов противоречат сами себе.
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20.05.2020 12:30 Ответить
Веселить душу те, що фігурує цифра 50%, а не 73%. Є надія, що безнадійних фанів "найвеличнішого" лідера стало менше на цілих 23%.
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20.05.2020 12:36 Ответить
Зрозуміло, хто фінансує КМІС)))
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20.05.2020 12:40 Ответить
все эти заборони до одного места.
все обходится на 1-2-3. сделать нормально не могут.
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20.05.2020 13:00 Ответить
То не українці, а хахли-малороси.
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20.05.2020 13:16 Ответить
ДА ПОШЛИ ОНИ НАХЙ !!!
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20.05.2020 13:32 Ответить
ХОТЬ ВСЕ 73% !!! ПО ПУТИНСКОЙ ХЙТЕМЕ И 106% МОГУТ НАСЧИТАТЬ !)
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20.05.2020 19:15 Ответить
Респонденты кмис как *****...сы, - вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет!
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20.05.2020 13:37 Ответить
Помилка в тому,що назвали 50% украінцями,а не хохлами!
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20.05.2020 13:45 Ответить
Не УКРАИНЦЫ, а безнравственые быдло хохлы и малороссы. Именно УКРАИНЦЫ только поддерживают эти запреты
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11.06.2020 20:47 Ответить
Бытие определяет сознание.

Если будут бесконечно повышать тарифы и цены, если будут навязывать Украине капиталистические евроценности, то такой процент украинцев будет еще больше 50%.
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20.05.2020 13:47 Ответить
Запрет не ошибка, но фэйк, показуха. Все продолжают лазить.
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20.05.2020 15:31 Ответить
КМИС-кацапская контора,которая годами публикует выгодные для рашкинской пропаганды опросы.
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20.05.2020 17:00 Ответить
Не только рашистские сми, но и в УКРАИНЕ антиукраинские 112-й, ЗИК, НЮЗВАН, НАШ на этих каналах- добкины, лукаши, шарии, рабиновичи, медведчуки, бойки, всякие погребинские безпрепятственно поливают гразью украинских патриотов, продолжают унижать тех кто стоял на МАЙДАНЕ, кто ушел на войну защитить УКРАИНУ Сколько можно их терпеть? Мне лично до задницы такая "демократия" и свобода слова, которыми пользуются враги УКРАИНЫ.
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11.06.2020 20:44 Ответить
Давно уже пишу .что в Украине 50 % ваты и кацапья .
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11.06.2020 21:09 Ответить
 
 