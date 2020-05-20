Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про реформу СБУ

Верховна Рада відправила у комітет на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України".

Про це із посиланням на "Укрінформ" повідомляє Цензор.НЕТ.

Таке рішення підтримали 287 народних депутатів.

Законопроєктом №3196 передбачається викласти в новій редакції закон "Про Службу безпеки України" та внести зміни до низки законодавчих актів з питань діяльності СБУ.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює діяльність СБУ, у відповідність із сучасними викликами, потенційними і реальними загрозами державній безпеці України, яким повинна протидіяти Служба безпеки; стратегічними та концептуальними документами з питань розвитку сектору безпеки і оборони, реформування системи правоохоронних органів, зокрема Стратегією національної безпеки України, Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони України, Воєнною доктриною України; рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України з питань реформування спеціальних служб внутрішньої безпеки, зокрема рекомендаціями ПАРЄ №№ 1402 (1999), 1466 (2005) та 1713 (2005).

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Законопроєктом пропонуються зміни щодо правової регламентації діяльності Служби безпеки України, зокрема, передбачено:

- закріплення змісту ключових понять, що характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;

- чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій та повноважень відповідно до сучасних викликів, реальних і потенційних загроз державній безпеці України;

- впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державній безпеці, а також розширення інформаційно-аналітичного вектору роботи спецслужби;

- оптимізацію організаційно-штатної побудови Служби безпеки, спроможної забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози державній безпеці України;

- впровадження повного поетапного припинення комплектування СБУ військовослужбовцями та забезпечення її поступового перетворення у відомство, що комплектується особами зі спеціальними званнями;

- осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників Служби безпеки;

- оновлення і деталізацію положень закону України "Про національну безпеку України".