50% українців вважає заборону російських соцмереж помилкою, - опитування КМІС

Половина українців вважають помилкою заборону російських соціальних мереж на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.

Так, 50% українців вважають помилкою заборону російських соціальних мереж і те, що це призводить до обмеження прав громадян. При цьому 36% респондентів вважають це необхідним кроком для захисту держави.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.

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