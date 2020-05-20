Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что первая волна борьбы с коронавирусом пройдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Я думаю, за месяц мы сможем выйти из всех этапов коронавируса, если не будет второй волны. Потому что первую волну мы прошли. Я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, по состоянию на 20 мая в Украине зарегистрировано 19 тысяч 230 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 354 новых.

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