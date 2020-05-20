В ЦОЗ напомнили украинцам, что дистанция необходима даже при смягчении карантина
Соблюдать физического дистанцирование нужно даже во время ослабления карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.
"Физическое дистанцирование, которое также называют "социальным дистанцированием", означает сохранение пространства между собой и другими людьми. Во время пандемии COVID-19 ВОЗ рекомендует соблюдать расстояние не менее 1 метра", - сказано в сообщении.
В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.
Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.
"Придерживаясь расстояния с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть на вас во время кашля или чихания. Что, в свою очередь, может стать причиной инфицирования COVID-19.
Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.
Люди могут заразиться COVID-19, задев рукой поверхность или предмет с вирусом, а затем коснувшись собственного рта, носа или глаз. Однако это не считается основным способом распространения вируса", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома.
Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.
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Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?
Кроме того, последние исследования показали, что вирус находящийся на поверхности не может активироваться и быть заразным. Из этого следует, что и рекомендации носить здоровым людям перчатки бесполезно, а по западным исследованиям даже вредно.
Так же бесполезно, по рекомендациям ВОЗ, для здоровых и ношение намордников.
«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html