В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина

Соблюдать физического дистанцирование нужно даже во время ослабления карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

"Придерживаясь расстояния с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть на вас во время кашля или чихания. Что, в свою очередь, может стать причиной инфицирования COVID-19.

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Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Люди могут заразиться COVID-19, задев рукой поверхность или предмет с вирусом, а затем коснувшись собственного рта, носа или глаз. Однако это не считается основным способом распространения вируса", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.



