50% украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой, - опрос КМИС

Половина украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

Так, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. При этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.

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КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.