50% українців вважає заборону російських соцмереж помилкою, - опитування КМІС
Половина українців вважають помилкою заборону російських соціальних мереж на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС, опубліковані 19 травня.
Так, 50% українців вважають помилкою заборону російських соціальних мереж і те, що це призводить до обмеження прав громадян. При цьому 36% респондентів вважають це необхідним кроком для захисту держави.
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 7 по 11 квітня та 27 по 30 березня.
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Скльки ви вже будете паплюжити українську мову, злидні кацапські?
простая арифметика
31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"
3,9% - за "Партию Шария",
31.2 + 17.4 + 3.9 = 52.5 %
почти сходится разницу в 2.5% можно списать на погрешность
а паспорт фашистської ********* бувшим українцям видають по спрощеній процедурі
хотят пользоваться Одноглазниками, пусть пополняют бюджет Украины..
Или они читателей считают идиотами?
Как может случайная выборка 2000 номеров быть репрезентативной для Украины?
1.правую.
2. левую.
3. обе руки.
Результат голосования:
50% людей хочет чтобы им отрубили левую руку.
Аргументируют ето тем что большинство людей правши и им нужнее правая рука.
https://censor.net/comments/locate/3196719/019214ee-9e8e-70e3-b93c-7ae8823cc0b3
"Заборона російських соцмереж є помилкою і наводить лишедо обмеження прав громадян"
2 помилки у одному реченні українською. Відповідь на таке питання не дивна
все обходится на 1-2-3. сделать нормально не могут.
Если будут бесконечно повышать тарифы и цены, если будут навязывать Украине капиталистические евроценности, то такой процент украинцев будет еще больше 50%.