Рада отправила на доработку законопроект о реформе СБУ

Верховная Рада отправила в комитет на повторное первое чтение президентский законопроект №3196 "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Об этом со ссылкой на "Укринформ" сообщает Цензор.НЕТ.

Такое решение поддержали 287 народных депутатов.

Законопроектом №3196 предполагается изложить в новой редакции закон "О Службе безопасности Украины" и внести изменения в ряд законодательных актов по вопросам деятельности СБУ.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на повышение институциональной дееспособности Службы безопасности Украины по обеспечению государственной безопасности и приведению законодательства Украины, регулирующего деятельность СБУ, в соответствие с современными вызовами, потенциальными и реальными угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать Служба безопасности; стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирования системы правоохранительных органов, в частности со Стратегией национальной безопасности Украины, Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, Военной доктриной Украины; рекомендациями международных и европейских партнеров Украины по вопросам реформирования специальных служб внутренней безопасности, в частности с рекомендациями ПАСЕ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) и 1713 (2005).

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Законопроектом предлагаются изменения относительно правовой регламентации деятельности Службы безопасности Украины, в частности, предусмотрено:

- закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечения;

- четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий в соответствии с современными вызовами, реальными и потенциальными угрозами государственной безопасности Украины;

- внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности, а также расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы;

- оптимизацию организационно-штатного построения Службы безопасности, способной обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы государственной безопасности Украины;

- внедрение полного поэтапного прекращения комплектования СБУ военнослужащими и обеспечения ее постепенного преобразования в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями;

- осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников Службы безопасности;

- обновление и детализация положений закона Украины "О национальной безопасности Украины".