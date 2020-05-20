РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8665 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 256 9

В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина

В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина

Соблюдать физического дистанцирование нужно даже во время ослабления карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

"Придерживаясь расстояния с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть на вас во время кашля или чихания. Что, в свою очередь, может стать причиной инфицирования COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом

Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Люди могут заразиться COVID-19, задев рукой поверхность или предмет с вирусом, а затем коснувшись собственного рта, носа или глаз. Однако это не считается основным способом распространения вируса", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.

В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина 01
В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина 02

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нас как китайцев гуськом ходить не заставишь, марні сподівання....
показать весь комментарий
20.05.2020 14:36 Ответить
В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
20.05.2020 14:38 Ответить
до сраки..
показать весь комментарий
20.05.2020 14:39 Ответить
У дураков собственная гордость )
показать весь комментарий
20.05.2020 14:39 Ответить
А кто вас заставляет? Йоханнис? От он скотиняка.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:49 Ответить
І секс тільки через "ДІЮ"..
показать весь комментарий
20.05.2020 14:40 Ответить
Напомнітє ЦОЗ, що ураїнці тієї дистанції і в умовах твьордого карантіна дотримувалися не збиралися.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:11 Ответить
"В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания."
Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?
Кроме того, последние исследования показали, что вирус находящийся на поверхности не может активироваться и быть заразным. Из этого следует, что и рекомендации носить здоровым людям перчатки бесполезно, а по западным исследованиям даже вредно.
Так же бесполезно, по рекомендациям ВОЗ, для здоровых и ношение намордников.

«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html

показать весь комментарий
20.05.2020 17:56 Ответить
 
 