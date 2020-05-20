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Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко

Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко

В Киеве суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотических веществ, стоимость которых на "черном" рынке составляет 2 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции при оперативном сопровождении СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №2 на территории Дарницкого района. 37-летний местный житель перевозил в своем автомобиле пакет с 500 гр кокаина. Мужчина купил и хранил наркотик с целью дальнейшей перепродажи.

Как сообщил начальник полиции Киева Крищенко, фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах. Санкция статьи — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. грн.

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"Ведутся следственные действия с целью установить, у кого подозреваемый приобрел товар и по каким каналам планировал его сбыть. Эффективная борьба с наркопреступностью и защита, в первую очередь, молодых людей от подобных дельцов — одно из основных требований громады и задач полиции Киева", - сообщил Андрей Крищенко.

Киев (25475) наркотики (2143) Крищенко Андрей (372) борьба с наркотиками (135)


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И попросил пару недель не беспокоить.
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20.05.2020 15:07 Ответить
Казалось бы, при чём здесь Зеленский? Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина, - Андрей Крищенко - Цензор.НЕТ 1577
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20.05.2020 15:07 Ответить
ото Зє!лупа на пєрєрив побєжал
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20.05.2020 15:08 Ответить
В велюровый штаб бежал, наверное.
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20.05.2020 15:10 Ответить
Неужели у херанта украл?
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20.05.2020 15:13 Ответить
После этого вся киевская полиция отправилась в космос ловить покемонов!
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20.05.2020 15:15 Ответить
Это курьерская доставка на Банковую.
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20.05.2020 15:29 Ответить
"Киевская полиция задержала мужчину, который пытался сбыть полкилограмма кокаина" - возле ОП задержали?
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20.05.2020 15:36 Ответить
харьковчане уже давно рассказали откуда ноги растут
https://youtu.be/HmBPXScAHMY
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20.05.2020 17:39 Ответить
 
 